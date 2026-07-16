Chú chó 3 chân suýt bị 'trợ tử', nay trở thành diễn viên

Chú chó 3 chân tên Phèn (3 tuổi) của anh Phan Thanh Vũ (34 tuổi, ở phường Thông Tây Hội, TP.HCM) là giống chó H'Mông cộc. Cùng với chó Phú Quốc, chó Lài và chó xù Bắc Hà, chó H'Mông cộc là "tứ đại quốc khuyển" của Việt Nam.

Phèn là diễn viên chính trong bộ phim 3 Cộng 1 (3+1) của đạo diễn Huỳnh Tường Vũ (TP.HCM). Bộ phim ngắn có thời lượng 15 phút, kể về câu chuyện một cô bé khuyết tật chỉ có 1 chân bán vé số sống lang thang. Cô bé tình cờ gặp chú chó chỉ có 3 chân và nhanh chóng trở thành bạn vì sự đồng cảm, đã bảo vệ nhau trước sóng gió cuộc đời.

Bộ phim truyền thông điệp bảo vệ trẻ em và động vật, đang được đạo diễn gửi tham gia các liên hoan phim ở châu Á.

Anh Thanh Vũ và chú chó tên Phèn Ảnh: Phạm Hữu

Bước ngoặt của chú chó khuyết tật

Phèn sinh ra trong một cơ sở nhân giống chó ở Hà Nội. Thấy chú chó Phèn khuyết tật, người chủ có ý định "trợ tử" nhân đạo cho Phèn nếu không tìm được người nhận nuôi. Khi biết tin, anh Thanh Vũ quyết định cưu mang Phèn, dù trong nhà đã nuôi một chú chó khác để bầu bạn.

"Tôi thích nuôi thú cưng, yêu động vật. Có thời gian tôi chuyển sang nuôi chó sinh sản để kinh doanh nhưng sau đó cảm thấy bị chi phối về vấn đề lợi nhuận nên đã dừng lại. Tôi chỉ muốn nuôi thú cưng bằng tình yêu thương của mình. Đó cũng là lý do tôi nhận Phèn về nuôi, muốn cho chú chó một ngôi nhà đúng nghĩa", anh Thanh Vũ - làm việc trong ngành tổ chức sự kiện nói.

Phèn được gần 3 tuổi Ảnh: Phan Diệp

Năm 2023, anh Thanh Vũ có duyên gặp gỡ với đạo diễn Huỳnh Trường Vũ. Đạo diễn đang trong quá trình tìm kiếm một chú chó khuyết tật để vào vai trong bộ phim ngắn của mình. Anh Thanh Vũ có niềm đam mê với nghệ thuật, từng học các lớp nghiệp vụ về biên kịch. Vậy là 2 người đàn ông tên Vũ đã bắt tay làm phim.

Dự án bị hoãn 1 năm vì không đủ kinh phí. Sau đó nhờ có nhà tài trợ đồng hành, các tổ trong trong ê kíp làm phim điện ảnh hỗ trợ với chi phí tượng trưng thì phim mới được thực hiện. Anh Thanh Vũ cũng lần đầu được thử sức với vai trò biên kịch.

"Khi gặp Phèn, tôi đã chốt vai ngay bởi Phèn là chú chó bản địa Việt Nam. Làm phim về cuộc sống và con người Việt Nam, tôi không thể chọn một chú chó Tây", đạo diễn Tường Vũ nói.

Phèn rất "hợp tác" với đoàn làm phim Ảnh: NVCC

Phèn thực hiện cảnh quay ở chợ Ảnh: NVCC

Phèn học tập suốt nửa năm để đóng phim

Điều khó khăn nhất để Phèn được nhận vai diễn là chú chó chưa từng huấn luyện để hiểu các lệnh cơ bản như: nằm, ngồi, chờ, sủa... Trong khi, hiểu lệnh là điều kiện bắt buộc để quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ.



Phèn khi đó đã 1 tuổi, đã qua "giai đoạn vàng học tập" nên nhiều trung tâm từ chối. Do đó, anh Vũ quyết định tự huấn luyện cho Phèn, mở ra cơ hội trở thành diễn viên chính trong bộ phim sau này.

Tự tìm hiểu kiến thức và hỏi thăm những huấn luyện viên, anh Vũ đã dạy Phèn hiểu mệnh lệnh. Vì đã quá tuổi, sức khỏe không tốt nên Phèn học chậm hơn những chú chó khác. Phim chính thức bấm máy cuối năm 2025.

Tuy chỉ là một bộ phim ngắn nhưng 3 Cộng 1 huy động ê kíp 70 người cùng góp sức. Riêng chú chó Phèn còn có cả một người thợ trang điểm, hóa trang theo sát.

Phèn chuẩn bị vào vai Ảnh: NVCC

Chú chó 3 chân được trang điểm trông không được sạch sẽ để vào vai Ảnh: NVCC

Trước khi quay phim, anh Thanh Vũ cho Phèn tiếp xúc với cô bé diễn viên chính để làm quen. Suốt 1 tuần, anh Vũ mỗi ngày chở Phèn đi gần 20 km đến khu chợ - nơi sẽ quay một cảnh quan trọng để chú cho làm quen với bối cảnh. Cảnh quay được thực hiện đến 7 lần, mới chọn được 1 những khoảnh khắc ưng ý.

"Chuẩn bị 6 tháng để trải qua 4 ngày quay phim; tập luyện nhiều giờ đồng hồ chỉ để lấy được vài giây sủa lớn... chú chó Phèn đã làm tốt vai diễn của mình. Ê kíp làm phim rất yêu quý Phèn ", đạo diễn Tường Vũ chia sẻ.

Đạo diễn Huỳnh Tường Vũ Ảnh: NVCC

Cộng đồng những người yêu thú cưng ở TP.HCM có mặt trong một buổi quay phim Ảnh: NVCC

Phèn là chú chó thông minh, tình cảm và đặc biệt là có bản năng bảo vệ chủ nhân, bảo vệ tài sản rất cao. Trong phim, anh Thanh Vũ nhớ nhất là hình ảnh khi chú chó 3 chân và cô bé khuyết tật có được khoảnh khắc vui vẻ ấm áp, hồn nhiên chơi đùa bên bờ sông yên bình.

"Cảm giác bình yên trong tâm hồn đó tôi cũng thật sự đã cảm nhận được trong gần 3 năm qua. Phèn - một chú chó bản địa Việt Nam khuyết tật, bề ngoài không quá dễ thương, bắt mắt như những chú chó Tây nhưng lại cho tôi hiểu được cảm giác nhẹ nhàng và yêu thương một người bạn thú cưng đúng nghĩa", anh Thanh Vũ chia sẻ.