Hội xuân Núi Bà Đen Tây Ninh thu hút 320.000 lượt khách

Ngày 21.2 (mùng 5 tết), Sở VH-TT-DL Tây Ninh thông, tính từ ngày 27 tháng chạp đến tối mùng 3 tết, Tây Ninh đã đón gần 400.000 lượt khách, trong đó, riêng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen chiếm khoảng 320.000 lượt khách tham quan, hành hương.

Biển người đổ về Hội xuân "Hương sắc Tây Ninh" ẢNH: B.B

Điểm nhấn quan trọng nhất để thu hút khách du lịch Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen là lễ khai mạc Hội Xuân năm 2026 với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh" diễn ra vào tối ngày 20.2 (tức mùng 4 tết Bính Ngọ), tại Quảng trường Nhà ga cáp treo Bà Đen. Hội Xuân núi Bà Đen do UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tổ chức. Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã đánh hồi trống khai hội Xuân, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, tâm linh đặc sắc kéo dài đến hết ngày 18.3 (tức 30 tháng giêng).

Các tuyến đường dẫn vào núi Bà Đen đông nghẹt người vào tối mùng 4 tết ẢNH: B.B

Điểm nhấn của đêm hội là chương trình nghệ thuật "Hương sắc Tây Ninh". Bằng công nghệ trình chiếu mapping kết hợp âm nhạc và vũ đạo công phu, chương trình đã tái hiện trọn vẹn hành trình di sản: từ huyền tích Linh Sơn Thánh Mẫu linh thiêng đến một Tây Ninh năng động, hiện đại hôm nay. Những nét văn hóa đặc trưng của Nam bộ như âm hưởng dân gian, trình diễn áo dài được lồng ghép khéo léo, tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa sắc.

Đêm khai mạc khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực sáng trên bầu trời "đệ nhất thiên sơn", mang theo ước vọng về một năm mới bình an, thịnh vượng cho du khách thập phương.

Hội Xuân năm nay không chỉ là không gian chiêm bái, cầu an mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa đa dạng với các buổi biểu diễn nghệ thuật dân gian, ẩm thực đặc sản và các lễ hội truyền thống đậm chất địa phương.

Nhiều tiết mục đa bản sắc văn hóa, tâm linh được trình diễn tại Tây Ninh dịp tết khiến du khách rất thích thú ẢNH: B.B

Theo Ban tổ chức, sức hút của Núi Bà Đen trong dịp tết năm nay là rất lớn. Với sự đầu tư bài bản từ hạ tầng đến quy mô tổ chức, Hội Xuân núi Bà Đen 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến du lịch tâm linh, sinh thái và văn hóa hàng đầu khu vực phía nam, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.