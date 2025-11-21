Chốt thời gian giải phóng mặt bằng KCN ô tô Chu Lai - Trường Hải mở rộng

Theo báo cáo, dự án KCN cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải mở rộng tại xã Núi Thành có diện tích 115 ha với khoảng 1.177 thửa đất. Tổng số 311 hộ bị ảnh hưởng; số hộ có nhà ở là 205 hộ, số lô dự kiến tái định cư khoảng 350 lô… Trong vùng dự án cũng có hơn 1.300 ngôi mộ.

Dự kiến đến ngày 30.11, địa phương sẽ hoàn thành đo đạc, kiểm đếm hiện trạng về đất và tài sản trên đất. Riêng công tác kiểm kê mồ mả hiện nay gặp vướng mắc về tiến độ do hộ dân có mồ mả ở xa nơi cư trú cộng với tình hình thời tiết mưa nhiều, dự kiến ngày 30.12 hoàn thành.

Tại cuộc họp chiều qua (20.11), Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng KCN và đô thị Chu Lai Trường Hải kiến nghị UBND TP.Đà Nẵng sớm giải quyết một số vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Trong đó, sớm hoàn thiện đo đạc bản đồ trước ngày 30.11; sớm xác định giá đất cũng như quỹ đất ở phục vụ bố trí tái định cư để có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Phối cảnh dự án KCN cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải mở rộng ẢNH: S.X

Đơn vị này cũng kiến nghị địa phương, các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý phần chồng lấn với dự án đường sắt cao tốc bắc - nam và GPMB để đảm bảo đủ điều kiện di dời hơn 1.300 mộ bị ảnh hưởng bởi dự án, hoàn thành trong tháng 1.2026.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, dự án KCN cơ khí ô tô Chu Lai – Trường Hải (mở rộng) là hạ tầng công nghiệp quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, thu hút đầu tư, tạo ra hàng nghìn việc làm cho người dân, đóng góp và đồng hành cùng với chiến lược phát triển hạ tầng và ngành công nghiệp cơ khí của Việt Nam. Chính quyền thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư triển khai thi công dự án.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đã đôn đốc Sở NNN-MT, Trung tâm Phát triển hạ tầng, xã Núi Thành khẩn trương giải quyết vướng mắc về GPMB, hỗ trợ tái định cư.

Đến ngày 26.4.2026 phải hoàn thành công tác GPMB, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công, đảm bảo tiến độ công trình.