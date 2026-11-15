Những 'hành khách' đầu tiên trải nghiệm siêu sân bay Long Thành

Cụ thể, trong khuôn khổ chương trình chạy thử nghiệm vận hành khai thác (ORAT), Cảng Long Thành đã triển khai kịch bản 1TO-11 - Phục vụ hành khách giai đoạn 1 (quốc nội và quốc tế) với 3 tình huống chuyến bay giả định gồm: quốc nội đi, quốc tế đi và quốc tế đến.

Các thành viên LTIA đã hào hứng đảm nhận vai trò hành khách giả định trong kịch bản chạy thử nghiệm 1TO-11

Trong vai trò hành khách giả định, 50 nhân sự của cảng cùng các lực lượng liên quan đã trực tiếp thực hành và rà soát toàn bộ quy trình khép kín, từ khâu làm thủ tục hàng không (check-in), kiểm tra thẻ lên tàu bay, soi chiếu an ninh, xuất nhập cảnh cho đến kiểm dịch y tế và thủ tục hải quan.

Song song với các điểm chạm trực tiếp, đội ngũ kỹ thuật cũng kiểm tra khả năng phối hợp, trao đổi dữ liệu hành khách và hành lý xuyên suốt qua từng công đoạn, đồng thời rà soát độ chính xác của hệ thống kiểm soát tại các cửa khởi hành và hệ thống thông báo hành khách.

50 nhân sự cùng trải nghiệm hành trình tại sân bay, từ làm thủ tục, kiểm tra an ninh, xuất nhập cảnh đến khu vực đến

Sau khi thử nghiệm kịch bản khai thác với hành khách thông thường, Cảng Long Thành đã tiếp tục triển khai kịch bản 1TO-07 nhằm kiểm tra sự sẵn sàng phục vụ hành khách hạn chế khả năng di chuyển (PRM) trên cả 3 tuyến thử nghiệm là quốc nội, quốc tế và trung chuyển quốc tế.

Tại đây, các đơn vị đã phối hợp rà soát chặt chẽ quy trình hỗ trợ hành khách sử dụng xe lăn xuyên suốt hành trình, từ lúc bắt đầu di chuyển trong nhà ga, làm thủ tục, soi chiếu an ninh, xuất nhập cảnh đến khi lên tàu bay, nhận hành lý và bàn giao an toàn tại khu vực đón khách.

LTIA kiểm tra sự sẵn sàng phục vụ hành khách hạn chế khả năng di chuyển

Đồng thời, toàn bộ hệ thống hạ tầng tiếp cận như thang máy, nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn, quầy thủ tục ưu tiên và các lối di chuyển chuyên biệt cũng được kiểm tra thực tế kỹ lưỡng, bảo đảm mang lại sự an toàn, thuận tiện và một hành trình không rào cản cho mọi hành khách khi sân bay đi vào khai thác.

Các đơn vị phối hợp rà soát quy trình hỗ trợ hành khách sử dụng xe lăn từ khi di chuyển trong nhà ga, làm thủ tục, soi chiếu an ninh... ẢNH: ACV

ORAT là viết tắt của Operational Readiness and Airport Transfer (Chuẩn bị sẵn sàng khai thác và chuyển giao hoạt động sân bay). Đây được coi là quy trình "duyệt binh" toàn diện nhằm kết nối đồng bộ giữa hạ tầng, hệ thống công nghệ, con người và quy trình vận hành.

Đại diện Cảng HKQT Long Thành cho biết, việc chuyển tiếp hoạt động sang một cơ sở hạ tầng hàng không quy mô lớn chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thông qua ORAT, các đơn vị vận hành có cơ hội thực hành quy trình, rà soát khả năng phối hợp liên ngành, từ đó phát hiện và khắc phục triệt để các lỗ hổng kỹ thuật hay rào cản vận hành trước khi chính thức đón những vị khách đầu tiên.

Chương trình ORAT thường diễn ra qua 5 giai đoạn chiến lược, từ lập kế hoạch, chuẩn bị, chạy thử và đánh giá, đến chuyển giao khai thác và hỗ trợ sau mở cửa. Tại Cảng HKQT Long Thành, các khâu này được đan xen linh hoạt và triển khai song song với quá trình hoàn thiện thi công, lắp đặt thiết bị.

Các bài diễn tập tình huống giả định vừa qua chỉ là những bước khởi đầu. Trong thời gian tới, Cảng HKQT Long Thành sẽ tiếp tục mở rộng các kịch bản chạy thử với quy mô lớn hơn, từng bước hoàn thiện những khâu cuối cùng để sẵn sàng cho ngày cất cánh lịch sử của hàng không Việt Nam.

Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến đưa vào khai thác thương mại chính thức từ 0 giờ ngày 24.12. Theo phương án khai thác giai đoạn đầu, ACV dự kiến tổ chức khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần tại Cảng HKQT Long Thành, bao gồm 322 chuyến bay nội địa và 44 chuyến bay quốc tế.