Chồng tử vong, vợ nguy kịch khi đốt than sưởi ấm

Chiều 11.2, thông tin từ UBND TT.Tân Phong (H.Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết, chính quyền địa phương, các đoàn thể, cùng gia đình vừa tổ chức mai táng cho ông L.V.T (58 tuổi, ngụ phố Tân Hưng, TT.Tân Phong), tử vong do ngạt khí khi đốt than sưởi ấm.

Trước đó, tối 8.2, ông T. cùng vợ là bà P.T.D (59 tuổi) đốt than củi sưởi ấm để ngủ trong căn phòng rộng chừng hơn 10 m2. Khi ngủ cửa phòng được đóng kín.

Đến khoảng 9 giờ ngày 9.2 không thấy vợ chồng ông T. thức dậy như bình thường, con trai ông T. đã mở cửa vào phòng kiểm tra thì phát hiện ông T. đã tử vong còn bà D. đang trong tình trạng hôn mê nên đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Đến ngày 11.2, bà D. vẫn trong tình trạng hôn mê.

Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng xác định là do vợ chồng ông T. đốt than sưởi ấm trong phòng kín dẫn tới ngạt khí.





Đây là vụ ngạt khí do đốt than sưởi ấm thứ 2 xảy ra trên địa bàn H.Quảng Xương tính từ đầu tháng 2. Thời gian qua thời tiết ở tỉnh Thanh Hóa giá rét, có thời điểm nhiệt độ chỉ hơn 10 độ C.

Trước đó, tối 3.2 (mùng 3 tết), bà T.T.C (66 tuổi, ngụ thôn Điền, xã Quảng Nham, H.Quảng Xương) đốt than tổ ong sưởi ấm để ngủ. Ngủ cùng bà C. còn có con gái là chị D.T.P (40 tuổi) và các cháu Đ.D.A (12 tuổi), Đ.V.T (9 tuổi, đều là con chị P.).

Đến khoảng hơn 9 giờ ngày 4.2, người thân không thấy bà C. cùng mẹ con chị P. dậy như bình thường, nên vào phòng gọi thì phát hiện bà C. cùng cháu T. đã tử vong; chị P. và cháu A. đang hôn mê nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu.