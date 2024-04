Chủ bãi phế liệu bị khởi tố vì mở lối đi trái phép ngang đường sắt

Theo thông tin từ Cục CSGT Bộ Công an, quý 1/2024, toàn quốc xảy ra 40 vụ TNGT đường sắt, làm chết 30 người, bị thương 5 người. Để kéo giảm TNGT đường sắt, Cục CSGT đã chỉ đạo công an các địa phương rà soát và tham mưu chính quyền địa phương xóa bỏ các lối đi tự mở; đồng thời đề xuất mở thêm các đường ngang tại các vị trí đảm bảo, theo quy định để người dân lưu thông qua đường sắt được thuận tiện, an toàn.