Chồng nữ bác sĩ bị hành hung nói gì sau lời xin lỗi của Trung Quân Idol?

Hôm 23.4, bác sĩ Phạm Minh Trường gây chú ý khi có động thái lên tiếng ngay tại bài đăng xin lỗi của Trung Quân Idol. Trong chia sẻ, chồng bác sĩ Nguyễn Linh Thùy thẳng thắn nhấn mạnh việc tấn công phụ nữ hoặc những người yếu thế trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều là hành vi không thể chấp nhận, bởi không chỉ vi phạm chuẩn mực đạo đức mà còn có thể kéo theo hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.

"Tôi là một người đàn ông, chịu trách nhiệm bảo vệ gia đình của mình. Cảm giác của một người đàn ông khi vợ con mình bị tổn thương, gia đình mình bị thiệt thòi là điều tôi tin Trung Quân không muốn trải qua, tôi không muốn trải qua và không ai muốn trải qua, vì nó rất tệ. Vợ đau một thì tôi đau mười, vợ hoảng loạn một thì tôi tức giận mười. Vì nó tạo ra cảm giác tôi không bảo vệ được vợ của mình, không bảo vệ được gia đình của mình", người này chia sẻ.

Người này cũng cho biết chấp nhận tha thứ cho Trung Quân Idol theo nguyện vọng của vợ. "Bản thân tôi chưa quên được sự cố này, nhưng tôi nghĩ không cần để nó trong lòng nữa. Tôi hy vọng đây cũng là bài học để Trung Quân Idol biết cách tôn trọng người khác, như một cách để tôn trọng bản thân và nghề nghiệp của mình", ông Trường chia sẻ.

Sau đó, Trung Quân Idol cũng phản hồi trực tiếp bình luận này, bày tỏ mong muốn có cơ hội gặp trực tiếp bác sĩ Phạm Minh Trường để gửi lời xin lỗi.

Nam ca sĩ đối mặt với khủng hoảng sau scandal Ảnh: FBNV

Trước đó, giọng ca Dấu mưa bị tố có hành vi hành hung bác sĩ Nguyễn Linh Thùy vào rạng sáng 21.4, sau khi sử dụng rượu bia, khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt, tay, hoảng loạn tinh thần. Chồng của nữ bác sĩ cho biết đã thu thập chứng cứ, trích xuất camera, lập vi bằng, trình báo cơ quan chức năng để làm rõ. Đồng thời, người này cũng đăng tải hình ảnh được cho là tin nhắn xin lỗi từ phía Trung Quân Idol, song khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi và mong muốn xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Đến ngày 22.4, Trung Quân Idol trực tiếp đến nơi làm việc của nữ bác sĩ để cúi đầu xin lỗi. Sau đó, anh đăng tải bài viết trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi vì đã "làm phiền mọi người" suốt những ngày qua bởi các thông tin không hay liên quan đến mình. Anh giải thích việc đã gỡ bài xin lỗi trước đó vì muốn chờ cơ hội được trực tiếp gặp và nói lời xin lỗi với người đã bị anh hành hung.

"Đầu tiên Quân xin cám ơn bác sĩ Thùy đã dành thời gian gặp và cho Quân nói lời xin lỗi trực tiếp vì sự cố vô ý xảy ra. Quân thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bạn Thùy và anh Phạm Minh Trường cùng gia đình. Quân cũng rất tha thiết được gặp anh Trường trực tiếp để nói lời xin lỗi vì những ảnh hưởng mà anh cùng gia đình đã gặp phải mấy ngày qua. Quân thực sự biết ơn sự bao dung của bác Thùy dành cho Quân, dành cho Quân sự tha thứ", nam ca sĩ chia sẻ.

Dù đã lên tiếng xin lỗi và được phía nạn nhân tha thứ, song sandal này cũng khiến hình tượng Trung Quân bị ảnh hưởng trong mắt khán giả. Giữa ồn ào, một đêm nhạc có nam ca sĩ tham gia quyết định hủy show "nhằm đảm bảo chất lượng tổ chức cũng như mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khán giả".