Thu nhập không theo kịp chi phí sinh hoạt, đề xuất tăng lương tối thiểu đến 9,8%

Chiều 23.6, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ nhất về phương án tiền lương tối thiểu năm 2027.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng 2027 ẢNH: T.N

Mức lương tối thiểu đang lạc hậu so với tình hình thực tế

Tại phiên họp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất 2 phương án tăng tăng 8,5% và 9,8% so với năm 2026. Thời điểm tăng từ 1.1.2027.

Theo đó, phương án 1 đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 360.000 - 520.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng bình quân 9,8%.

Phương án 2 đề xuất tăng từ 315.000 - 450.000 đồng/tháng, bình quân tăng 8,5%.

Đối với lương tối thiểu giờ, Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị xác định mức lương tối thiểu theo giờ trên cơ sở quy đổi từ lương tối thiểu tháng và áp dụng hệ số điều chỉnh phù hợp.

Bà Trần Thị Thanh Hà, Phó trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) ẢNH: T.H

Chia sẻ thêm với báo chí, bà Trần Thị Thanh Hà, Phó trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam), cho hay căn cứ để xây dựng 2 phương án đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2027 dựa trên tăng trưởng về GDP, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), năng suất lao động và các yếu tố tác động đến doanh nghiệp làm căn cứ có đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng.

Cạnh đó, 40% doanh nghiệp vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng và 24% doanh nghiệp nói sẽ mở rộng sản xuất.

"Mức lương tối thiểu hiện nay đang lạc hậu so với tình hình thực tế. Mức tăng theo đề xuất trên là tương đối để đảm bảo được mức sống cơ bản cho công nhân, lao động", bà Hà chia sẻ.

Doanh nghiệp mong muốn tăng lương tối thiểu từ 1.7.2027

Trong khi đó, ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), lại cho rằng nếu tăng từ 1.1.2027 thì hơi gấp, không đủ thời gian thích ứng cho cộng đồng doanh nghiệp. Do vậy, thời điểm tăng lương mà các doanh nghiệp mong muốn là 1.7.2027.

Đồng tình với việc cần thiết phải điều chỉnh tiền lương tối thiểu, song đại diện VCCI cho biết đang thăm dò, chưa đề xuất mức điều chỉnh chính thức.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI ẢNH: T.H

"Doanh nghiệp khó khăn do tình hình áp thuế, tình hình lao động… Nếu điều chỉnh tiền lương cao quá thì chi phí sẽ đội lên, vì vậy phải cân bằng lợi ích. Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ họp, thảo luận kỹ về thời điểm điều chỉnh, tỷ lệ phù hợp", ông Phòng bày tỏ.

Bình luận về phương án đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ), nhìn nhận tăng lương ở mức cao là tốt cho người lao động. Trên cơ sở xu hướng tăng dần, mức lương tối thiểu tăng bù trượt giá, đảm bảo tiền lương thực tế.

Tuy nhiên, cũng phải xem doanh nghiệp có có đủ sức tăng hay không mới là quan trọng. Theo ông Huân, hiện nay các doanh nghiệp như dệt may, da giày, thủy sản… biên độ lợi nhuận rất mỏng. Trong khi đó, giá cả vật liệu tăng, giá điện, cước vận tải tăng… sẽ đổ dồn hết chi phí vào doanh nghiệp.

"Các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu là gia công, để "nuôi" doanh nghiệp, cần phải giữ lợi thế cạnh tranh với các nước trong khu vực. Vì vậy, phương án tăng lương tối thiểu phải thật cân đối, hài hòa", ông Huân nói.

Chi phí sinh hoạt tăng mạnh, gần 60% người lao động phải vay mượn tiền thường xuyên Khảo sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam về đời sống người lao động trong tháng 3 và 4.2026 tại 7 tỉnh, thành phố với 196 doanh nghiệp và gần 2.000 người lao động tham gia, cho thấy một bộ phận lớn người lao động vẫn gặp nhiều khó khăn. Hơn một nửa số người được hỏi cho biết thu nhập chỉ vừa đủ trang trải các chi phí cơ bản, trong khi khoảng 1/5 không đủ sống và phải làm thêm giờ để bù đắp thu nhập. Tỷ lệ người có khả năng tích lũy vẫn ở mức thấp. Áp lực tài chính ngày càng rõ nét khi gần 60% người lao động cho biết phải vay mượn tiền thường xuyên hoặc định kỳ để ổn định cuộc sống. So với năm 2025, tần suất vay mượn có xu hướng tăng mạnh, phản ánh chi phí sinh hoạt đang tăng nhanh hơn thu nhập thực tế. Về dinh dưỡng, chỉ khoảng một nửa người lao động có điều kiện sử dụng thịt, cá đầy đủ trong các bữa ăn chính. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều người chưa bảo đảm được mức dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe và năng suất lao động. Khảo sát cũng ghi nhận chi phí giáo dục tiếp tục là gánh nặng đối với các gia đình công nhân. Hơn một nửa số người được hỏi cho biết tiền lương hiện nay chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu học tập của con cái, khiến họ phải dựa vào các nguồn hỗ trợ khác để trang trải. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đa số người lao động cho biết thu nhập chỉ đủ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cơ bản hoặc mua một số loại thuốc thông thường. Khả năng chủ động chăm sóc sức khỏe toàn diện vẫn còn hạn chế. Về nhà ở, số lao động phải thuê trọ tư nhân tăng đáng kể so với năm trước. Diện tích nhà ở bình quân đầu người chỉ khoảng 7,6 m², thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn nhà ở đô thị, cho thấy điều kiện sinh hoạt của nhiều lao động vẫn chật chội. Thu nhập cũng tác động trực tiếp đến các quyết định lớn trong cuộc sống. Hơn một nửa số lao động chưa kết hôn cho biết mức lương hiện tại ảnh hưởng đến quyết định lập gia đình. Trong khi đó, gần 73% lao động đã kết hôn cho rằng thu nhập là yếu tố khiến họ cân nhắc hoặc trì hoãn việc sinh thêm con do lo ngại chi phí nuôi dạy con ngày càng tăng.



