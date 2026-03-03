Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Cảnh báo leo núi Bà Đen sau cơn mưa trái mùa, đã có du khách gặp nạn

Phan Diệp
03/03/2026 06:15 GMT+7

Đầu tháng 3, ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen ở Tây Ninh phát cảnh báo đến du khách vì có người gặp tai nạn khi leo núi sau cơn mưa trái mùa.

Ban quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen vừa phát cảnh báo đến du khách về vấn đề đảm bảo an toàn leo núi sau khi có du khách gặp tai nạn. Cụ thể, vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 28.2, đội cứu hộ cứu nạn thuộc ban quản lý khu du lịch hỗ trợ khách du lịch bị trượt ngã ở khu vực trụ 86, tuyến đường Cột Điện.

Trước đó, do ảnh hưởng của thời tiết, khu vực núi Bà Đen có mưa dẫn đến địa hình trơn trượt, du khách bị trượt ngã dẫn đến chấn thương. Nhận định tình hình khá nghiêm trọng, lực lượng cứu hộ cứu nạn phối hợp thêm với các chiến sĩ công an, nhân viên của Sun Group và đội ngũ phục vụ trên đỉnh núi hợp sức cứu nạn.

Du khách đã được sơ cứu tại chỗ và đưa xuống chân núi an toàn, sau đó chuyển đến bệnh viện để điều trị chuyên khoa.

Theo dự báo thời tiết từ Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, vào tháng 3 này, mưa trái mùa có xu hướng gia tăng so với tháng 2, phổ biến ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Cụ thể, số ngày mưa phổ biến từ 3 - 7 ngày. Khu vực Tây Ninh có lượng mưa từ 25 - 55 mm.

Núi Bà Đen có người gặp tai nạn, tháng 3 leo núi cần chú ý điều này - Ảnh 1.

Du khách được hỗ trợ đưa đến bệnh viện sau khi gặp nạn

Ảnh: BQL

Trước tình hình đó, ban quản lý cảnh có một số yêu cầu đặc biệt với du khách như sau:

  1. Cẩn trọng với thời tiết: Tuyệt đối không chủ quan khi trời có mưa và sương. Quý khách cần tự đánh giá sức khỏe và điều kiện đường đi thực tế. Nếu nhận thấy đường quá trơn, hãy chủ động dừng hành trình hoặc tìm hướng xuống núi an toàn ngay lập tức.
  2. Trang bị trang phục phù hợp: ưu tiên sử dụng giày leo núi chuyên dụng có độ bám dính cao. Di chuyển chậm, tập trung quan sát. Không chạy nhảy, đùa giỡn tại các đoạn dốc đứng hoặc đá có rêu phong. Du khách nên chuẩn bị nước uống và dụng cụ sơ cứu cá nhân.
  3. Tuân thủ lộ trình: Luôn đi đúng tuyến đường Cột Điện đã đăng ký. Tuyệt đối không tự ý đi vào các đường mòn lạ để lực lượng chức năng có thể hỗ trợ kịp thời nhất nếu chẳng may có sự cố.

Trong trường hợp cần cứu hộ cứu nạn khẩn cấp, du khách cần gọi đến đường dây nóng của ban quản lý: 0276.3875.678 để được giúp đỡ.

Núi Bà Đen có người gặp tai nạn, tháng 3 leo núi cần chú ý điều này - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tham gia hỗ trợ du khách gặp nạn

Ảnh: BQL

Ngoài ra, ban quản lý từng chia sẻ thông tin đến du khách về thời gian leo núi. Chỉ bắt đầu leo núi trong khung giờ từ 5 giờ đến 11 giờ. Tuyệt đối không bắt đầu leo sau 11 giờ trưa. Việc xuất phát muộn khiến du khách không kịp xuống núi trước khi trời tối, dễ dẫn đến lạc đường và nguy hiểm.

Nghiêm cấm sử dụng chất cấm, vật dụng gây cháy nổ trong quá trình leo núi. Không chặt phá cây rừng, hoa màu và tuyệt đối không vứt rác bừa bãi và mang rác xuống núi.

Ban quản lý nhắn nhủ du khách: "Vì một hành trình trải nghiệm trọn vẹn và an toàn, hãy là người leo núi văn minh và trách nhiệm".

Núi Bà Đen nằm ở khu phố Ninh Phú, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh, cao 986 m, được mệnh danh là "nóc nhà Nam bộ". Núi Bà Đen cách TP.HCM khoảng 100 km về phía tây bắc. Đây là một điểm du lịch tâm linh với hàng triệu lượt khách mỗi năm với hệ thống điện, chùa, miếu đậm văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Ngoài ra, ở đây còn thu hút nhiều du khách thích trải nghiệm leo núi, đi bộ.




