VCCI cho rằng mức đề xuất tăng lương tối thiểu 8 - 9% là quá cao

Đây là chia sẻ của ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chia sẻ trước khi bước vào phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương quốc gia đàm phán lương tối thiểu vùng năm 2027, diễn ra sáng nay 16.7.

Phiên họp thứ hai Hội đồng Tiền lương quốc gia ẢNH: THU HƯƠNG

Trao đổi về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027, ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI, cho biết VCCI sẽ tham gia trao đổi với Hội đồng Tiền lương quốc gia để tìm phương án phù hợp, vừa đáp ứng mục tiêu cải thiện đời sống người lao động, vừa bảo đảm sức cạnh tranh và khả năng tồn tại của doanh nghiệp.

Theo ông Phòng, VCCI vừa tổ chức chương trình thảo luận về mục tiêu tăng trưởng hai con số và vai trò của doanh nghiệp, trong đó có nội dung tăng lương, giữ chân người lao động và tạo thêm việc làm. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tiền lương cũng phải tính đến năng lực chống chịu và khả năng chi trả của doanh nghiệp.

"Chúng tôi sẽ có đề xuất nhưng ở mức phù hợp để doanh nghiệp có thể chịu đựng được. Nếu mức tăng quá cao như Công đoàn đề xuất sẽ gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp", ông Phòng nói.

Đại diện VCCI cho rằng việc cải thiện thu nhập cho người lao động không chỉ dựa vào tăng lương tối thiểu mà cần gắn với tiền thưởng, các khoản thù lao và đặc biệt là năng suất lao động.

"Khi năng suất lao động được nâng lên thì doanh nghiệp mới có điều kiện để chi trả tốt hơn cho người lao động", ông Phòng nhấn mạnh.

Theo ông Phòng, mục tiêu chung là cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống và bảo đảm sự gắn bó lâu dài giữa người lao động với doanh nghiệp. Để đạt được điều đó, cả hai phía đều phải nỗ lực, trong đó người lao động cần nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu công việc, còn doanh nghiệp phải có chính sách đãi ngộ phù hợp thông qua thỏa ước lao động tập thể và khả năng chi trả thực tế.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI ẢNH: THU HƯƠNG

VCCI đề xuất tăng ở mức trên dưới 5%

Ông Hoàng Quang Phòng cũng cho biết khi xây dựng phương án điều chỉnh lương tối thiểu, VCCI sẽ tính đến nhiều yếu tố như năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tình hình đơn hàng, thị trường lao động, điều kiện việc làm cũng như các yếu tố địa chính trị có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về thời điểm tăng lương, Phó chủ tịch VCCI cho rằng nên tăng từ 1.7.2027. Theo ông, ý kiến của các bên, trong đó có người lao động, sẽ được Hội đồng Tiền lương quốc gia xem xét một cách toàn diện trước khi quyết định mức điều chỉnh.

"Căn cứ để chúng tôi đề xuất mức tăng quanh mức trên dưới 5% là tình hình thị trường, đơn hàng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và các yếu tố liên quan khác. Những cơ sở này sẽ được VCCI trao đổi cụ thể tại các phiên họp của Hội đồng Tiền lương quốc gia", ông Phòng cho biết.

Trong khi đó, trước phiên đàm phán lần 2, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục giữ quan điểm đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu 8,5% và 9,8% so với năm 2026, thời điểm từ 1.1.2027. Theo đó, phương án 1 đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 360.000 - 520.000 đồng/tháng, tương ứng tăng bình quân 9,8%. Phương án 2 đề xuất tăng từ 315.000 - 450.000 đồng/tháng, bình quân tăng 8,5%.

Chia sẻ với Thanh Niên ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty CP StaBOO, cho rằng mức đề xuất tăng lương lên tới 9,8% là quá cao và nằm ngoài mọi kịch bản dự báo tài chính thông thường của doanh nghiệp sản xuất.

Ông Nghĩa bày tỏ: "Khi xây dựng kế hoạch ngân sách hằng năm, doanh nghiệp chỉ khống chế biên độ tăng chi phí nhân công từ 4 - 5%. Nếu tăng lương gần 10% sẽ phá vỡ các mô hình tính toán giá thành sản phẩm, nhất là khi doanh nghiệp không thể điều chỉnh tăng giá bán đầu ra tương ứng một cách nhanh chóng".

Cạnh đó, theo ông Nghĩa, những biến động về giá xăng dầu thời gian qua đã đẩy chi phí đầu vào thực tế tăng từ 15 - 20%. Trong bối cảnh khó khăn, mức tăng 4 - 5% là phù hợp và hài hòa lợi ích cho cả doanh nghiệp và người lao động.