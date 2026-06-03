Chống trì trệ, né tránh, đùn đẩy, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của nhân dân

Chiều 3.6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, không buông lỏng vai trò lãnh đạo, không bao biện, làm thay Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Đổi mới phương thức lãnh đạo là làm cho sự lãnh đạo của Đảng đúng hơn, trúng hơn, sâu sát hơn, hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN

Công tác tham mưu phải chuyển mạnh từ phản ứng, xử lý vụ việc phát sinh sang chủ động dự báo, đón đầu xu hướng, chuẩn bị từ sớm, từ xa những vấn đề lớn về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ.

Nghị quyết phải đi vào cuộc sống bằng chương trình hành động cụ thể, chương trình hành động phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, thời hạn, sản phẩm.

Năng lực tổ chức thực hiện đang là điểm nghẽn lớn ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, cần tập trung tháo gỡ, phải khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều chuyển biến ít, ban hành văn bản nhiều nhưng sản phẩm cuối cùng không rõ.

Mọi nhiệm vụ lớn phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể, không để tình trạng việc chung chung, trách nhiệm chung chung, cuối cùng không ai chịu trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Ban Tổ chức Trung ương cần tiếp tục rà soát kỹ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị sau sắp xếp. Nguyên tắc là một cơ quan có thể làm nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Phân cấp, phân quyền phải được thực hiện thực chất, đồng bộ. Phân cấp phải đi liền với phân quyền, phân quyền phải đi liền với nguồn lực, công cụ, dữ liệu, nhân lực, ngân sách và cơ chế kiểm soát. Bộ máy sau sắp xếp phải được đánh giá bằng thước đo thực tế.

Đánh giá cán bộ phải là khâu đột phá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu trong giai đoạn mới, cán bộ không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống gương mẫu, mà còn phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại.

Không gian buổi làm việc ẢNH: TTXVN

Cùng đó là năng lực chuyển đổi số, năng lực tổ chức thực hiện, năng lực xử lý vấn đề khó, năng lực đối thoại với nhân dân và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Công tác cán bộ phải đổi mới từ đúng quy trình sang đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng sản phẩm.

Đánh giá cán bộ phải là khâu đột phá. Đánh giá đúng thì bố trí đúng, sử dụng đúng, đào tạo đúng, bảo vệ đúng, sàng lọc đúng. Đánh giá sai thì người tốt không được phát huy, người yếu không bị thay thế, người cơ hội có thể chui sâu, leo cao, làm hỏng việc, hỏng tổ chức, hỏng niềm tin.

Cần chuyển mạnh sang đánh giá cán bộ bằng phẩm chất, năng lực, uy tín, sản phẩm cụ thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ, dữ liệu công việc và sự tín nhiệm của nhân dân.

Chủ động trong kiểm tra giám sát; phòng ngừa, cảnh báo sớm vi phạm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thực hiện thực chất chủ trương có vào, có ra, có lên, có xuống.

Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có năng lực nổi trội, cán bộ trưởng thành từ thực tiễn cơ sở. Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cơ sở cần đặc biệt quan tâm, có cơ chế mạnh mẽ hơn phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài.

Đồng thời phải đổi mới thực chất sinh hoạt chi bộ, phải khắc phục tình trạng sinh hoạt hình thức, nể nang, ngại va chạm, thiếu tính chiến đấu, phát triển đảng viên phải chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng.

Quản lý chặt chẽ đảng viên, rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát quyền lực phải được thực hiện trong toàn bộ quá trình xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

Phải kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, cục bộ địa phương, thân quen, khép kín, tư duy nhiệm kỳ.

Công tác kiểm tra, giám sát phải chuyển mạnh từ bị động sang chủ động; từ xử lý sau vi phạm sang phòng ngừa, cảnh báo sớm.

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhưng cùng chống tham nhũng, tiêu cực, phải chống cả trì trệ, né tránh, đùn đẩy, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Kiểm soát quyền lực không phải làm chậm đổi mới, mà để quyền lực được sử dụng đúng mục đích, đúng thẩm quyền, đúng trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích chính đáng của nhân dân.