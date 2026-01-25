Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Tự ý đổi lộ trình, khách lạc đường trên núi Bà Đen nhờ 'giải cứu'

Phan Diệp
Phan Diệp
25/01/2026 12:06 GMT+7

Nhóm du khách đăng ký leo núi theo tuyến đường quy định của Ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh) nhưng tự ý đổi lộ trình dẫn đến lạc đường phải nhờ cứu hộ trong đêm.

Ban quản lý Khu du lịch núi Bà Đen cho biết ngày 23.1, có 3 du khách bị lạc đường do trời tối tại khu vực trạm phát sóng Viettel (đường sau Chùa Bà). Đội cứu hộ cứu nạn của khu du lịch đã hỗ trợ "giải cứu" nhóm du khách xuống núi an toàn vào khoảng 20 giờ.

Nguyên nhân dẫn đến lạc đường là bởi nhóm khách ban đầu đăng ký leo núi tại chốt Sơ ri (tuyến Cột Điện) nhưng khi xuống núi đã tự ý thay đổi lộ trình sang hướng đường Chùa Bà. Cung đường lạ, trời tối, địa hình hiểm trở nên nhóm không xác định được đường đi khi trời tối.

Vấn đề lạc đường, gặp tai nạn khi leo núi tham quan ở khu du lịch núi Bà Đen thường xuyên xảy ra. Ban quản lý liên tục phát cảnh báo đến người dân để đảm bảo an toàn.

Tự ý đổi lộ trình, khách lạc đường trên núi Bà Đen nhờ 'giải cứu'- Ảnh 1.

Du khách bị lạc đường trên núi Bà Đen khi trời tối

Ảnh: BQL

Theo đó, hiện tại du khách chỉ được phép leo núi và xuống núi ở chốt Sơ ri theo đúng tuyến Cột Điện đã đăng ký. Chỉ bắt đầu leo núi trong khung giờ: từ 5 giờ đến 11 giờ. Tuyệt đối không bắt đầu leo sau 11 trưa. Việc xuất phát muộn khiến du khách không kịp xuống núi trước khi trời tối, dễ dẫn đến lạc đường và nguy hiểm. Không tự ý đi vào các cung đường khác (như đường sau Chùa Bà, cung Ống nước, Ma Thiên Lãnh...) để tránh lạc đường và tai nạn.

Trong trường hợp bị lạc đường, tai nạn cần hỗ trợ, xin gọi đường dây nóng của đội cứu nạn, cứu hộ khu du lịch để được hỗ trợ: 0276.3875.678. Nếu có thể, hãy gửi định vị GPS cho ban quản lý để đội cứu hộ tiếp cận nhanh nhất.

Ngoài ra, Ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen còn nhắc du khách luôn chuẩn bị đầy đủ thể lực, nước uống và dụng cụ sơ cứu cá nhân. Nếu cảm thấy sức khỏe không đảm bảo, vui lòng không tham gia leo núi. Nghiêm cấm sử dụng chất cấm, vật dụng gây cháy nổ trong quá trình leo núi. Không chặt phá cây rừng, hoa màu và tuyệt đối không vứt rác bừa bãi và mang rác xuống núi.

Núi Bà Đen nằm ở khu phố Ninh Phú, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh, cao 986 m, được mệnh danh là "nóc nhà Nam Bộ". Núi Bà Đen cách TP.HCM khoảng 100 km về phía Tây Bắc. Đây là một điểm du lịch tâm linh với hàng triệu lượt khách mỗi năm với hệ thống điện, chùa, miếu đậm văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Ngoài ra, ở đây còn thu hút nhiều du khách thích trải nghiệm leo núi, đi bộ.

Tin liên quan

Leo núi Bà Đen thấy bảng 'check-in thì sang, hái trộm thì kém': Bạn nghĩ gì?

Leo núi Bà Đen thấy bảng 'check-in thì sang, hái trộm thì kém': Bạn nghĩ gì?

Khu du lịch núi Bà Đen treo bảng 'Trekking chuẩn gu, không thu chiến lợi phẩm' để nhắc du khách không hái trái cây trên đường leo núi.

Liên tục có người lạc đường đầu năm, khu du lịch núi Bà Đen phát cảnh báo

Cho phép leo núi Bà Đen trở lại: Phải xuất phát đúng khung giờ này mới được!

Khám phá thêm chủ đề

Núi Bà Đen lạc đường trên núi Leo núi cứu hộ cứu nạn khu du lịch núi Bà Đen
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận