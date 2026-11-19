Cao tốc "chạy nước rút"

Theo phương án khai thác giai đoạn đầu được Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) xây dựng, từ thời điểm mở cửa (0 giờ ngày 24.12.2026) đến hết lịch bay mùa đông 2026 (27.3.2027), Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành sẽ ưu tiên vận hành khu cánh tây và khu vực trung tâm nhà ga hành khách với 4 đảo làm thủ tục check-in. Trong giai đoạn khởi động này, ACV dự kiến tổ chức khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần (tương đương khoảng 20 - 30 chuyến bay/ngày), bao gồm 322 chuyến bay quốc nội và 44 chuyến bay quốc tế. Hai hãng hàng không nội địa đầu tiên tham gia vận hành là Vietnam Airlines và Vietjet Air. Trong đó, Vietjet Air đã lên kế hoạch mở mạng bay nội địa khá dày đặc kết nối Long Thành với các trung tâm kinh tế, du lịch và các địa phương có nhu cầu về quê ăn tết rất lớn như Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Thanh Hóa.

Khu vực cầu Long Thành thuộc dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Cụ thể, một số đại lý bán vé đã nhận lịch bay dự kiến của Vietjet Air giai đoạn từ 0 giờ 24.12.2026 đến 27.3.2027. Hãng chia lộ trình mở đường bay tại sân bay Long Thành thành 3 giai đoạn tăng dần tần suất theo từng tàu khai thác hằng ngày (từ thứ hai đến chủ nhật).

Ở giai đoạn 1 (từ 0 giờ ngày 24.12), hãng đưa vào khai thác 1 tàu bay thực hiện 6 chặng/ngày, tập trung vào hai tuyến Hà Nội - Long Thành (2 cặp chuyến khứ hồi/ngày, khởi hành từ Hà Nội lúc 7 giờ và 16 giờ 50; chiều ngược lại từ Long Thành lúc 14 giờ và 19 giờ 25) và Long Thành - Vinh (1 cặp chuyến khứ hồi/ngày, bay từ Long Thành lúc 9 giờ 35 và chiều từ Vinh lúc 11 giờ 45). Bước sang giai đoạn 2 (từ 4.1.2027), Vietjet bổ sung thêm tàu bay thứ 2 với 8 chặng/ngày, mở rộng thêm đường bay Đà Nẵng - Long Thành (2 cặp chuyến khứ hồi/ngày) và Hải Phòng - Long Thành (1 cặp chuyến khứ hồi/ngày), đồng thời tăng thêm 1 cặp chuyến khứ hồi cho tuyến Long Thành - Hà Nội.

Đáng chú ý đối với nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán là giai đoạn 3 (từ 16.1.2027 - thời điểm cận cao điểm tết), hãng tăng cường tàu bay thứ 3 với 8 chặng/ngày, chính thức kích hoạt đường bay "hot" Long Thành - Thanh Hóa (khởi hành từ Long Thành lúc 8 giờ 5 và chiều từ Thanh Hóa lúc 10 giờ 20), bên cạnh việc bổ sung thêm mỗi tuyến 1 cặp chuyến khứ hồi/ngày cho các chặng Hà Nội - Long Thành và Long Thành - Vinh. Giữa bối cảnh nguồn cung từ sân bay Tân Sơn Nhất luôn căng thẳng mỗi dịp cao điểm, người dân đang rất kỳ vọng việc đưa sân bay Long Thành vào khai thác cùng động thái mở thêm đường bay, tăng cường tần suất của các hãng hàng không sẽ tạo thêm dư địa tải cung ứng, qua đó góp phần hạ nhiệt giá vé máy bay cao điểm tết năm nay.

Niềm háo hức trải nghiệm sân bay mới cũng tỷ lệ thuận với nỗi lo về hạ tầng giao thông kết nối. Bởi trong giai đoạn đầu khi các tuyến đường sắt chưa hoàn thiện, vận tải hành khách giữa TP.HCM và Long Thành chủ yếu dựa vào hệ thống giao thông đường bộ vốn đang quá tải.

Thông tin mới nhất, Sở Tài chính TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM phê duyệt dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng HKQT Long Thành dài gần 42 km theo phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BT), tổng mức đầu tư gần 41.000 tỉ đồng. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ mở ra hành lang giao thông tốc độ cao kết nối trực tiếp khu vực ven biển Hồ Tràm, Xuyên Mộc và trục Vành đai 4 TP.HCM thẳng tới siêu sân bay, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, giảm tải cho QL51, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ logistics liên vùng.

