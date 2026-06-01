Chính trị

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Philippines

Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
01/06/2026 10:34 GMT+7

Sáng 1.6, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31.5 - 1.6.

Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâmphu nhân tiến vào khuôn viên Phủ Tổng thống. Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân ra tận cửa xe nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Hai nhà lãnh đạo bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Philippines. Cùng lúc đó, 21 loạt đại bác rền vang chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Sau nghi thức cử Quốc thiều, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tiến đến mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự. Tiếp đó, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giới thiệu các đại biểu cấp cao hai bên tham dự lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. duyệt Đội danh dự

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân di chuyển vào phòng ghi sổ lưu niệm tại Phủ Tổng thống.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã viết bày tỏ vui mừng đến thăm Phủ Tổng thống, ấn tượng sâu sắc đối với nền văn hóa lâu đời và khát vọng phát triển thịnh vượng của đất nước và nhân dân Philippines.

Nhận thức chung thống nhất đạt được hôm nay giữa hai nước sẽ đưa quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Philippines lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và sự phát triển của mỗi nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Sau đó, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm chính thức; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, gặp gỡ báo chí.

Việt Nam và Philippines là hai quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và khi Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Chiều 31.5, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Manila, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines, từ ngày 31.5 - 1.6, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân.

