'Chốt' đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8% từ 1.1.2027

Sau 3 tiếng đàm phán, cuối giờ sáng nay 16.7, các thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu thông qua đề xuất lương tối thiểu tăng 7,8%.
Mặc dù trước phiên họp này, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đưa ra 2 phương án tăng lương tối thiểu 8,5% và 9,8%. Trong phiên họp, đại diện tổ chức Công đoàn đã rút xuống còn 1 phương án tăng trên 8%.
Trong khi đó, đại diện cho doanh nghiệp là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lại đề xuất tăng trên dưới 5%.
Tuy nhiên, các bên đã đi đến thống nhất và bỏ phiếu đạt 100% phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 lên 7,8%.
Theo đó, mức điều chỉnh từ 7,3% đến 9,2%, tùy từng vùng. Trong đó, vùng I tăng thêm 390.000 đồng/tháng, từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng, tương ứng tăng 7,3%. Vùng II tăng 350.000 đồng, từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng 7,4%.
Đối với vùng III, lương tối thiểu được đề xuất tăng 310.000 đồng, từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng 7,5%.
Riêng vùng IV có mức tăng cao nhất, thêm 340.000 đồng/tháng, từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng, tương ứng tăng 9,2%.
Phương án này sẽ được Hội đồng Tiền lương quốc gia trình Chính phủ quyết định trong thời gian tới.
Mức tăng cao trong những năm gần đây
Chia sẻ với Thanh Niên sau phiên họp, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết: "Quá trình thương lượng tại Hội đồng Tiền lương quốc gia diễn ra sôi nổi, có thời điểm khá căng thẳng khi mỗi bên đều đưa ra những lập luận và đề xuất riêng. Tuy nhiên, trên tinh thần chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp, các bên đã tìm được tiếng nói chung và thống nhất tuyệt đối về phương án đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8%".
Theo ông Hiểu, đây là một trong những mức tăng cao trong những năm gần đây, phản ánh những tín hiệu tích cực của nền kinh tế cũng như chủ trương của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao đời sống người lao động. Mức điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp người lao động yên tâm gắn bó với công việc, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, trước phiên họp, phía tổ chức công đoàn đề xuất tăng lương tối thiểu từ 8 - 8,5%. Tuy nhiên, sau quá trình thương lượng, các bên đã thống nhất mức tăng 7,8% và đều hài lòng với kết quả đạt được.
"Chúng tôi hướng tới sự chia sẻ, hài hòa lợi ích, vừa chăm lo tốt hơn đời sống người lao động, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế", ông Hiểu nói.
Theo ông Hiểu, dù kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực, vẫn còn không ít khó khăn. Tổ chức công đoàn cũng đã tuyên truyền để người lao động hiểu và chia sẻ với doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Ông tin rằng đa số người lao động sẽ đồng tình với phương án tăng lương tối thiểu 7,8% vừa được Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất.
Đồng thuận tăng lương tối thiểu 7,8%, VCCI vẫn lo khả năng chi trả của doanh nghiệp
Ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đạt được sự đồng thuận tuyệt đối khi thống nhất đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027 tăng bình quân 7,8%.
Theo ông Phòng, dù đồng thuận với phương án này, phía đại diện người sử dụng lao động vẫn còn băn khoăn về sức chống chịu và khả năng chi trả của nhiều doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh sản xuất kinh doanh vẫn đối mặt không ít khó khăn.
Tuy vậy, trước yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, ông cho rằng doanh nghiệp và người lao động cần chia sẻ, đồng hành để nâng cao năng suất lao động và cải thiện thu nhập. Trong đó, điều chỉnh lương tối thiểu vùng là một mắt xích quan trọng của quá trình này.
Đề cập giải pháp nâng cao năng suất lao động, ông Phòng nhấn mạnh đây là trách nhiệm chung của cơ quan quản lý, người sử dụng lao động và người lao động. Theo ông, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Về phía doanh nghiệp, cần tăng cường năng lực quản trị, khuyến khích sáng kiến, đổi mới công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh. Trong khi đó, người lao động cũng phải không ngừng học hỏi, rèn luyện kỹ năng, nâng cao ý thức kỷ luật và năng suất làm việc.
"Đây là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế. Dù còn nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động sẽ cùng nỗ lực để vượt qua", ông Phòng nói.
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