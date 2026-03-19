Đời sống Cộng đồng

Lạc đường trên núi Bà Đen: Khách nhờ rọi đèn 'giải cứu' gấp trong đêm

Phan Diệp
19/03/2026 19:30 GMT+7

Đêm 18.3, đội cứu hộ cứu nạn thuộc ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) rọi đèn 'giải cứu' nhóm du khách bị lạc đường vì tự ý đổi lộ trình.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 18.3, ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen nhận được tin cầu cứu từ nhóm du khách đang bị lạc đường khi leo núi. Ngay lập lức, đội cứu hộ, cứu nạn thuộc ban quản lý khu du lịch khẩn trương triển khai lực lượng tìm kiếm và hỗ trợ đưa 2 du khách bị lạc đường xuống chân núi an toàn.

Theo ghi nhận, nhóm du khách đã đăng ký thông tin cá nhân để leo núi tại chốt Sơ-ri (tuyến leo núi đường Cột điện) theo đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển từ đỉnh xuống chân núi, nhóm đã không tuân thủ lộ trình đã đăng ký.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn rọi đèn giải cứu du khách lạc đường trong đêm 18.3

Cụ thể, nhóm đã tự ý chuyển từ tuyến Cột điện sang tuyến từ đỉnh núi xuống Chùa Bà - tuyến đường này hiện không được ban quản lý khu du lịch cho phép leo. Trời tối, việc di chuyển xuống chân núi gặp khó khăn do địa hình, cộng thêm không biết phương hướng nên du khách bị lạc.

Thời gian qua, dù ban quản lý khu du lịch liên tục phát cảnh báo nhưng du khách vẫn thường xuyên gặp các sự cố như lạc đường, té ngã... Leo núi là môn đòi hỏi sức bền, ý chí cùng với sự trang bị đầy đủ về kiến thức, trang phục, giày leo núi chuyên dụng. Vì thế, để hạn chế tai nạn và rủi ro khi leo núi, ban quản lý tiếp tục khuyến cáo:

  • Tuyệt đối không di chuyển vào các tuyến đường không được phép, hoặc các đường mòn tự phát, rậm rạp.
  • Tuân thủ đúng lộ trình đã đăng ký tại chốt kiểm soát ban đầu (nhân viên Đội bảo vệ tuần tra, canh gác tại chốt Sơ-ri), lên và xuống theo tuyến đường Cột điện.
  • Mọi hành vi không chấp hành quy định, không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của du khách mà còn gây khó khăn cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ.
Du khách gặp tai nạn tại khu vực trụ điện số 93 - 93 hồi đầu tháng 3

Ngoài ra, gần đây tại tuyến đường Cột điện ở khu vực trụ điện số 93 - 98 thường xuyên có người gặp tai nạn do bị té ngã... Ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen cho biết khu vực này đang là điểm có nguy cơ mất an toàn cao do địa hình rất dốc, nhiều đất trơn trượt, không có dây bám hỗ trợ. Vì thế, khi đi qua đoạn này, du khách cần lưu ý thêm: 

  • Bám sát vào vách đá hoặc các điểm tựa tự nhiên chắc chắn.
  • Đi chậm, bước ngắn, hạ thấp trọng tâm cơ thể.
  • Chú ý quan sát kỹ từng bước chân, cảnh giác cao độ với các bậc đá rêu mốc.
  • Ưu tiên sử dụng giày leo núi chuyên dụng có độ bám tốt.

Trong trường hợp cần sự giúp đỡ, du khách gọi vào đường dây nóng của đội cứu hộ, cứu nạn: 0276.3875.678.

