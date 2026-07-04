Núi Bà Đen cảnh báo nguy cơ đá lăn, sạt lở trên đường mòn xuống chùa Bà

Ngày 4.7, Ban Quản lý Khu du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh) cảnh báo đến du khách về nguy cơ xảy ra tình trạng đá lăn, sạt lở trên tuyến đường mòn từ đỉnh núi xuống khu vực chùa Bà (thường gọi là đường chùa).

Trước đó, qua thông tin phản ánh của du khách, đơn vị đã đi kiểm tra thực tế và ghi nhận có nguy cơ đá lăn từ sườn núi xuống lối đi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Địa hình ở vực đường mòn từ đỉnh núi xuống chùa Bà có độ dốc lớn, nhiều đá rời, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến đá lăn với tốc độ cao, rất khó phát hiện và né tránh.

Vì vậy, ban quản lý không khuyến khích và không cho phép du khách di chuyển trên tuyến "đường chùa" để leo lên đỉnh núi hoặc xuống núi, do tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa, đá mọc rêu trơn trượt...

Chốt bảo vệ dưới chân núi Bà Đen, tuyến đường Cột Điện Ảnh: Phan Diệp

Hiện, ở khu du lịch núi Bà Đen, du khách chỉ nên leo núi trên tuyến đường Cột Điện và phải đăng ký tại chốt bảo vệ ở chân núi. Đây là tuyến đường được nhiều người leo và thuận lợi hơn cho công tác quản lý, hỗ trợ khi cần thiết.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, ban quản lý đề nghị du khách:

Không tự ý di chuyển trên các lối mòn, đường leo núi ngoài tuyến Cột Điện được cho phép.



Không đùa giỡn, xô đẩy hoặc tác động làm đá lăn từ trên cao.



Khi phát hiện hành vi gây mất an toàn hoặc sự cố trên núi, vui lòng thông báo ngay cho lực lượng chức năng hoặc ban quản lý theo đường dây nóng: 0276.387.5678 để được xử lý kịp thời.

Du khách điền thông tin, đăng ký trước khi leo núi Bà Đen Ảnh: Phan Diệp

"An toàn của du khách luôn là ưu tiên hàng đầu. Mỗi người hãy cùng nâng cao ý thức, tuân thủ hướng dẫn để góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn tại khu du lịch", đại diện ban quản lý cho biết.