Chốt tên đại học đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Nội dung này được PGS Nguyễn Thu Thủy chia sẻ tại chương trình tập huấn về quốc tế hóa giáo dục đại học (ĐH) do Bộ GD-ĐT, Hội đồng Anh và Hiệp hội Giáo dục quốc tế châu Á-Thái Bình Dương (APAIE) đồng tổ chức ngày 16.7. Ngôi trường mới dự kiến mang tên Trường ĐH Hữu nghị Lào - Việt Nam, song nơi tọa lạc chưa được công bố.

Bà Thủy chia sẻ thêm, hai nước cũng đang xúc tiến làm việc để sớm ký kết nội dung liên quan, tạo tiền đề khởi công xây dựng trường trong thời gian sớm nhất.

Đây là thông tin mới nhất liên quan tới việc thành lập trường ĐH đầu tiên của Việt Nam ở Lào, dấu mốc đặc biệt lần đầu được công bố vào tháng 2 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 2. Nội dung nằm trong bản ghi nhớ được ký kết giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

PGS-TS Nguyễn Thu Thủy phát biểu tại sự kiện ẢNH: HỘI ĐỒNG ANH

Theo bản ghi nhớ, trường sẽ hoạt động phù hợp với pháp luật của Lào và các điều ước quốc tế có liên quan, có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật sở tại.

Chương trình đào tạo sẽ xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của Lào, ưu tiên các lĩnh vực như khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, kinh doanh và quản lý, công nghệ - kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, Việt Nam học, Lào học và các ngành phù hợp khác.

Cũng theo bản ghi nhớ, hai bộ thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ trong xây dựng đề án thành lập trường này, bao gồm cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ cấu tổ chức, quản trị và lộ trình phát triển. Đồng thời, hai nước thành lập nhóm công tác chung để triển khai các nội dung hợp tác.

Tại chương trình tập huấn, PGS-TS Nguyễn Thu Thủy thông tin việc thành lập Trường ĐH Hữu nghị Lào - Việt Nam đã đưa hoạt động ngoại giao giáo dục của Việt Nam "lên mức độ ảnh hưởng cao hơn nữa", thay vì chỉ dừng ở việc thu hút nhà khoa học, chuyên gia, sinh viên quốc tế tới nước ta, hay triển khai các chương trình liên kết đào tạo, chương trình học bổng hiệp định...

"Đây là bước tiến mạnh mẽ. Trong bối cảnh nhiều nước đang có những bước đi bài bản để đưa nền giáo dục ra thế giới, chúng ta phải tiếp tục thể hiện vai trò, vị thế của mình trên trường quốc tế", bà Thủy nói.

Trước đó vài ngày, Bộ GD-ĐT cho biết chính thức đưa tiếng Lào vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục phổ thông của Việt Nam từ năm học 2026-2027, trước mắt triển khai thí điểm tại các xã vùng biên giới. Đây là nội dung được hiện thực hóa từ bản ghi nhớ khác trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN của Thủ tướng Lào hồi tháng 6.