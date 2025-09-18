'Chu Chỉ Nhược' Chúc Tự Đan bị vạch trần là 'kẻ hai mặt'

Những hành động này không chỉ khiến công chúng đặt dấu hỏi về tính cách thật sự của Chúc Tự Đan, mà còn làm dấy lên lo ngại rằng hình ảnh cô xây dựng bấy lâu nay có thể sụp đổ. Truyền thông và cư dân mạng liên tục soi xét lại các mối quan hệ trong quá khứ của ngôi sao phim Tân Ỷ thiên đồ long ký (2019), từ đó phát hiện nhiều chi tiết đáng ngờ.

Chỉ kết thân với những ngôi sao ở đỉnh cao, khi có 'biến' liền 'quay lưng'?

Ngày 12.9, Chúc Tự Đan công khai gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Dương Mịch. Hành động tưởng chừng bình thường này ngay lập tức gợi lại nhiều tranh cãi.

Chúc Tự Đan gây chú ý khi công khai chúc mừng sinh nhật Dương Mịch, nhưng phản ứng từ đàn chị lại khá lạnh nhạt Ảnh: Weibo Chúc Tự Đan

Theo trang 163, khi còn là nghệ sĩ trực thuộc Gia Hành (Jay Walk Studio), Dương Mịch từng nâng đỡ sự nghiệp của Chúc Tự Đan, giới thiệu cho cô nhiều vai diễn trong các dự án lớn như Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, giúp tên tuổi của nữ diễn viên được biết đến rộng rãi với vai phản diện Huyền Nữ. Suốt nhiều năm, Chúc Tự Đan đều đặn gửi lời chúc sinh nhật đàn chị.

Tuy nhiên, sau khi Dương Mịch rời Gia Hành và gặp nhiều thất bại liên tiếp, Chúc Tự Đan bất ngờ ngừng động thái này. Chỉ đến khi Dương Mịch lấy lại vị thế nhờ thành công của This Thriving Land (2025), cô mới quay lại đăng lời chúc mừng. Khác với sự thân mật dành cho những đàn em khác, Dương Mịch chỉ đáp lại bằng hai biểu tượng cảm xúc, được cho là dấu hiệu giữ khoảng cách.

Chúc Tự Đan từng nhiều lần thể hiện sự thân thiết với Ngu Thư Hân trong quá trình quảng bá phim, nhưng khi đồng nghiệp gặp scandal, cô vội vàng "quay lưng" Ảnh: Weibo Chúc Tự Đan

Không chỉ với Dương Mịch, Chúc Tự Đan còn vướng tai tiếng khi bị cáo buộc thiếu trung thành với bạn diễn Ngu Thư Hân. Trong quá trình quảng bá bộ phim Love Game in Eastern Fantasy (2004), cô thường xuyên dành lời khen ngợi bạn diễn. Nhưng sau khi Ngu Thư Hân vướng "liên hoàn scandal", cư dân mạng phát hiện Chúc Tự Đan đã nhấn "thích" một bài viết tiêu cực về Ngu Thư Hân.

Dù sau đó nữ diễn viên nhanh chóng xin lỗi, giải thích rằng đó chỉ là nhầm lẫn, nhiều khán giả vẫn cho rằng hành động này thể hiện sự phản bội và "hai mặt".

Không ít ý kiến cho rằng Chúc Tự Đan là kiểu người chỉ kết thân với ngôi sao khi họ đang ở đỉnh cao, rồi lặng lẽ rút lui khi đối phương gặp khó khăn. Trước đây, cô từng thể hiện sự thân thiết với Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng sau đó lại phủ nhận quan hệ thân tình khi người đẹp Tân Cương bị dư luận chỉ trích. Tương tự, cô từng gắn bó với Vương Lạc Đan trong show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, nhưng sau chương trình lại gần như cắt đứt liên lạc.

Không chỉ dừng ở đó, Chúc Tự Đan còn gây xôn xao khi "thả tim" video ghép đôi mình với thần tượng Hàn Quốc Kim Hee Chul sau khi anh dành lời khen cho cô. Hành động này bị chê là cố tình tạo dựng hình ảnh thân thiết với nhiều ngôi sao để thu hút sự chú ý.

Làn sóng dư luận chỉ trích ngày càng mạnh mẽ, khiến danh tiếng của Chúc Tự Đan bị ảnh hưởng nghiêm trọng Ảnh: Weibo Chúc Tự Đan

Những tranh cãi liên tiếp khiến hình ảnh của Chúc Tự Đan trong mắt công chúng ngày càng xấu đi. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng cô là người "bạn bè theo mùa", sẵn sàng tận dụng danh tiếng người khác khi họ đang ở đỉnh cao, nhưng sẽ bỏ rơi ngay khi họ gặp trắc trở.

Một ý kiến nhận xét thẳng thắn: "Cô ấy chỉ làm bạn với những ai đang nổi tiếng, nhưng sẽ lập tức quay lưng ngay khi có rắc rối".