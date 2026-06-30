Chống thất thu thuế ở các ngành có doanh thu tiền mặt lớn

Thuế TP.HCM thông tin kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 không kể tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, đạt 308.478 tỉ đồng, bằng 64,3% dự toán Chính phủ giao, tăng 28,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, số thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh đạt 225.147 tỉ đồng, bằng 71,1% dự toán Chính phủ giao, tăng 41,1% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 56,27% tổng thu, tiếp tục khẳng định vai trò của khu vực sản xuất, kinh doanh trong việc tạo lập nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Thuế TP.HCM triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2026 ẢNH: T.X

Đối với thu hồi nợ thuế, tính đến ngày 30.6, Thuế TP.HCM đã thu hồi được 12.979 tỉ đồng tiền nợ thuế, đạt 103,66% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Công - Phó trưởng Thuế TP.HCM cho rằng vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức khi tình hình kinh tế trong nước và quốc tế còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, biến động khó lường. Để mục tiêu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, cơ quan thuế tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa, nhất là nguồn thu từ đất đai và các lĩnh vực còn tiềm năng. Đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ thuế nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

"Tập trung kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao, doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, kê khai lỗ kéo dài; tăng cường kiểm tra các lĩnh vực có rủi ro như thương mại điện tử, kinh doanh số, ăn uống, bán lẻ, nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ và các ngành nghề có doanh thu tiền mặt lớn. Tiếp tục siết chặt quản lý rủi ro về hóa đơn; tăng cường kiểm soát dòng tiền, quản lý giao dịch liên kết và chống thất thu thuế", ông Nguyễn Văn Công cho hay.

Theo ông Nguyễn Văn Công, cơ quan thuế tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về hoạt động thương mại điện tử; phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phân tích dữ liệu, đánh giá rủi ro và hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra. Đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu với các cơ quan công an, tài chính, ngân hàng và chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu thuế. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và hỗ trợ người nộp thuế; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm công vụ, xây dựng ngành thuế chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.