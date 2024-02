Adele chiến đấu với bệnh tật, phải hoãn show diễn

Mới đây, giọng ca Someone Like You đã chia sẻ tin tức này trên mạng xã hội. Adele viết: "Thật buồn khi phải thông báo là tôi phải tạm dừng chuyến cư trú tại Vegas. Sức khỏe tôi không ổn định ở chặng cuối cũng như trong suốt thời gian nghỉ ngơi sau đó. Tôi chưa có cơ hội hồi phục hoàn toàn trước khi các buổi biểu diễn tiếp tục và giờ đây tôi lại bị ốm, thật không may, tất cả đã ảnh hưởng đến giọng hát của tôi. Theo yêu cầu của bác sĩ, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghỉ ngơi".

Adele trong chuyến lưu diễn định kỳ Weekends with Adele Variety

Trước đó, vào tháng 10.2023, Adele đã thông báo mình sẽ kéo dài thời gian lưu trú cho chuỗi chương trình Weekends with Adele tại Caesars Palace từ tháng 1 - 6.2024. Sau đó, cô cũng sẽ có những buổi trình diễn với sân khấu đặc biệt tại Munich (Đức) vào tháng 8.2024.

Về giọng hát, vào năm 2011, Adele từng phải thực hiện can thiệp y tế có rủi ro cao là vi phẫu dây thanh quản, khi bị xuất huyết dây thanh trong một buổi diễn trực tiếp tại Pháp.



6 năm sau, khi đang trình diễn trong khuôn khổ ra mắt album 25, cô tiếp tục phải hủy hơn 200.000 vé trong 2 đêm diễn ở Wembley (Anh) vì bộ phận này tiếp tục tổn thương. Tiếp đó, cô phải loại bỏ bài hát All I Ask được viết bởi Bruno Mars ra khỏi danh sách trình diễn, vì nó quá cao và nhiều nốt treo, khiến các dây thanh liên tục bị chà xát khi phát ra âm thanh.

Trong nhiều năm, vi phẫu dây thanh quản được coi là rủi ro. Vào năm 1997, một ca phẫu thuật không thành công đã khiến giọng nói vốn đã bị tổn thương của Julie Andrews không thể phục hồi thêm lần nào nữa.

Không có dữ liệu chính xác về số lượng nghệ sĩ đã phải can thiệp về mặt y tế. Nhưng một số bác sĩ phẫu thuật đã nói với tờ The Guardian rằng cuộc tiểu phẫu này đã được thực hiện trên hàng nghìn ca sĩ nhạc pop, rock và cổ điển, cũng như cho các ngôi sao nhạc kịch và sân khấu.

Adele cho biết mình và ê kíp sẽ thông báo sớm nhất lịch trình cho các đêm diễn bù vào thời gian tạm hoãn này.