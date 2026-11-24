Theo phương án đã được thống nhất giữa các địa phương và cơ quan chức năng, giao thông kết nối đến sân bay Long Thành sẽ được phân chia thành 3 hướng chính.

Cụ thể, phương tiện từ trung tâm TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có thể di chuyển theo 3 luồng gồm cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây qua nút Long Thành vào dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đi cao tốc Bến Lức - Long Thành qua nút Tân Hiệp vào dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; hoặc đi từ TP. Thủ Đức (cũ) qua Vành đai 3, cầu Nhơn Trạch, ĐT.25C và tuyến T1.

Đối với hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), xe sẽ đi theo dự án thành phần 3 sang dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để vào tuyến T1, hoặc đi theo Quốc lộ 51 qua ĐT.25C để tiếp cận sân bay.

Còn các phương tiện từ TP. Đồng Nai và các tỉnh phía Bắc sẽ kết nối qua dự án thành phần 1 và 2 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đi theo Quốc lộ 51 qua ĐT.25C, hoặc đi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ Lâm Đồng vào) rẽ sang dự án thành phần 2 để vào tuyến T1.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng sẽ vận hành mạng lưới xe buýt công cộng kết nối trực tiếp đến cảng hàng không.

Về tiến độ hạ tầng, báo cáo của Cục cho biết: cả 3 dự án thành phần của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện đã cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông, trong đó dự án thành phần 1 đang sửa chữa một số đoạn để hoàn thành vào 31.12, còn dự án thành phần 2 (tốc độ tối đa 80 km/giờ) dự kiến duyệt xong phương án tổ chức giao thông bổ sung tại nút giao Tân Hiệp vào đầu tháng 12 để thông xe liên thông với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Hai tuyến đường kết nối trực tiếp vào sân bay là T1 và T2 cũng đã hoàn thành, sẵn sàng khai thác và đang lắp đặt trạm thu phí. Đồng thời, dự án sửa chữa mặt đường Quốc lộ 51 dự kiến xong vào 20.12 và các gói thầu Vành đai 3 TP.HCM sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Để đảm bảo đồng bộ ngay khi sân bay vận hành, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng đôn đốc Ban Quản lý dự án 85, VEC và ACV khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, đồng thời đề nghị các đơn vị thống nhất tốc độ khai thác tối đa và bổ sung các loại xe khách, xe tải phục vụ vận hành sân bay vào phương án tổ chức giao thông chung.