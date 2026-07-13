Chú chó Coddy đóng phim truyền hình: Phải bị la mới diễn được cảnh buồn

Bộ phim Đồng hồ đếm ngược của đạo diễn Bùi Tiến Huy gồm 20 tập, phát sóng đầu năm nay trên sóng truyền hình quốc gia VTV3. Trong phim, chú chó Coddy không đóng vai là một thú cưng đơn thuần mà đồng hành cùng nhân vật chính tên Thành do diễn viên Thanh Sơn thủ vai xuyên suốt bộ phim.

Anh Ngô Văn Quốc, sáng lập Trung tâm huấn luyện chó Silver Arrow (xã Hiệp Phước, TP.HCM), người đang chăm sóc Coddy cho biết: "Khi thử vai, nhà sản xuất chỉ yêu cầu Coddy thực hiện những lệnh cơ bản như nằm, ngồi, sủa… nhưng Coddy đã làm tốt hơn kỳ vọng".

Chú chó Coddy và các diễn viên trong phim Đồng hồ đếm ngược Ảnh: NVCC

Chú chó Coddy đa tài

Coddy hiện được 6 tuổi, là giống becgie Bỉ (Belgian Malinois). Anh Cao Kim Thành - đồng sáng lập trung tâm đang sinh sống ở Cộng hòa Séc và cũng chủ nhân của Coddy đưa chú chó về Việt Nam 4 năm trước.

Trước khi về Việt Nam, Coddy đã được anh Thành huấn luyện theo chuẩn chó thể thao Internationale Gebrauchshunde (IGP) 3 môn kết hợp: đánh hơi, vâng lời, bảo vệ, đã đạt cấp độ IGP 2. Sau khi về Việt Nam, anh Quốc tiếp tục tập luyện cho Coddy và thi lên IGP 3.

Trong những năm qua, Coddy tham gia những môn thể thao khác như Protection Sports Association (PSA) - chó thể thao bảo vệ của Mỹ với các bài thi vâng lời, bảo vệ.



Coddy đã đạt đc 1 số thành tích như vô địch PDC - đạt điểm cao nhất cả 2 phần vâng lời và bảo vệ trong lần thi tổ chức ở TP.HCM. Sau đó, Cody vô địch PSA 1 trong cuộc thi tổ chức ở Đắk Lắk, trở thành con chó đầu tiên của Đông Nam Á đạt được cấp độ này.

Chú chó Coddy thực hiện một bài tập nhảy rào Ảnh: NVCC

Coddy đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi Ảnh: NVCC

Anh Quốc cho biết: "So với những chú chó becgie Bỉ khác anh từng huấn luyện, Coddy rất thông minh và độ tập trung cao nên học rất nhanh. Mỗi khi được làm việc, Coddy rất vui vẻ, hăng hái. Khi không tập luyện, Coddy rất ngoan, chỉ đi loanh quanh trong nhà, không phá những những con becgie Bỉ cùng giống".

Huấn luyện một chú chó thể thao bảo vệ, chinh phục nhiều giải thưởng nhưng anh Quốc chưa từng nghĩ một ngày Coddy trở thành diễn viên. Cuối năm 2025, qua lời giới thiệu của một người bạn, anh Quốc dẫn Coddy từ TP.HCM ra Hà Nội để thử vai và trở thành 1 trong 3 diễn viên chính bên cạnh Thành - diễn viên Thanh Sơn thủ vai và Linh Chi - diễn viên Hoàng Hà đảm nhận.



Cảnh quay đáng nhớ

Trước khi bấm máy khoảng 10 ngày, anh Quốc để diễn viên Thanh Sơn ở chung với Coddy để làm quen. Có những cảnh, chú chó Coddy phải tập trước vài lần trước khi bấm máy.

Suốt hơn 3 tháng quay phim, anh Quốc cũng luôn đồng hành với Coddy trong mọi phân cảnh. Vì vậy, dù không xuất hiện trên màn ảnh, nhưng anh Quốc đã giúp Coddy hoàn thành tròn vai diễn.

"Cũng có những cảnh, vì Coddy quá tập trung nhìn vào tôi chờ ra lệnh nên tôi buộc phải trốn đi để Coddy tương tác với diễn viên", anh Quốc kể.

Một cảnh quay của Coddy Ảnh: NVCC

Huấn luyện và chăm sóc một chú chó, anh Quốc luôn muốn mang đến cho người bạn 4 chân của mình những niềm vui. Cũng vì lẽ đó mà anh cảm thấy bối rối, khó khăn khi đạo diễn yêu cầu phải làm cho Coddy buồn để quay một phân cảnh thể hiện nỗi buồn vì nhớ chủ.

"Tôi đã vô cớ la Coddy. Chú chó không hiểu vì sao tôi bất ngờ bày tỏ thái độ tức giận như thế nên gương mặt, ánh mắt tỏ vẻ rất buồn. Cảnh quay mô tả nhân vật Linh Chi thay Thành cho Coddy ăn khi anh nằm viện. Chính vì Coddy đang rất buồn nên quay phim đã bắt trọn khoảnh khắc đó. Cũng may là cảnh quay đó 'một phát ăn luôn', không thực hiện lại nhiều lần. Sau cảnh đó, tôi phải xin lỗi, dỗ dành Coddy", anh Quốc nhớ lại kỷ niệm đặc biệt với bộ phim.

Anh Quốc đồng hành cùng Coddy trong hơn 3 tháng quay phim Ảnh: NVCC

Coddy có thân hình vạm vỡ Ảnh: NVCC

Anh Quốc cho biết, ở Việt Nam có những chú chó đẹp, thông minh và từng chinh phục nhiều giải thưởng. Bên cạnh đó là rất nhiều huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm và tâm huyết.

"Từng xem nhiều bộ phim nước ngoài kể về những chú chó và đặc biệt là sau bộ phim Đồng hồ đếm ngược, tôi tin rằng trong tương lại, Việt Nam sẽ có thêm nhiều bộ phim về chủ đề thú cưng, nhiều diễn viên 4 chân xuất hiện trên màn ảnh", anh Quốc nói.

Chú chó Coddy tập luyện với anh Quốc



