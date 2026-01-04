Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Chrome trên Android sắp có nâng cấp lớn cho người ghét quảng cáo

Kiến Văn
04/01/2026 10:29 GMT+7

Trải nghiệm duyệt web với Chrome của người dùng Android có thể sớm được cải thiện đáng kể nhờ bản cập nhật mới của Google cho Chế độ Đọc.

Chế độ Đọc là tính năng trên Chrome giúp loại bỏ các yếu tố gây nhiễu như quảng cáo và video, chỉ giữ lại văn bản trong một định dạng gọn gàng hơn. Theo thông tin từ 9to5Google, tính năng mới đã được phát hiện trên hai thiết bị chạy Chrome 145, với các cờ "reader-mode-improvements" được kích hoạt trong cài đặt.

Chrome trên Android sắp có nâng cấp lớn cho người ghét quảng cáo - Ảnh 1.

Người ghét quảng cáo sắp có lý do để thích Chrome trên Android

ẢNH: 9TO5GOOGLE

Mặc dù phiên bản hiện tại của Chrome đã có Chế độ Đọc, nhưng tính năng này chỉ hoạt động trên các trang có nhiều văn bản và không hỗ trợ các trang như kết quả tìm kiếm hay các trang tương tác phức tạp. Kết quả dẫn đến sự không nhất quán khi biểu tượng kích hoạt chế độ đôi khi không xuất hiện và gây khó khăn cho người dùng.

Chế độ Đọc trên Chrome sắp hết cảnh 'lúc có lúc không'

Chế độ Đọc mới dường như sẽ khắc phục những vấn đề này. Theo báo cáo, khi người dùng nhấn vào ba dấu chấm ở góc trên bên phải màn hình, họ sẽ thấy nút "Hiển thị Chế độ Đọc" mới nằm dưới tùy chọn "nghe trang này". Đặc biệt, nút này sẽ xuất hiện trên mọi trang, không chỉ những trang được hỗ trợ.

Khi nhấn vào nút mới, một hộp thoại đa năng sẽ hiện ra cho phép người dùng tùy chỉnh trải nghiệm đọc theo ý thích. Người dùng có thể chọn giữa ba kiểu chữ: Sans Serif, Serif hoặc Mono và phóng to kích thước chữ lên đến 250% cho những ai gặp khó khăn với chữ nhỏ.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể điều chỉnh độ sáng của trang với các tùy chọn tông màu sáng, tối hoặc nâu đỏ. Đặc biệt, ứng dụng sẽ lưu lại tùy chọn Chế độ Đọc của người dùng giữa các trang khác nhau.

Tuy nhiên, tính năng này vẫn chưa được triển khai rộng rãi. Khi kiểm tra trên chiếc Galaxy Z Fold5, tùy chọn này không xuất hiện. Hy vọng Google sẽ sớm phổ biến tính năng mới cho nhiều thiết bị hơn.

Khám phá thêm chủ đề

Chrome Trình duyệt web tính năng mới bản cập nhật Google Quảng cáo
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
