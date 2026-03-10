Du khách té gãy xương khi leo núi Bà Đen: 4 lưu ý để tránh tai nạn

Vừa qua, đội cứu hộ, cứu nạn thuộc ban quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen kịp thời hỗ trợ 1 du khách tại khu vực trụ số 98 (tuyến Cột Điện) gặp tai nạn khi leo núi.

4 lưu ý khi leo núi Bà Đen để tránh trượt ngã

Nguyên nhân là du khách bị trượt chân, té ngã dẫn đến tình trạng đa chấn thương, gãy xương đòn. Lực lượng cứu nạn đã tiến hành sơ cứu khẩn cấp tại chỗ, đưa nạn nhân xuống chân núi an toàn. Sau đó, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, ngày 28.2, ban quản lý cũng hỗ trợ một du khách bị trượt ngã tại khu vực trụ 86 tuyến Cột Điện. Nhận thấy cung đường leo núi tiềm ẩn một số nguy cơ như địa hình núi dốc, nhiều bậc đá gập ghềnh, ban quản lý khuyến cáo:

1. Di chuyển cẩn trọng: Cần bước đi chậm, chắc chắn và chú ý quan sát mặt đường. Tuyệt đối không chạy nhảy, đùa giỡn hoặc mất tập trung khi đang lên/xuống các đoạn dốc đứng.

2. Trang bị kỹ lưỡng: Bắt buộc sử dụng giày leo núi có độ bám dính tốt để chống trơn trượt. Khuyến khích sử dụng gậy leo núi để trợ lực và giữ thăng bằng tốt hơn.

3. Đánh giá đúng thể lực: Hành trình leo núi đòi hỏi sức bền. Du khách cần phân bổ sức lực hợp lý, nghỉ ngơi tại các điểm dừng và không cố gắng quá sức.

4. Đi đúng tuyến đường: Tiếp tục tuân thủ lộ trình tuyến Cột Điện. Không tự ý đi vào các lối mòn rậm rạp để lực lượng chức năng có thể dễ dàng định vị và hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

Du khách gặp nạn được hỗ trợ kịp thời hôm 8.3 Ảnh: BQL

Trong trường hợp cần cứu hộ cứu nạn khẩn cấp, du khách cần gọi đến đường dây nóng của ban quản lý: 0276.3875.678 để được giúp đỡ.

Đừng vội buông lời tiêu cực!

Sau khi ban quản lý chia sẻ thông tin, một số tài khoản mạng xã hội bày tỏ quan điểm cho rằng nguyên nhân tai nạn là bởi du khách đùa giỡn, thiếu tập trung... và để lại nhiều bình luận tiêu cực.

Là người có mặt ngay sau khi du khách gặp nạn hôm 8.3, anh Huỳnh Yên (quê Vĩnh Long) cho biết: "Nạn nhân là sinh viên, leo núi cùng một người bạn nam. Trong quá trình di chuyển xuống núi thì bị sẩy chân trượt ngã, không phải do đùa giỡn như một số tài khoản mạng xã hội phán đoán, mong cộng đồng mạng không nên nặng lời".

Thường xuyên leo núi Bà Đen, anh Huỳnh Yên từng chứng kiến một số người gặp nạn ở khu vực trụ 97 đến 98. Theo anh Yên, đoạn đường này là dốc đất, có xếp nhiều tảng đá vuông, nhìn có vẻ dễ đi, nhưng sơ sẩy là trượt té, không thể bám víu vào cành cây như một số đoạn khác.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ du khách gặp nạn khi leo núi hôm 8.3 Ảnh: Huỳnh Yên

Là người có kinh nghiệm leo núi, anh Yên cho rằng những người mới leo dễ chủ quan nên có thể gặp nạn bất cứ lúc nào. Đặc biệt, những đoạn đường đất và dốc, giày sẽ rất khó bám. Chưa kể, nhiều người dùng giày thể thao bình thường, thậm chí là dép, không phải loại chuyên leo núi nên rất nguy hiểm.

Theo anh, khi đi qua đoạn này, mọi người nên đi chậm. Khi di chuyển xuống núi, nếu thấy dốc quá thì ngồi hẳn xuống đất, đặt từng chân xuống từ từ, dùng tay để chống. Ngoài ra, có thể đi sát 2 bên đường, sẽ có cành cây để bám nếu bị trượt.

"Leo núi là môn kết hợp giữa thể chất lẫn ý chí, tinh thần và cũng là môn mạo hiểm. Nhiều người cho rằng chỉ leo chơi nhưng thật ra đang chơi trên sự mạo hiểm mà không hề hay biết. Vì thế, để leo núi, mọi người nên tập luyện thể chất thường xuyên, tìm hiểu địa hình, các rủi ro có thể gặp như côn trùng, rắn và cách sơ cứu...", anh Yên cho biết.



