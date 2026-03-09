Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Du khách té gãy xương khi leo núi Bà Đen tuyến Cột Điện

Thanh Quân
Thanh Quân
09/03/2026 18:45 GMT+7

Một du khách bị té gãy xương đòn khi leo núi Bà Đen (Tây Ninh) qua tuyến Cột Điện. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân xuống núi an toàn.

Ngày 9.3, Ban Quản lý Khu du lịch Núi Bà Đen (Tây Ninh) cho biết đơn vị vừa triển khai cứu nạn - cứu hộ kịp thời, hỗ trợ một du khách gãy xương đòn khi leo núi Bà Đen tuyến Cột Điện tại khu vực trụ số 98.

Du khách té gãy xương khi leo núi Bà Đen- Ảnh 1.

Du khách bị gãy xương đòn khi leo núi Bà Đen

ẢNH: T.N

Theo thông tin ban đầu, ngày 8.3, trong quá trình leo núi Bà Đen qua tuyến Cột Điện, du khách này bất ngờ trượt chân, té ngã tại đoạn đường dốc. Cú ngã mạnh khiến nạn nhân bị đa chấn thương, trong đó bị gãy xương đòn và mất khả năng tự di chuyển.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng cắt rừng, tiếp cận hiện trường nơi du khách bị nạn. Nhân viên y tế và lực lượng cứu hộ tiến hành sơ cứu khẩn cấp, cố định vết thương và sử dụng cáng chuyên dụng đưa nạn nhân xuống chân núi an toàn. Sau đó, du khách được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Theo Ban Quản lý, địa hình núi cao với nhiều bậc đá gập ghềnh, dốc đứng luôn tiềm ẩn rủi ro nếu du khách chủ quan khi chinh phục các cung đường leo núi. Thực tế đã có nhiều trường hợp du khách gặp tai nạn gãy xương khi leo núi tuyến Cột Điện hoặc gặp chấn thương do trượt ngã tại các đoạn dốc.

Để hạn chế tai nạn, Ban Quản lý khuyến cáo du khách khi leo núi tuyệt đối không chạy nhảy, đùa giỡn tại các đoạn dốc; cần bước chậm, chắc và tập trung quan sát mặt đường để tránh trượt chân trên các phiến đá có rêu xanh hoặc sỏi bám.

Du khách cũng cần sử dụng giày leo núi chuyên dụng có độ bám tốt, đồng thời mang theo gậy leo núi để trợ lực và giữ thăng bằng, giảm áp lực lên khớp gối trong quá trình di chuyển.

Ngoài ra, leo núi là hoạt động đòi hỏi sức bền lớn nên du khách cần phân bổ sức lực hợp lý, nghỉ ngơi khi thấy mệt và không nên cố quá sức để tránh hạ đường huyết hoặc choáng váng dẫn đến té ngã.

Ban Quản lý cũng lưu ý du khách tuyệt đối không đi vào các lối mòn mà chỉ di chuyển theo lộ trình tuyến Cột Điện đã được quy định, bởi việc tự ý rẽ vào khu vực rậm rạp không chỉ nguy hiểm mà còn gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc tìm kiếm, ứng cứu khi xảy ra sự cố du khách gãy xương đòn khi leo núi Bà Đen tuyến Cột Điện.

Tin liên quan

Cho phép leo núi Bà Đen trở lại: Phải xuất phát đúng khung giờ này mới được!

Cho phép leo núi Bà Đen trở lại: Phải xuất phát đúng khung giờ này mới được!

Từ 12.12, du khách được phép leo núi Bà Đen trở lại sau hơn 2 tháng tạm dừng nhưng chỉ được khởi hành trong khung giờ bắt buộc để đảm bảo an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

