Chốt mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Sáng 24.4, sau 12 ngày làm việc, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI kết thúc, qua đó hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao bộ máy Nhà nước

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trước yêu cầu mới của đất nước, Quốc hội khóa XVI đã chủ động, khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu với tinh thần quyết tâm cao, làm ngay, làm bài bản. Các đại biểu Quốc hội dù là tái cử hay lần đầu tham gia đều phát huy cao độ trách nhiệm, làm việc với cường độ cao, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp ẢNH: GIA HÂN

Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước; bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ với sự tín nhiệm rất cao; đồng thời thông qua 9 luật và 31 nghị quyết, góp phần kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các chính sách ban hành vừa mang đậm tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, vừa đảm bảo tính căn cơ, lâu dài, phù hợp với thực tiễn; đồng thời quy định cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực để phát triển KT-XH. Đặc biệt, việc điều chỉnh linh hoạt các sắc thuế đã khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong điều hành chính sách tài khóa và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, bối cảnh mới chứa đựng cả thời cơ và thách thức, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực chất hơn trong tổ chức và hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng. Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mỗi đại biểu Quốc hội cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; gắn bó mật thiết với cử tri; lắng nghe, phản ánh thực tiễn của cuộc sống vào nghị trường; đưa nguyện vọng của nhân dân thành các quyết sách đúng đắn, kịp thời, hiệu quả.

Trả lời tại họp báo sau phiên bế mạc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên khẳng định công tác nhân sự tại kỳ họp được tiến hành rất nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, minh bạch. Kết quả biểu quyết cho thấy tỷ lệ tín nhiệm cao, nhiều cán bộ đạt số phiếu gần như tuyệt đối, thể hiện sự đồng thuận cũng như tin tưởng rất lớn của Quốc hội đối với các phương án nhân sự được giới thiệu. Đặc biệt, các nhân sự đều là những cán bộ rất tiêu biểu, đã được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, "là yếu tố then chốt để bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, thông suốt, hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính trị".

Lần đầu giao chỉ tiêu từng địa phương

Sáng cùng ngày, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2026 - 2030). Nghị quyết đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Đồng thời, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 ảnh: TTXVN

Về chỉ tiêu cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD/người. Quốc hội cũng thông qua 11 giải pháp cụ thể theo tờ trình của Chính phủ. Theo đó, tập trung hoàn thiện thể chế đồng bộ, chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm". Phấn đấu môi trường đầu tư kinh doanh của VN vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028.

Đặc biệt, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển các khu vực doanh nghiệp, các mô hình kinh tế mới… Tập trung đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch, các cảng biển cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, các cảng hàng không lớn, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế, đường sắt đô thị; đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc.

Đồng thời, hình thành các cực tăng trưởng mạnh, các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị, các đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu. Rà soát, thống kê, phân loại tổng thể các dự án tồn đọng (kể cả các dự án trong và ngoài ngân sách), quyết liệt xử lý dứt điểm, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền về vướng mắc và sớm đề xuất phương án xử lý.

Một điểm mới trong kế hoạch phát triển KT-XH lần này là Quốc hội giao mục tiêu tăng trưởng cho từng địa phương. Theo đó, địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 và bình quân giai đoạn 2026 - 2030 cao nhất là Hải Phòng với 13 - 13,5% tăng trưởng GRDP năm 2026 và bình quân cả giai đoạn là 13 - 14%. Tiếp đó là Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên… Các TP như Hà Nội được giao mục tiêu GRDP 2026 là 10 - 10,5% và 10,5 - 11% cho cả giai đoạn; TP.HCM được giao 10% cho cả 2 mục tiêu. Huế và Cần Thơ cũng được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, Đà Nẵng trên 11%.

