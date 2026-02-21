Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Hội xuân Núi Bà Đen Tây Ninh thu hút 320.000 lượt khách

Bắc Bình
Bắc Bình
21/02/2026 13:29 GMT+7

Hội Xuân núi Bà Đen 2026 với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh" đã gây ấn tượng mạnh với sân khấu hiện đại cùng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, hàng trăm ngàn người tham dự.

Ngày 21.2 (mùng 5 tết), Sở VH-TT-DL Tây Ninh thông, tính từ ngày 27 tháng chạp đến tối mùng 3 tết, Tây Ninh đã đón gần 400.000 lượt khách, trong đó, riêng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen chiếm khoảng 320.000 lượt khách tham quan, hành hương.

Hội xuân Núi Bà Đen Tây Ninh thu hút 320.000 lượt khách- Ảnh 1.

Biển người đổ về Hội xuân "Hương sắc Tây Ninh"

ẢNH: B.B

Điểm nhấn quan trọng nhất để thu hút khách du lịch Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen là lễ khai mạc Hội Xuân năm 2026 với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh" diễn ra vào tối ngày 20.2 (tức mùng 4 tết Bính Ngọ), tại Quảng trường Nhà ga cáp treo Bà Đen. Hội Xuân núi Bà Đen do UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tổ chức. Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã đánh hồi trống khai hội Xuân, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, tâm linh đặc sắc kéo dài đến hết ngày 18.3 (tức 30 tháng giêng).

Hội xuân Núi Bà Đen Tây Ninh thu hút 320.000 lượt khách- Ảnh 2.

Các tuyến đường dẫn vào núi Bà Đen đông nghẹt người vào tối mùng 4 tết

ẢNH: B.B

Điểm nhấn của đêm hội là chương trình nghệ thuật "Hương sắc Tây Ninh". Bằng công nghệ trình chiếu mapping kết hợp âm nhạc và vũ đạo công phu, chương trình đã tái hiện trọn vẹn hành trình di sản: từ huyền tích Linh Sơn Thánh Mẫu linh thiêng đến một Tây Ninh năng động, hiện đại hôm nay. Những nét văn hóa đặc trưng của Nam bộ như âm hưởng dân gian, trình diễn áo dài được lồng ghép khéo léo, tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa sắc.

Đêm khai mạc khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực sáng trên bầu trời "đệ nhất thiên sơn", mang theo ước vọng về một năm mới bình an, thịnh vượng cho du khách thập phương.

Hội Xuân năm nay không chỉ là không gian chiêm bái, cầu an mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa đa dạng với các buổi biểu diễn nghệ thuật dân gian, ẩm thực đặc sản và các lễ hội truyền thống đậm chất địa phương.

Hội xuân Núi Bà Đen Tây Ninh thu hút 320.000 lượt khách- Ảnh 3.

Nhiều tiết mục đa bản sắc văn hóa, tâm linh được trình diễn tại Tây Ninh dịp tết khiến du khách rất thích thú

ẢNH: B.B

Theo Ban tổ chức, sức hút của Núi Bà Đen trong dịp tết năm nay là rất lớn. Với sự đầu tư bài bản từ hạ tầng đến quy mô tổ chức, Hội Xuân núi Bà Đen 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến du lịch tâm linh, sinh thái và văn hóa hàng đầu khu vực phía nam, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tin liên quan

Bồ câu đưa thư bay 40 phút từ Tây Ninh đến TP.HCM, mang theo lời chúc năm mới

Bồ câu đưa thư bay 40 phút từ Tây Ninh đến TP.HCM, mang theo lời chúc năm mới

Ngày 4.1, trong lễ ra mắt Chi hội Bồ câu tỉnh Tây Ninh, anh Nguyễn Văn Thuận cho bồ câu đưa thư mang theo lời chúc năm mới đến TP.HCM trong 40 phút khiến nhiều người bất ngờ, xúc động.

Khám phá thêm chủ đề

Núi Bà Đen Tây Ninh hội xuân hương sắc Tây Ninh nhà ga cáp treo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận