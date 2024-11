Chốt vé tuyến metro số 1 TP.HCM: 40.000 đồng/người/ngày đi không giới hạn

Theo đó, đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân sử dụng, quản lý, khai thác dịch vụ vận tải hành khách công cộng tuyến metro số 1.

Người dân TP.HCM mong chờ tuyến metro đầu tiên chính thức khai thác thương mại ẢNH: PHÚC KHA





Mức giá vé bao gồm: giá vé theo lượt, vé theo ngày, giá vé 3 ngày, giá vé tháng.

Đối với giá vé theo lượt được chia thành giá vé lượt thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt. Đơn vị tính 1.000 đồng/lượt.

Cụ thể: Giá vé 1 ngày là 40.000 đồng/người/vé/ngày (không giới hạn số lượt đi lại trong ngày). Vé 3 ngày có giá 90.000 đồng/người/vé/3ngày (không giới hạn số lượt đi lại trong 3 ngày). Với vé tháng, hành khách phổ thông là 300.000 đồng/người/vé/tháng; học sinh, sinh viên là 150.000 đồng/người/vé/tháng. Tất cả hành khách mua vé tháng đều không giới hạn số lượt đi lại trong tháng.

Giá vé trên đã bao gồm bảo hiểm thân thể hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên tuyến metro số 1.

Chi tiết mức giá vé trên tuyến metro số 1 TP.HCM

UBND TP.HCM giao Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 công khai niêm yết thông tin về giá vé tại các ga của đường sắt đô thị và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của công ty trước thời điểm áp dụng. Đồng thời, cần thực hiện giá vé theo đúng đối tượng quy định và chấp hành đúng các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý vé.

Trung tâm Giao thông công cộng có trách nhiệm theo dõi, giám sát doanh thu bán vé, làm cơ sở để thực hiện đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên tuyến metro số 1.

Tuyến metro đầu tiên của TP.HCM đã chính thức tiến hành công tác vận hành thử (trial run) từ ngày 1.10 sau thời gian đào tạo lý thuyết và thực hành cho nhân viên Công ty HURC1. Quá trình vận hành thử sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 do các chuyên gia tư vấn NJPT của Nhật Bản chủ trì, giai đoạn 2 được thực hiện bởi nhân viên của Công ty HURC1.

Sau thời gian vận hành thử các tình huống bao gồm vận hành bình thường và vận hành khẩn cấp với công suất 20% so với thiết kế từ 14.10 đến hết 8.11, tuyến đường sắt đô thị số 1 hiện đang triển khai chạy thử nghiệm theo kế hoạch với 100% công suất thiết kế, từ sáng tới đêm.

Dự kiến, từ ngày 18 - 31.11, nhóm Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống sẽ hoàn thành báo cáo đánh giá an toàn để trình Cục Đường sắt thực hiện công tác thẩm định an toàn theo quy định của luật Đường sắt. Trên cơ sở đó, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng sẽ tiến hành nghiệm thu để chấp thuận đưa dự án vào vận hành khai thác thương mại, dự kiến trong tháng 12.