Đêm nhạc có Trung Quân Idol bị hủy sau vụ 'hành hung nữ bác sĩ'

Ban tổ chức đêm nhạc Yêu người có ước mơ vừa phát đi thông báo chính thức về việc tạm hoãn chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 25.4 tới. Theo đó, sự kiện có sự tham gia của hai ca sĩ Trung Quân Idol và buitruonglinh sẽ không thể diễn ra như kế hoạch ban đầu, vì "lý do khách quan ngoài mong muốn".

Đại diện ban tổ chức cho biết, việc hoãn show là quyết định không dễ dàng trong bối cảnh chương trình đã nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi từ khán giả. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo chất lượng tổ chức cũng như mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất, ban tổ chức buộc phải đưa ra điều chỉnh này.

"Hiện tại, chúng tôi đang tích cực làm việc với các bên liên quan để xây dựng những phương án phù hợp nhất cho chương trình. Các thông tin cập nhật chi tiết, bao gồm những phương án xử lý và quyền lợi dành cho khán giả, sẽ được thông báo trong vòng 10 ngày tới thông qua các kênh chính thức...", đơn vị tổ chức show chia sẻ.

Thông tin hủy show diễn ra trong bối cảnh Trung Quân Idol vừa vướng phải một số ồn ào cá nhân gần đây. Trước đó, nam ca sĩ này bị tố có hành vi hành hung một nữ bác sĩ sau khi sử dụng rượu bia, khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt, tay, hoảng loạn tinh thần. Người thân của nữ bác sĩ cho biết đã thu thập chứng cứ, trích xuất camera, lập vi bằng, trình báo cơ quan chức năng để làm rõ.

Đến ngày 22.4, Trung Quân Idol trực tiếp đến nơi làm việc của nữ bác sĩ để xin lỗi. Sau đó, anh đăng tải bài viết trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi vì đã "làm phiền mọi người" suốt những ngày qua bởi các thông tin không hay liên quan đến mình. Anh giải thích việc đã gỡ bài xin lỗi trước đó vì muốn chờ cơ hội được trực tiếp gặp và nói lời xin lỗi với người đã bị anh hành hung.