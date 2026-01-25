Tự ý đổi lộ trình, khách lạc đường trên núi Bà Đen nhờ 'giải cứu'

Ban quản lý Khu du lịch núi Bà Đen cho biết ngày 23.1, có 3 du khách bị lạc đường do trời tối tại khu vực trạm phát sóng Viettel (đường sau Chùa Bà). Đội cứu hộ cứu nạn của khu du lịch đã hỗ trợ "giải cứu" nhóm du khách xuống núi an toàn vào khoảng 20 giờ.

Nguyên nhân dẫn đến lạc đường là bởi nhóm khách ban đầu đăng ký leo núi tại chốt Sơ ri (tuyến Cột Điện) nhưng khi xuống núi đã tự ý thay đổi lộ trình sang hướng đường Chùa Bà. Cung đường lạ, trời tối, địa hình hiểm trở nên nhóm không xác định được đường đi khi trời tối.

Vấn đề lạc đường, gặp tai nạn khi leo núi tham quan ở khu du lịch núi Bà Đen thường xuyên xảy ra. Ban quản lý liên tục phát cảnh báo đến người dân để đảm bảo an toàn.

Du khách bị lạc đường trên núi Bà Đen khi trời tối Ảnh: BQL

Theo đó, hiện tại du khách chỉ được phép leo núi và xuống núi ở chốt Sơ ri theo đúng tuyến Cột Điện đã đăng ký. Chỉ bắt đầu leo núi trong khung giờ: từ 5 giờ đến 11 giờ. Tuyệt đối không bắt đầu leo sau 11 trưa. Việc xuất phát muộn khiến du khách không kịp xuống núi trước khi trời tối, dễ dẫn đến lạc đường và nguy hiểm. Không tự ý đi vào các cung đường khác (như đường sau Chùa Bà, cung Ống nước, Ma Thiên Lãnh...) để tránh lạc đường và tai nạn.

Trong trường hợp bị lạc đường, tai nạn cần hỗ trợ, xin gọi đường dây nóng của đội cứu nạn, cứu hộ khu du lịch để được hỗ trợ: 0276.3875.678. Nếu có thể, hãy gửi định vị GPS cho ban quản lý để đội cứu hộ tiếp cận nhanh nhất.

Ngoài ra, Ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen còn nhắc du khách luôn chuẩn bị đầy đủ thể lực, nước uống và dụng cụ sơ cứu cá nhân. Nếu cảm thấy sức khỏe không đảm bảo, vui lòng không tham gia leo núi. Nghiêm cấm sử dụng chất cấm, vật dụng gây cháy nổ trong quá trình leo núi. Không chặt phá cây rừng, hoa màu và tuyệt đối không vứt rác bừa bãi và mang rác xuống núi.