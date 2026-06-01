Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Villamor Airbase có Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Tiu Laurel Jr., Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và phu nhân, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines.

Việt Nam và Philippines là hai quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Năm 2015, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới. Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Philippines tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, trong đó nổi bật là sự gia tăng tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và tăng cường phối hợp trên các vấn đề khu vực và quốc tế.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới Philippines, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2026.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam

Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng, doanh nghiệp, chuyên gia người Việt Nam tại Philippines.

Tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta; nhấn mạnh chuyến thăm lần này mang ý nghĩa lịch sử, diễn ra trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước có cuộc gặp chính thức.

Đại sứ cho biết cộng đồng người Việt tại Philippines luôn đoàn kết, chăm chỉ, ngày càng tham gia tích cực hơn vào các hoạt động thương mại, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Bà con luôn hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, chủ động tìm kiếm cơ hội đóng góp tích cực cho các mục tiêu phát triển của đất nước thông qua hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Trong không khí ấm cúng, thân tình, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Philippines bày tỏ vui mừng trước những thành quả đổi mới, phát triển của đất nước và mong muốn được đóng góp bằng năng lực chuyên môn, uy tín cá nhân, vị trí công việc của mình. Bà con kỳ vọng việc tăng cường hợp tác giữa hai nước có thể tạo hành lang thông thoáng về chính sách cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp Việt Nam tại Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Philippines trong việc hòa nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, có các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước; hoan nghênh vai trò kết nối, hỗ trợ cộng đồng của Ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ về những định hướng phát triển của đất nước và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao nhằm nâng cao năng lực tự chủ, tự cường, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông báo một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm tới Thái Lan và Singapore, trong đó phát biểu dẫn đề của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore ngày 29.5 vừa qua được quốc tế đặc biệt quan tâm, đề cao vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong khu vực. Qua đó, Việt Nam khẳng định đã vươn lên mạnh mẽ sau hơn 80 năm xây dựng, phát triển và 40 năm Đổi mới, trở thành một trong những nền kinh tế năng động, phát triển nhanh, quốc gia có uy tín, có trách nhiệm với các vấn đề của khu vực và thế giới.

Về quan hệ Việt Nam - Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam hiện là Đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong khu vực Đông Nam Á. Thời gian qua, quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Hai nước đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác thương mại song phương, với mục tiêu sớm đưa kim ngạch trao đổi thương mại đạt 10 tỉ USD, để khai thác những tiềm năng hợp tác còn rộng mở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước nhất quán quan điểm cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam; luôn quan tâm, kịp thời có các chính sách chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc; khuyến khích và tạo điều kiện để bà con đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, một số chính sách tiếp tục được sửa đổi nhằm tạo điều kiện cho đồng bào ta ở nước ngoài đầu tư, học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, dạy tiếng Việt, chuyển giao tri thức, tham gia các hoạt động văn hóa, đối ngoại nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt tại Philippines tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau hòa nhập và chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực tham gia các hoạt động, có đóng góp thiết thực cho quê hương và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên kết nối với bà con, duy trì, củng cố sự kết nối giữa bà con với trong nước, vận động bà con chấp hành tốt pháp luật sở tại, làm tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ tích cực các hoạt động của cộng đồng.

Khuyến khích doanh nghiệp Philippines đầu tư xây dựng nền kinh tế thông minh

Cũng trong ngày 31.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp tại Philippines.

Tại cuộc tiếp ông Masato Kanda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với ADB và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác này trong giai đoạn phát triển mới.

Ghi nhận Việt Nam và ADB có quan hệ đối tác phát triển lâu dài, tin cậy và hiệu quả thông qua sự hỗ trợ tài chính, kinh nghiệm, chính sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu các thách thức toàn cầu và từng bước thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh các sáng kiến của ADB trong các lĩnh vực như kết nối năng lượng, phát triển thị trường vốn, hội nhập kinh tế số, chuyển đổi xanh và tài chính, phù hợp với nhu cầu phát triển của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, góp phần bổ sung nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm quốc tế cho quá trình tăng trưởng bền vững, bao trùm và có khả năng chống chịu cao hơn. Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và duy trì trao đổi thường xuyên với ADB để thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn tới.

Tiếp ông Saia Ma'u Piukala, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của WHO ở cấp toàn cầu và khu vực trong việc hỗ trợ các quốc gia nâng cao năng lực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có Việt Nam; trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Để từng bước thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng tốt hơn, tăng cường năng lực ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chuyên môn và tư vấn kỹ thuật của WHO để nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách và tổ chức hệ thống y tế phù hợp với bối cảnh mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị WHO giới thiệu và phổ biến y học cổ truyền Đông y của Việt Nam bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân khu vực và trên thế giới.

Tiếp ông Tristan Aboitiz, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Aboitiz Foods, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng, thực phẩm - nông nghiệp, hạ tầng, tài chính, bất động sản công nghiệp và dữ liệu - trí tuệ nhân tạo, đã góp phần bổ sung một kênh hợp tác kinh tế thực chất giữa Việt Nam và Philippines.

Đánh giá các lĩnh vực Tập đoàn Aboitiz Foods quan tâm đầu tư tại Việt Nam gắn trực tiếp với những ưu tiên lớn của Việt Nam trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích tập đoàn nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực: năng lượng theo hướng ổn định, bền vững, phát thải thấp, có khả năng chống chịu và phù hợp điều kiện thực tế Việt Nam; triển khai các mô hình hợp tác thúc đẩy nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chuỗi giá trị thực phẩm bền vững và an ninh lương thực khu vực ASEAN.

Tiếp bà Chin Yin Ong, Đồng chủ tịch, Tổng giám đốc Năng lực tổ chức Tập đoàn Grab, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những hoạt động và đóng góp của Tập đoàn Grab tại Việt Nam, đặc biệt trong việc phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ cho người dân và các đơn vị kinh doanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh những định hướng phát triển của Grab phù hợp với điều kiện và xu hướng phát triển của Việt Nam; khuyến khích Grab tham gia đầu tư vào lĩnh vực đô thị thông minh, phát triển hệ thống giao thông công cộng ở Việt Nam hướng tới xây dựng hệ thống giao thông xanh, thông minh; quảng bá du lịch, ẩm thực Việt Nam trên nền tảng Grab, góp phần cải thiện kỹ năng số của người dân.