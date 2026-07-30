Chữ 'Cần': Vượt qua tâm lý nghe ngóng bằng tư duy hành động

Hơn lúc nào hết, chữ 'Cần' trong tư tưởng Hồ Chí Minh phải được thực hành bằng tư duy hành động mạnh mẽ để giữ vững mạch vận hành của bộ máy công quyền.

Từ căn bệnh "chờ đợi giao thời"

Sáp nhập cơ quan đồng nghĩa với việc tái cấu trúc tổ chức, sắp xếp lại vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ lãnh đạo. Đây là phép thử lớn đối với bản lĩnh của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Trong giai đoạn chuyển giao này, hiệu suất công việc ở một số nơi đang có dấu hiệu chững lại do yếu tố tâm lý.

Có người mang tâm lý dao động "mình đi đâu, về đâu", dành phần lớn thời giờ công sở để bàn tán, nghe ngóng thông tin nhân sự hành lang thay vì tập trung xử lý hồ sơ. Có người lại chọn giải pháp "an toàn", né tránh việc khó với lý do chờ bộ máy mới ổn định.

Đây chính là biểu hiện của sự trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới đã được Bộ Chính trị thẳng thắn chỉ ra tại Chỉ thị số 07-CT/TW ban hành ngày 13.7.2026 về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Khi một mắt xích dừng lại nghe ngóng, cả hệ thống sẽ bị kéo ghì. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ví bộ máy như một chuyến xe lửa chạy đều; nếu một bánh xe chệch đường ray sẽ làm chậm trễ cả chuyến xe.

Trong bối cảnh sáp nhập, căn bệnh "chờ đợi giao thời" chính là chiếc bánh xe chệch ray, gây nghẽn thủ tục hành chính và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Trung bình mỗi ngày, một công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Sóc Trăng (thành phố Cần Thơ) tiếp 50 người dân đến liên hệ làm các thủ tục ẢNH: THANH DUY

Nhận diện chữ "Cần" thời đại mới

Chữ "Cần" theo tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn toàn xa lạ với lối làm việc thụ động, đối phó theo kiểu "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về", lại càng không phải là lối "làm xổi", "cố chết cố sống" vô kế hoạch gây tổn hại sức lực. Người định nghĩa chữ "Cần" mang chiều sâu khoa học gắn bó mật thiết với chữ "Chuyên", yêu cầu một sự phân bổ tối ưu về nhân lực, thời gian và công sức để bảo đảm năng suất, hiệu quả thực chất.

Đặt trong bối cảnh sáp nhập bộ máy - nơi khối lượng công việc tăng lên trong khi biên chế tinh giản, chữ "Cần" của người cán bộ phải được nâng tầm thành tư duy hành động thông qua 3 biểu hiện cốt lõi:

Chủ động thích ứng: Không ngồi chờ giao việc hay đợi bộ máy tổ chức hoàn thiện mới bắt tay vào làm, cán bộ thực hành chữ "Cần" phải tự giác rà soát công việc tồn đọng, học hỏi để bù đắp khoảng trống kỹ năng khi đảm nhận nhiệm vụ mới.

Làm việc khoa học: Biết sắp xếp kế hoạch cẩn thận, "phân công khéo" việc gì gấp làm trước, việc gì hoãn làm sau, đặt đúng người đúng việc để phát huy tối đa năng lực chuyên môn, khắc phục triệt để tình trạng hao tổn công sức nhưng hiệu quả thấp..

Ba là, bền bỉ và dẻo dai: Thấm nhuần lời dạy "Cần là luôn luôn cố gắng, cả năm cả đời chứ không làm xổi", sự kiên trì giúp cán bộ vượt qua xáo trộn ban đầu về môi trường và quy trình mới, giữ vững mạch vận hành thông suốt của cơ quan, mang lại sự hài lòng thực chất cho người dân và doanh nghiệp.

Công chức tại Cần Thơ đến tận nhà người dân hỗ trợ, hướng dẫn làm giấy ủy quyền nhận bảo trợ xã hội ẢNH: THANH DUY

Thiết lập kỷ cương để khơi thông hành động

Để chữ "Cần" thực sự đẩy lùi tâm lý "nghe ngóng", sự tự giác cá nhân là chưa đủ mà phải có những giải pháp mang tính hệ thống, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhận thức và kỷ cương pháp lý theo Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trước hết, vai trò nêu gương của người đứng đầu tại các cơ quan sáp nhập là yếu tố quyết định. Lãnh đạo phải là người "Cần" nhất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để truyền lửa hành động cho cấp dưới. Khi người đứng đầu phân công phân nhiệm rõ ràng, minh bạch và khoa học, cán bộ sẽ không còn kẽ hở thời gian để "nghe ngóng".

Bên cạnh đó, cần chuẩn hóa tiêu chí đạo đức công vụ và đánh giá cán bộ gắn với sản phẩm cụ thể. Kết quả thực thi nhiệm vụ và mức độ hài lòng của người dân phải là thước đo duy nhất để xếp loại, bố trí nhân sự sau sáp nhập.

Đúng như tinh thần Chỉ thị 07-CT/TW yêu cầu: "kịp thời thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám quyết, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung". Việc kiên quyết tinh giản những mắt xích trì trệ chính là sự sàng lọc cần thiết để tạo cơ hội cho những người thực sự "Cần" và có năng lực cống hiến.

Cuối cùng, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong theo dõi, giám sát công vụ là giải pháp then chốt. Minh bạch hóa quy trình xử lý hồ sơ trên môi trường số sẽ chỉ rõ tiến độ công việc đang nghẽn ở bước nào, do ai thụ lý. Điều này giúp chấm dứt triệt để tình trạng "ôm" việc, đùn đẩy trách nhiệm trong giai đoạn chuyển giao bộ máy.

Sáp nhập bộ máy không đơn thuần là ghép cơ học các cơ quan, mà là một cuộc chuyển hóa sâu sắc về chất. Trong quá trình ấy, chữ "Cần" - đức tính đầu tiên trong 4 đức tính của con người mà Bác Hồ dạy - chính là liều thuốc đặc trị cho căn bệnh "nghe ngóng", trì trệ.

Khi mỗi cán bộ vượt qua những dao động cá nhân để làm việc chuyên cần, khoa học và trách nhiệm, bộ máy mới sẽ nhanh chóng vận hành trơn tru. Đó chính là bản lĩnh, là đạo đức công vụ trước Đảng và trước nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.