Chính thức bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế ĐỐI VỚI hộ kinh doanh Với 466/488 đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân, luật Thuế giá trị gia tăng, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Đáng chú ý, luật Thuế thu nhập cá nhân đã sửa đổi, bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh. Theo đó, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh KT-XH trong từng thời kỳ, áp dụng từ 1.1.2026. Quốc hội cũng cho phép kéo dài thời gian áp dụng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện dưới 24 chỗ tới hết năm 2030, áp dụng từ thời điểm thông qua. Thông tin thêm tại họp báo sau kỳ họp, bà Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và tài chính, cho biết luật hiện hành quy định mức doanh thu không nộp thuế của cá nhân và hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm, cũng như mức doanh thu của hộ và cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là 500 triệu đồng. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, do bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều thách thức, các hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân và hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Do vậy, yêu cầu đặt ra là phải kịp thời có chính sách để ứng phó với diễn biến của thực tiễn, trong đó có ưu đãi về thuế để hỗ trợ cho cá nhân, hộ kinh doanh cũng như các doanh nghiệp nhỏ. Bà Yến cũng cho hay, Chính phủ dự kiến quy định theo hướng nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của cá nhân, hộ kinh doanh lên mức 1 tỉ đồng. "Dự án luật giúp gần 5 triệu hộ kinh doanh cũng như các doanh nghiệp hợp tác xã giảm bớt gánh nặng về thuế, tạo điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh", bà Yến nói.

Huy động nguồn lực 38,5 triệu tỉ đồng

Báo cáo tiếp thu, giải trình, Chính phủ cho biết đã phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược T.Ư đánh giá nhu cầu nguồn lực và cơ cấu huy động vốn để thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số". Nhu cầu nguồn lực đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030 rất khổng lồ, khoảng 38,5 triệu tỉ đồng, tương đương 40% GDP, tăng 1,7 lần so với giai đoạn trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI ẢNH: TTXVN

Trong đó, vốn đầu tư phát triển khu vực nhà nước là 8,5 triệu tỉ đồng, chiếm 22% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thực hiện khoảng 4,8 triệu tỉ đồng; còn lại khoảng 25,5 triệu tỉ đồng là vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, vốn huy động từ thị trường trong nước, nước ngoài…

Về huy động vốn, Chính phủ nhấn mạnh giải pháp hoàn thiện cơ chế, nhất là về thuế, để khuyến khích phát triển các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán; quy định rõ quỹ đầu tư không phải là đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; thực hiện miễn, giảm thuế cho các nhà đầu tư tham gia lập quỹ.

Nhiều quy định mới như thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo hướng gắn việc IPO đồng thời với niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch; cho phép doanh nghiệp có nguồn gốc vốn FDI niêm yết/đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Nghiên cứu cho phép các ngân hàng thương mại nhà nước được tăng vốn điều lệ thông qua sử dụng các phương pháp phát hành khác ngoài phát hành riêng lẻ, áp dụng cơ chế giá thỏa thuận thay cho cơ chế giá thị trường, bổ sung vốn điều lệ từ nguồn ngân sách nhà nước và lợi nhuận giữ lại.

Về vốn FDI, Chính phủ cho biết sẽ hoàn thiện cơ chế khuyến khích doanh nghiệp FDI sử dụng nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận chưa chuyển về nước để đầu tư tại VN. Đồng thời, tiếp tục có các giải pháp để đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán, thu hút thêm các nguồn vốn…

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Quốc hội thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 là hơn 8,2 triệu tỉ đồng; trong đó vốn ngân sách T.Ư là 3,8 triệu tỉ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 4,4 triệu tỉ đồng.

Nghị quyết lưu ý lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt huy động các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước, đẩy mạnh hợp tác công - tư trong phát triển hạ tầng chiến lược; ưu tiên vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho các vùng động lực, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi thiên tai, bão lũ và các vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.

Giám sát việc sử dụng trụ sở công trên toàn quốc Sáng cùng ngày, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2027. Cùng với các nội dung về KT-XH, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện các nghị quyết về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.Hà Nội, TP.HCM; dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội tiếp tục giám sát việc thực hiện chủ trương đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng lớn như: dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025; dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM; dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1… Đồng thời, xem xét báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 193/2025 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đáng chú ý, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, trên phạm vi toàn quốc, do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng làm trưởng đoàn. Mục đích nhằm xác định nhu cầu và thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo mô hình tổ chức bộ máy mới để phòng chống lãng phí và tránh thất thoát tài sản nhà nước. Thông qua đó, đoàn giám sát sẽ chỉ ra những tồn tại, hạn chế (nếu có) và nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; rút ra bài học kinh nghiệm; kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện.



