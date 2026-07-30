'Chốt' hoàn thành 18 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam trong năm nay

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về tình hình triển khai đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường cao tốc.

Theo đó, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông có 36 trạm, gồm 7 trạm đã khai thác và 29 trạm đầu tư mới (3 trạm do địa phương là cơ quan chủ quản, 2 trạm do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ quản, 24 trạm do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản).

Một trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã được khai thác ngày 27.7, còn trạm tại km144 trên tuyến chưa thi công ẢNH: MINH HỒNG

Đối với 24 trạm do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản, bộ đã giao Cục Đường bộ và các ban quản lý dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa, hiện đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng 21 trạm, 3 trạm đang triển khai thủ tục đầu tư là La Sơn - Hòa Liên, hầm Đèo Cả, Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Với 21 trạm dừng nghỉ đang đầu tư, xây dựng trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, hiện nay, 2 trạm đã hoàn thành đưa vào khai thác gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

11 trạm dừng nghỉ: QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km15 bên phải tuyến), Quy Nhơn - Chí Thạnh, Phan Thiết - Dầu Giây, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau đã có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác.

Ngoài ra, 3 trạm dừng nghỉ đoạn Cam Lộ - La Sơn, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm chưa hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu nhưng đã có trạm phục vụ tạm.

4 trạm dừng nghỉ chưa hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu gồm: Diễn Châu - Bãi Vọt, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Riêng trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tới ngày 13.7, tỉnh Lâm Đồng mới bàn giao được 83,57% mặt bằng, nhà đầu tư đang chuẩn bị thi công trong tháng 8.

Cũng theo Bộ Xây dựng, trong tháng 7 sẽ có thêm 2 trạm hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu; 4 trạm còn lại, nhà đầu tư đã cam kết và đang nỗ lực thực hiện để hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu trước ngày 15.8 (phù hợp tiến độ thu phí) và hoàn thành toàn bộ 18 trạm trong năm 2026 theo cam kết (trừ trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết).

Các đơn vị được giao kiểm điểm tiến độ triển khai hàng tuần, kiên quyết xử lý trách nhiệm nhà đầu tư chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng. Với các nhà đầu tư chậm tiến độ, nếu không có chuyển biến sẽ xem xét xử lý trách nhiệm hoặc chấm dứt theo quy định của hợp đồng.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục làm việc với địa phương để bàn giao phần mặt bằng còn lại tại trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km144+560 và hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất tại trạm Hậu Giang - Cà Mau tại Km100+200 đáp ứng tiến độ dự án.



