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Chủ cơ sở ngâm giá đỗ vào nước kẹo vì 'làm giá hay bị hỏng'
Video Thời sự

Chủ cơ sở ngâm giá đỗ vào nước kẹo vì 'làm giá hay bị hỏng'

Trần Cường
Trần Cường
03/06/2026 19:54 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Ninh xác định từ năm 2024 đến khi bị bắt, 3 chủ cơ sở đã sản xuất và tuồn ra thị trường hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại.

Chiều 3.6, Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Chu Trọng Hân (50 tuổi, trú P.Vân Hà, Bắc Ninh), Lê Thị Hoan (48 tuổi, trú P.Nếnh, Bắc Ninh) và Thân Văn Trưởng (35 tuổi, trú xã Lạng Giang, Bắc Ninh) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 23.4, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và phát hiện 3 cơ sở sản xuất của 3 bị can kể trên đang có hành vi sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine (viết tắt là 6-BAP, tên thường gọi là "nước kẹo") để sản xuất giá đỗ.

Bí mật 1.000 tấn giá đỗ 'ngậm' nước kẹo

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ hơn 6,39 tấn giá đỗ thành phẩm và giá đỗ đang trong quá trình sản xuất đựng bên trong 971 lu nhựa.

Theo cơ quan chức năng, 6-BAP là hóa chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Việc sử dụng hóa chất này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. 3 bị can thừa nhận đã dùng chất này để kích thích giá đỗ lớn nhanh, có hình thức bắt mắt, ít rễ và không bị hư hỏng.

Bắc Ninh: 3 chủ cơ sở dùng 'nước kẹo' độc hại để sản xuất giá đỗ- Ảnh 2.

Cảnh sát kiểm tra cơ sở sản xuất của Lê Thị Thoan

ẢNH: BỘ CÔNG AN


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