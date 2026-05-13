Vườn quốc gia Chư Yang Sin cảnh báo tình trạng leo núi tự phát

Phan Diệp
13/05/2026 05:45 GMT+7

Nhiều người tự tổ chức khám phá, leo núi tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin (tỉnh Đắk Lắk) dù khu vực này chưa mở cửa chính thức cho hoạt động tự phát.

Những năm gần đây, các cung đường rừng và khu vực núi cao thuộc phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Chư Yang Sin (tỉnh Đắk Lắk) được nhiều người quan tâm, tìm đến khám phá, trải nghiệm thiên nhiên và leo núi tự phát...

Trên các hội nhóm mạng xã hội có nhiều người đam mê leo núi tham gia thường có những bài đăng rủ nhau đi leo núi ở Chư Yang Sin. Nhiều người từng leo núi ở đây cũng thoải mái chia sẻ kinh nghiệm, cung đường…

Vườn quốc gia Chư Yang Sin phong cảnh đẹp, địa hình hiểm trở

Ảnh: VQG Chư Yang Sin

Theo thông tin từ Vườn quốc gia Chư Yang Sin, hiện tại, đơn vị được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, phát triển bền vững và nghiên cứu khoa học. Hiện nay, các hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm trong rừng vẫn đang được quản lý, khảo sát và chưa mở cửa chính thức đối với các hoạt động tự phát.

Gần đây, phong trào trải nghiệm thiên nhiên, leo núi được nhiều người quan tâm. Nhiều cá nhân, đoàn người cũng đến vườn để trải nghiệm leo núi. Tuy nhiên, mọi người đi theo hình thức tự túc, không xin phép.

Vườn quốc gia Chư Yang Sin có địa hình phức tạp, nhiều dốc cao, nhiều suối, vực sâu, đỉnh núi cao nhất khoảng 2.442 m. Nhiều khu vực trong vườn quốc gia có địa hình hiểm trở, rừng sâu, thời tiết thay đổi nhanh và thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.

Đặc biệt, sắp đến mùa mưa, việc leo núi tự phát trong rừng tiềm ẩn thêm nhiều nguy cơ tai nạn như nước suối dâng cao, chảy xiết, đường trơn trượt, nhiều vắt… Do đó, ngày 11.5, đơn vị phát thông báo khuyến cáo người dân, du khách không leo núi tự phát ở đây để đảm bảo an toàn.

Một cá thể khỉ được tái thả về tự nhiên ở Vườn quốc gia Chư Yang Sin hồi tháng 4

Ảnh: VQG Chư Yang Sin

Theo điều 11, Nghị định 146/2026/NĐ-CP ban hành ngày 6.5.2026, các hành vi tự ý tổ chức tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng trong rừng khi chưa được chủ rừng cho phép sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật:

Cụ thể, phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với hành vi tổ chức tham quan, du lịch khi chưa được chủ rừng cho phép. Phạt từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi tổ chức nghỉ dưỡng, giải trí trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.

Vườn quốc gia Chư Yang Sin thông tin thêm, hiện vườn đang phối hợp với một đơn vị trong việc cho thuê rừng để làm du lịch sinh thái và đang trong giai đoạn khảo sát. Tương lai, khi có sự quản lý, điều hành hoạt động tham quan, leo núi từ đơn vị du lịch, du khách sẽ được hướng dẫn đi những cung đường an toàn, có sự kiểm soát và đảm bảo được nhiều quyền lợi.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người bám vách đá leo núi Bà Đen ở khu vực cấm

Chiều 8.5, ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen có nhiều du khách tự ý dùng dây kéo, bám vách đá độ dốc cao ở khu vực cấm để leo núi rất nguy hiểm.

