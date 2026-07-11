Mèo nhà Việt Nam từng bị bỏ rơi giành giải nhất cuộc thi mèo thế giới

WCF Cat Olimpia Show là cuộc thi mèo lớn nhất thế giới do Liên đoàn mèo Thế giới (WCF) tổ chức. Năm 2026, cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại châu Á, Thái Lan là quốc gia đăng cai, thu hút hàng trăm chú mèo khắp thế giới tham gia.

Cuộc thi mèo tôn vinh mèo nhà Việt Nam

Tháng 6 vừa qua, chú mèo nhà tên Haha giành giải nhất - "Best in Show" dành cho hạng mục mèo nhà (mèo được nuôi trong nhà, không rõ về nguồn gốc).

"Ban giám khảo chấm giải theo các tiêu chí về sức khoẻ, thể trạng tốt, lông mượt, không có các bệnh da liễu, tỉ lệ gương mặt cân đối, không bị tật… Vượt qua nhiều đối thủ đến từ nhiều nơi trên thế giới, mình rất bất ngờ khi Haha thắng giải", Đoàn Duy Tân (31 tuổi, ở TP.HCM) kể.

Chú mèo Haha và giải thưởng tại cuộc thi WCF Cat Olimpia Show 2026 Ảnh: NVCC

Việc một chú mèo Việt Nam thắng giải trong cuộc thi lớn thế giới khiến nhiều người bất ngờ. Bất ngờ hơn nữa khi mọi người biết rằng, Haha là một chú mèo bị bỏ rơi bên đường khi mới hơn 1 tháng tuổi, được bạn của Duy Tân chăm sóc trong khoảng 1 năm. 2 năm qua, Haha được Duy Tân dành tình yêu thương đặc biệt và cho tham gia nhiều cuộc thi mèo đẹp trong nước.

Lúc mới về nhà, vì thay đổi môi trường sống nên chú mèo Haha đi vệ sinh khắp nơi để đánh dấu lãnh thổ. Điều này khiến Tân vô cùng mệt mỏi và từng có ý định gửi chú mèo cho người khác nuôi.

Thấy chú mèo rất tình cảm, quấn quýt chủ và lúc nào cũng muốn nằm ngủ cạnh nên Tân không nỡ để người khác nuôi nên quyết định giữ lại.

Ban giám khảo quốc tế chấm điểm cho mèo Haha Ảnh: NVCC

Mèo Haha có sức khỏe tốt, bộ lông mượt Ảnh: NVCC

Sau hơn 1 tháng, Haha đã biết đi vệ sinh đúng chỗ, cân nặng tăng từ 4 kg lên 7 kg, tỏ ra thông minh, lanh lợi. Dù được yêu thương, chăm sóc nhưng Haha cũng khá nhút nhát, sợ người lạ và tiếng ồn.

Duy Tân vốn yêu thích mèo mà từng nuôi 3 con mèo Anh lông ngắn trước khi đón Haha về nhà. Chàng trai cho biết, quan niệm của nhiều người cho rằng mèo ta nuôi trong nhà chỉ là để bắt chuột.

Khi chăm sóc Haha, Duy Tân cũng bắt đầu thay đổi quan niệm của bản thân về những chú mèo ta Việt Nam. Dù là một loài thú cưng phổ biến ở Việt Nam, nhưng mèo ta ít xuất hiện trong các cuộc thi mèo đẹp.

Chú mèo lúc Tân mới nhận về nuôi và hiện tại có sở thích nằm võng Ảnh: NVCC

Phần lớn, "thí sinh mèo" đến với cuộc thi đều là giống mèo thuần chủng, ngoại nhập như mèo Anh lông ngắn, mèo Anh lông dài, mèo Ba Tư…

Đó là lý do mà khoảng 1 năm nay, Tân dẫn Haha tham gia nhiều cuộc thi mèo đẹp phong trào do các câu lạc bộ ở TP.HCM tổ chức và sang Thái Lan dự thi giải quốc tế vừa qua.



Để không còn những chú mèo bị bỏ rơi

Hành trình của chú mèo Haha từ việc bị bỏ rơi ngoài đường giờ có cuộc sống tốt, được yêu thương nhận được "mưa tim" của cộng đồng yêu thú cưng.

Anh Nguyễn Hồng Nhân - Chi hội trưởng Chi hội nhân giống mèo (Hội Ngành nghề nông nghiệp TP.HCM) là thành viên ban tổ chức nhiều cuộc thi phong trào cho thú cưng chia sẻ, những năm gần đây, phong trào nuôi mèo làm thú cưng của người dân phát triển, tăng nhiều về số lượng.

Tân và một người bạn trong cộng đồng yêu thú cưng tại cuộc thi ở Thái Lan Ảnh: NVCC

Trong các cuộc thi, ban tổ chức thường có hạng mục chấm giải riêng cho những chú mèo nhà để khuyến khích chủ nuôi quan tâm hơn trong việc chăm sóc, tự tin hơn trong việc dẫn mèo cưng ra ngoài giao lưu, kết bạn.

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM vẫn có nhiều chú mèo con bị bỏ rơi trong công viên, trên vỉa hè. Thực trạng này chủ yếu đến từ ý thức của chủ nuôi không triệt sản cho mèo cái, đến khi sinh nhiều mèo con không nuôi xuể thì bỏ ra đường.

Anh Hồng Nhân (thứ 2 bên phải) và Duy Tân cùng với chú mèo Haha (thứ 4 bên trái) trong cuộc thi dành cho mèo cưng ở TP.HCM Ảnh: NVCC

Một buổi giao lưu cộng đồng yêu thú cưng ở TP.HCM tổ chức hồi tháng 7 Ảnh: NVCC

Những chú mèo con khi bị bỏ rơi nếu không gặp được người tốt bụng cưu mang thì tỷ lệ sống rất thấp. Để hạn chế được điều này, những người trong cộng đồng yêu thú cưng ở TP.HCM như anh Hồng Nhân, Duy Tân kêu gọi chủ nuôi cần chú trọng đến vấn đề triệt sản cho những chú mèo nhà.

Haha là một chú mèo may mắn, nhưng không phải chú mèo bị bỏ rơi nào cũng may mắn như thế. "Câu chuyện của Haha là minh chứng rằng tình yêu thương của người chủ có thể thay đổi số phận của một chú mèo", anh Hồng Nhân chia sẻ.