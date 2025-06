Chống hàng giả, phát hiện hơn 1,6 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc tại Lâm Đồng

Sáng 13.6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong đợt ra quân chống hàng giả, hàng nhập lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp Công an TT.Liên Nghĩa (H.Đức Trọng), kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh M.D do bà Đ.T.M.D làm chủ, phát hiện hơn 1,6 tấn hàng hóa gồm nhiều loại bánh kẹo, mứt, trái cây, rau củ sấy khô không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hơn 1,6 tấn hàng hóa gồm nhiều loại bánh kẹo, mứt, trái cây, rau củ sấy khô không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cơ sở kinh doanh M.D ở TT.Liên Nghĩa (Đức Trọng) ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại thời điểm kiểm tra, bà D. không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 1.666 kg gồm trà, mứt, bánh kẹo và trái cây sấy khô. Cơ quan chức năng niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để xác minh, xử lý theo quy định.

Cũng theo Công an tỉnh Lâm Đồng, từ giữa tháng 5 đến nay, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá nhiều vụ buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả quy mô lớn, thu giữ số lượng lớn thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu và rượu ngoại nhập lậu.

Công an tỉnh Lâm Đồng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh để ngăn chặn việc buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ ẢNH: CTV

Bên cạnh đó, qua kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh, lực lượng chức năng phát hiện 7 cơ sở vi phạm, thu giữ và tiêu hủy hơn 4,3 tấn hàng hóa, xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nhằm ngăn chặn hàng hóa kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.