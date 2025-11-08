Bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, dự và chỉ đạo đại hội.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại đại hội

ẢNH: ĐỖ TÚ

Yêu cầu "rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ hiệu quả"

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Hà Thị Nga đã khẳng định thành tựu mà MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đạt được trong thời gian qua là kết quả của sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy Đảng, sự phối hợp đồng bộ của chính quyền, cùng sự đồng thuận và nỗ lực của toàn bộ hệ thống Mặt trận và nhân dân trong tỉnh.

Đồng thời, bà Nga đề nghị, bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phải tiếp tục củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tạo đồng thuận xã hội.

Đặc biệt, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Các cấp MTTQ cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tương tác và phản hồi ý kiến nhân dân. Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, cần thực hiện với tinh thần "rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ hiệu quả" để đảm bảo tính thực chất, không hình thức.

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: ĐỖ TÚ

Tăng cường đối thoại với nhân dân, triển khai mô hình "Tháng nghe dân nói" ở tất cả các xã, phường, lắng nghe và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, từ đó chăm lo đời sống, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền.

Đổi mới phong trào thi đua, các cuộc vận động phải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", nhân rộng mô hình an sinh cộng đồng, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, hộ gia đình và hợp tác xã kiểu mới, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

15.083 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở

Đại hội cũng đã điểm lại những kết quả nổi bật mà MTTQ tỉnh Tuyên Quang đạt được trong nhiệm kỳ qua, chứng minh cho sự đồng thuận và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, MTTQ đã vận động nhân dân hiến trên 50.000 m² đất, đóng góp hơn 30 tỉ đồng và hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng hạ tầng thiết yếu như mở đường, làm cầu.

Bà Hà Thị Nga tặng đại hội bức ảnh Bác Hồ với Bác Tôn

ẢNH: ĐỖ TÚ

Nổi bật nhất là sự chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã huy động được sự đồng thuận lớn của toàn xã hội. Tính đến ngày 31.8.2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 335 tỉ đồng, hơn 135.000 ngày công lao động, qua đó hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 15.083 hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm khi quỹ "Vì người nghèo" được vận động ủng hộ hơn 10 tỉ đồng, hỗ trợ hàng nghìn hộ phát triển kinh tế, khám chữa bệnh và khó khăn đột xuất...

Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Đặc biệt, Tuyên Quang sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai nền tảng "Mặt trận số", tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý, điều hành I-Office trong chỉ đạo, kết nối với cơ sở, hướng đến một tổ chức Mặt trận vững mạnh, chuyên nghiệp và gần dân.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.