Chồng trẻ của 'nữ hoàng gợi cảm Đài Loan' bị phạt tù vì tội hiếp dâm

Theo Mirror Media, ngày 18.3, Lương Hiên An bị tòa án ở Đài Bắc (Đài Loan) tuyên phạt 4 năm 10 tháng tù vì cưỡng bức một nữ nghệ sĩ trong công ty. ETtoday đưa tin, sự việc xảy ra vào tháng 11.2023, khi Lương và một số nhân viên, nghệ sĩ trong công ty có một chuyến đi chơi. Sau buổi tiệc tùng cùng nhau, Lương Hiên An lấy lý do nhờ nữ nghệ sĩ chỉ đường về phòng rồi giở trò đồi bại. Trước sự kháng cự từ nạn nhân, chồng của Tiêu Thục Thận bị cáo buộc đã liên tục tát, bóp cổ, cưỡng ép cô quan hệ tình dục.

Tại tòa, Lương Hiên An thừa nhận giữa mình và người phụ nữ kia có quan hệ tình dục nhưng là hai bên tự nguyện, kịch liệt phủ nhận tội hiếp dâm. Có hai người đứng ra làm chứng cho nạn nhân. Một người cho biết từng thấy cô có những vết bầm tím trên cổ, đau khổ, sợ hãi và thậm chí bật khóc sau đêm xảy ra vụ việc. Một người khác cũng làm chứng rằng mình đã nhận được tin nhắn từ nạn nhân rằng cô ấy đã bị Lương Hiên An cưỡng bức.

Phía công tố cũng khôi phục lại các tin nhắn đã bị xóa, trong đó nạn nhân chất vấn Lương Hiên An về chuyện cưỡng bức cô. Thay vì bác bỏ hành vi sai trái, anh này trả lời bằng những tin nhắn không liên quan nhằm né tránh vấn đề.

Ở diễn biến khác, một nhân viên của công ty đã đứng ra làm chứng cho Lương Hiên An, khẳng định giữa Lương và nạn nhân có "mối quan hệ thân thiết" nhưng không cung cấp được thông tin rõ ràng. Qua điều tra cho thấy nhân viên này đã bị Lương Hiên An tác động trước khi ra tòa nhằm đưa ra lời khai có lợi cho y. Do đó, thẩm phán cho rằng lời khai này hoàn toàn không đúng sự thật và không chấp nhận. Tòa án nhấn mạnh rằng Lương đã phớt lờ những bằng chứng không thể chối cãi, bao biện, không có thái độ hối cải, không muốn sửa chữa lỗi lầm, khó có thể giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi tin tức về bản án kể trên được truyền thông xứ Đài công bố, Lương Hiên An vẫn cập nhật dòng trạng thái mới trên mạng xã hội. Anh này cho biết vẫn tập trung vào công việc của mình và bước tiếp theo sẽ giao cho luật sư xử lý. Người này cũng cho biết không đồng ý với bản án và lên kế hoạch kháng cáo.

Hôn nhân của Tiêu Thục Thận và Lương Hiên An

Trước bê bối của chồng, Tiêu Thục Thận hiện chưa lên tiếng. Cho đến tuần trước, trang Facebook, Instagram của cô vẫn chia sẻ những hoạt động của chồng trẻ và cuộc sống đời thường của họ.

Lương Hiên An kém Tiêu Thục Thận 15 tuổi, cặp đôi kết hôn hồi 2017. Mối quan hệ của họ từng chịu phản đối dữ dội từ gia đình hai bên khi Lương Hiên An đã có một đời vợ, con riêng, làm tài xế taxi còn Tiêu Thục Thận có quá khứ ăn chơi, từng ngồi tù vì dính đến ma túy. Bất chấp tất cả, họ vẫn chọn gắn bó. Thục Thận nhiều lần sảy thai, hiện cặp đôi không có con chung. Mỹ nhân phim Bích huyết kiếm chia sẻ khi cô mắc ung thư tá tràng vào năm 2019, chồng trẻ là người kề cận chăm sóc, trở thành chỗ dựa tinh thần cho mình.

Những năm gần đây, Lương Hiên An liên tục vướng lùm xùm, từ chuyện phản bội, ngoại tình, bị nhiều phụ nữ tố lừa tiền, lừa tình. Trước những thông tin tiêu cực về chồng trẻ, "nữ hoàng gợi cảm" xứ Đài nói cô quan niệm rằng việc đàn ông ngoại tình không phải vấn đề lớn. Thậm chí, nữ diễn viên cho biết mình và bạn đời từ lâu không còn duy trì đời sống vợ chồng. Không chỉ vậy, nghệ sĩ 7X thẳng thắn chia sẻ cô chấp nhận việc chồng ra ngoài "ăn bánh trả tiền" nếu cần, nhưng phải kín đáo, đừng để bị phanh phui khiến cô mất thể diện.

Nữ diễn viên và chồng trẻ nhiều lần cãi vã, rạn nứt khiến cô đề nghị ly hôn nhưng cuối cùng chọn ở lại. Người đẹp thừa nhận chồng là người bồng bột, nông nổi

Tiêu Thục Thận sinh năm 1976, gia nhập làng giải trí từ năm 2000 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng. Thời đỉnh cao nhan sắc, người đẹp được nhắc đến là biểu tượng gợi cảm của showbiz Đài Loan. Nữ diễn viên nổi tiếng với các tác phẩm: Lời thì thầm bí mật, Bích huyết kiếm, Yên vũ giang nam, Âm mưu và tình yêu… Cô còn phát hành sản phẩm âm nhạc, từng xuất hiện trong MV của nhiều ngôi sao: Lưu Đức Hoa, Châu Kiệt Luân, Hứa Chí An...

Xinh đẹp, tài năng, sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nhưng Tiêu Thục Thận nhanh chóng đánh mất tất cả vì năm lần bảy lượt dính líu đến ma túy đến mức lâm cảnh tù tội vào năm 2011.