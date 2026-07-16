'Chốt' đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8% từ 1.1.2027

Sau 3 tiếng đàm phán, cuối giờ sáng nay 16.7, các thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu thông qua đề xuất lương tối thiểu tăng 7,8%.

Mặc dù trước phiên họp này, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đưa ra 2 phương án tăng lương tối thiểu 8,5% và 9,8%. Trong phiên họp, đại diện tổ chức Công đoàn đã rút xuống còn 1 phương án tăng trên 8%.

Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên thứ 2 ẢNH: THU HƯƠNG

Trong khi đó, đại diện cho doanh nghiệp là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lại đề xuất tăng trên dưới 5%.

Tuy nhiên, các bên đã đi đến thống nhất và bỏ phiếu đạt 100% phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 lên 7,8%.

Theo đó, mức điều chỉnh từ 7,3% đến 9,2%, tùy từng vùng. Trong đó, vùng I tăng thêm 390.000 đồng/tháng, từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng, tương ứng tăng 7,3%. Vùng II tăng 350.000 đồng, từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng 7,4%.

Đối với vùng III, lương tối thiểu được đề xuất tăng 310.000 đồng, từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng 7,5%.

Riêng vùng IV có mức tăng cao nhất, thêm 340.000 đồng/tháng, từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng, tương ứng tăng 9,2%.

Phương án này sẽ được Hội đồng Tiền lương quốc gia trình Chính phủ quyết định trong thời gian tới.

Mức tăng cao trong những năm gần đây

Chia sẻ với Thanh Niên sau phiên họp, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết: "Quá trình thương lượng tại Hội đồng Tiền lương quốc gia diễn ra sôi nổi, có thời điểm khá căng thẳng khi mỗi bên đều đưa ra những lập luận và đề xuất riêng. Tuy nhiên, trên tinh thần chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp, các bên đã tìm được tiếng nói chung và thống nhất tuyệt đối về phương án đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8%".