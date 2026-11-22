Theo thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành qua TP.Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành mở rộng lên 10 làn xe. Cụ thể, đoạn từ sau cầu dẫn Long Thành (Km14+000) đến nút giao QL 51 (Km23+900), thuộc phạm vi gói thầu số 2, đã hoàn thành các hạng mục thi công phần đường và cầu mở rộng.

Cao tốc TPHCM - Long Thành hoàn thành mở rộng lên 10 làn xe đoạn qua Đồng Nai ẢNH: T.Q

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá và chấp thuận đưa vào khai thác, từ 0 giờ hôm nay (22.11), phương tiện được chuyển sang lưu thông trên phần đường mới từ cầu Long Thành đến nút giao quốc lộ 51.

Việc chuyển làn nhằm tạo mặt bằng để thi công các hạng mục còn lại trên đoạn từ nút giao quốc lộ 51 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, phấn đấu hoàn thành toàn bộ gói thầu số 2 trước 24.12. Quá trình nâng cấp đường hiện hữu các đơn vị sẽ huy động khoảng 1.500 nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án.

VEC lưu ý các tài xế lưu thông qua đoạn Km14+000 đến Km23+900 đã hoàn thành mở rộng cần chú ý hệ thống biển báo, vạch sơn tạm, tuân thủ tốc độ và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có chiều dài gần 22 km, được đầu tư nâng cấp từ quy mô 4 làn xe lên 8 - 10 làn xe. Riêng gói thầu số 2 qua địa bàn TP.Đồng Nai dài gần 12 km. Công trình 2 gói thầu xây lắp, hiện đạt tổng sản lượng 81,5%.

Đến nay, phần cầu cạn thuộc gói thầu số 1 đã cơ bản hoàn thành kết cấu phần dưới (bệ, thân, xà mũ), đang thi công bản mặt cầu, tháng 12 tới bắt đầu thảm nhựa; cầu Long Thành và cầu Sông Tắc đã hoàn thành cọc khoan nhồi, bệ, thân trụ và khối K0 (khối dầm đỉnh trụ cầu), đang thi công các đốt đúc hẫng (xây dựng kết cấu nhịp cầu bằng cách đúc bêtông cốt thép từng đoạn nối tiếp nhau từ đỉnh trụ lan rộng ra hai phía) và đúc dầm; phấn đấu hợp long 2 cầu trong tháng 12 năm nay.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là dự án giao thông chiến lược trong kết nối giữa sân bay Long Thành với trung tâm TP.HCM.