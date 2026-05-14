Kinh tế Chính sách - Phát triển

Thuế TP.HCM yêu cầu bổ sung tính năng đọc mã QRCode trên hóa đơn

Thanh Xuân
14/05/2026 17:57 GMT+7

Thuế TP.HCM vừa có công văn đề nghị các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử; hệ thống máy tính tiền phối hợp thực hiện bổ sung tính năng đọc mã QRCode từ hệ thống HCMTax trên các sản phẩm giải pháp hóa đơn điện tử; máy tính tiền của đơn vị.

Thuế TP.HCM đã xây dựng và triển khai hệ thống website và mini app (HCMTax) với mục tiêu đảm bảo 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế trên môi trường trực tuyến. Hệ thống này tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng quy định; đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ thuế điện tử trong toàn bộ các nghiệp vụ quản lý thuế, đồng thời thực hiện nhóm giải pháp tiện ích hỗ trợ người nộp thuế trên môi trường trực tuyến.

Hỗ trợ hội kinh doanh triển khai hóa đơn

Bên cạnh đó, với mục đích hỗ trợ người dân tích cực sử dụng hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ, Thuế TP.HCM đã tích hợp tính năng "Cung cấp thông tin xuất hóa đơn" trên hệ thống HCMTax. Tính năng cung cấp các thông tin cơ bản của người dân như mã số thuế, email, địa chỉ để bên bán hàng, cung cấp dịch vụ có thể xuất hóa đơn cho người mua hàng, sử dụng dịch vụ. Chức năng cũng hỗ trợ việc mã hóa các thông tin này dưới dạng mã QRCode để thuận tiện việc truyền tải thông tin. Khi thực hiện quét mã QRCode này, hệ thống sẽ nhận được dữ liệu dạng chuỗi ký tự.

Để việc hỗ trợ người dân được thiết thực và hiệu quả hơn, Thuế TP.HCM đề nghị các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử; hệ thống máy tính tiền phối hợp thực hiện bổ sung tính năng đọc mã QRCode từ hệ thống HCMTax trên các sản phẩm giải pháp hóa đơn điện tử; máy tính tiền của đơn vị. Qua đó, dữ liệu của người mua hàng, sử dụng dịch vụ sẽ được bổ sung đầy đủ lên hệ thống giải pháp hóa đơn điện tử của các đơn vị nhanh chóng, chính xác hơn.

Đề xuất khai hộ, nộp thuế thay người thu mua ve chai

Đề xuất của Liên đoàn Công nghiệp và thương mại VN (VCCI) bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp kê khai và nộp thuế thay hộ, cá nhân kinh doanh ve chai, phế liệu nhằm tạo thuận lợi cho ngành công nghiệp tái chế và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