Trong khi đó, từ trung tâm TP.HCM, dự án được người dân mong chờ nhất hiện nay là mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Trên công trường gói thầu XL01 - cầu Long Thành dài gần 10 km, nhà thầu đang huy động gần 900 nhân sự, hơn 200 máy móc tổ chức 33 mũi thi công đồng loạt. Đại diện chủ đầu tư thông tin, sản lượng toàn gói thầu đến nay đã đạt khoảng 80%; riêng phần cầu cạn và cầu Sông Tắc dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 11 để phân luồng sửa chữa mặt cầu cũ. Cầu Long Thành đặt mục tiêu hợp long cầu chính vào cuối tháng 12 và hoàn thành toàn bộ gói thầu trong tháng 3.2027, qua đó giải tỏa áp lực ùn tắc cho tuyến huyết mạch hiện hữu.

Cùng nhịp độ tăng tốc này, dự án Vành đai 3 TP.HCM cũng đang cán đích các mốc quan trọng khi đoạn cầu cạn dài 17 km qua khu vực phía đông TP.HCM (từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn) đã đạt tiến độ khoảng 99%, phấn đấu thông xe cuối tháng 11. Nhờ đó, ngoài trục cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hiện hữu, hành khách sẽ có thêm nhiều hướng tiếp cận đồng bộ tới sân bay như qua cầu Nhơn Trạch - Vành đai 3 - QL25C hoặc kết nối qua cao tốc Bến Lức - Long Thành tới cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu rồi chuyển hướng để kết nối đường T1. Ước tính thời gian di chuyển theo hướng này giảm khá nhiều so với đi qua QL51, giúp việc di chuyển ra sân bay đón chuyến bay tết thêm chủ động và thuận lợi.

Xây dựng các tuyến vận chuyển ưu tiên

Để nâng cao hiệu quả kết nối giao thông và tạo thuận lợi cho hành khách trong giai đoạn đầu khai thác, ACV đề xuất nghiên cứu triển khai các giải pháp ưu tiên đối với hệ thống vận tải kết nối Cảng HKQT Long Thành, đặc biệt trên các hành lang giao thông trọng điểm giữa TP.HCM và sân bay.

Trong đó, các tuyến xe buýt sân bay và xe trung chuyển liên sân bay có thể được xem xét áp dụng cơ chế ưu tiên lưu thông tại một số nút giao thông quan trọng và trên các tuyến kết nối chính, góp phần bảo đảm tính ổn định về thời gian hành trình, nâng cao độ tin cậy của dịch vụ vận tải phục vụ hành khách hàng không.

Sơ đồ kết nối các tuyến giao thông đi Cảng HKQT Long Thành đồ họa: bảo nguyễn

Bên cạnh đó, ACV kiến nghị xây dựng hệ thống điểm đón, trả khách cố định với nhận diện thống nhất tại các khu vực trung tâm đô thị, đầu mối giao thông và các khu vực tập trung đông hành khách. Việc hình thành mạng lưới điểm đón trả khách chuyên biệt sẽ giúp hành khách dễ dàng tiếp cận dịch vụ vận chuyển sân bay, đồng thời hỗ trợ công tác tổ chức giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ.

Về lâu dài, trọng tâm của phương án kết nối là phát triển mạng lưới vận tải đa phương thức giữa Cảng HKQT Long Thành, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và các trung tâm đô thị lớn trong khu vực. Các tuyến vận chuyển liên sân bay, xe buýt, xe khách và phương tiện trung chuyển sẽ được nghiên cứu tổ chức theo hướng kết nối trực tiếp với các đầu mối giao thông quan trọng, các trung tâm trung chuyển hành khách công cộng và hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai.

Đối với hành khách có nhu cầu nối chuyến giữa Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Long Thành, mục tiêu ưu tiên hàng đầu là bảo đảm hành trình chuyển tiếp được thực hiện thuận lợi, thông suốt và đúng thời gian. Các đơn vị liên quan sẽ phối hợp xây dựng phương án vận chuyển chuyên biệt giữa hai sân bay thông qua các tuyến xe trung chuyển chạy thẳng, có tần suất linh hoạt và được điều phối phù hợp với lịch khai thác các chuyến bay, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm nhằm tối ưu thời gian di chuyển cho hành khách.