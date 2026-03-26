Chiều 25.3, trong phiên bế mạc Hội nghị T.Ư 2, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. T.Ư đã thống nhất rất cao đối với những vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng và đất nước, đặc biệt là nhóm nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và các quy định nền tảng của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị ẢNH: TTXVN

"Bốn kiên định", "bốn nguyên tắc"

Tổng Bí thư Tô Lâm khái quát và nhấn mạnh 5 nội dung công việc. Về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, Tổng Bí thư đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện thật nghiêm túc, nhất quán "bốn kiên định". Đó là kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, Tổng Bí thư nhấn mạnh chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất. Vì vậy, các ban, bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp cần quán triệt sâu sắc 4 nguyên tắc cốt lõi: tăng trưởng thực chất; kiên định nguyên tắc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn; tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công - tư, để gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng trưởng kinh tế cao phải đảm bảo phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội.

Trên cơ sở 4 nguyên tắc cốt lõi này, việc triển khai mục tiêu tăng trưởng 2 con số phải được tiến hành một cách nhất quán, đồng bộ và kiên định, với sự chỉ đạo tập trung cao của T.Ư, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành, địa phương và toàn bộ hệ thống chính trị.

Để tạo động lực của động lực cho phát triển, T.Ư cần sớm xây dựng nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Hội nghị T.Ư 3, khóa XIV xem xét, quyết định.

Cải cách quản trị, kiểm soát quyền lực, ổn định an ninh

Về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ đây là phương thức quản trị địa phương mới, nhằm bỏ tầng nấc trung gian để tổ chức vận hành bộ máy chính quyền cơ sở thông suốt, với nguồn lực được phân bổ hợp lý, công nghệ và dữ liệu được sử dụng hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Phải lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo thực chất, là tiêu chí cuối cùng để đánh giá thành công của mô hình. Hiệu quả của cải cách phải được kiểm nghiệm bằng những kết quả rất cụ thể như người dân không bị phiền hà, hồ sơ, thủ tục hành chính phải được giải quyết nhanh thông qua khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, và quan trọng nhất là cấp xã phải thực sự giải quyết được công việc ngay tại chỗ, phù hợp thực tiễn địa phương.

Về công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh xử lý nghiêm minh mọi vi phạm, bảo đảm nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng đồng thời phải quán triệt sâu sắc tính nhân văn, thượng tôn pháp luật và mục tiêu phát triển.

Liên quan tới bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư nêu rõ yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới là phải gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển KT-XH, kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ và phát triển, giữa ổn định và đổi mới. Để quốc phòng, an ninh, đối ngoại thực sự trở thành một cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia và động lực trực tiếp của phát triển, đồng thời là chỗ dựa chiến lược để đất nước vững vàng đi lên trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hành động theo phương châm: "tự chủ chiến lược - kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm - chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân".

Thông qua nhiều nội dung quan trọng

Trong thông báo Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV cho biết Hội nghị đã bầu bổ sung Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ban Chấp hành T.Ư Đảng đồng ý chủ trương chuyển Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN, Thông tấn xã VN, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN là cơ quan thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành T.Ư Đảng. Ban Chấp hành T.Ư Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện theo quy định, hoàn thành trước ngày 1.4.2026.

Cùng đó, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai; giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của T.Ư chỉ đạo Chính phủ hoàn chỉnh đề án, hồ sơ theo quy định để trình tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng cũng cho ý kiến về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2026 - 2030; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ Nghị quyết, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh kết luận của Ban Chấp hành T.Ư Đảng để ban hành, thực hiện; chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ kết luận của T.Ư chỉ đạo Chính phủ hoàn chỉnh các báo cáo liên quan để trình tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng xem xét, thông qua Báo cáo tình hình đất nước quý 1/2026; Báo cáo chuyên đề về tình hình thế giới, khu vực và phương hướng triển khai công tác đối ngoại thời gian tới và Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị T.Ư lần thứ nhất đến Hội nghị T.Ư lần thứ hai khóa XIV.

Thông báo cũng cho biết Ban Chấp hành T.Ư Đảng thông qua nội dung các văn kiện, nghị quyết, cụ thể: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV; quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIV; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các văn kiện, nghị quyết trên để ban hành, tổ chức thực hiện.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự để kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan Nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định; đồng ý Tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả lấy ý kiến giới thiệu của T.Ư, biểu quyết chính thức giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của cơ quan Nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để làm thủ tục trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.