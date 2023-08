Chủ đất tá hỏa vì bị truy thu thuế 14 năm trước của người đã mất

Bị truy thu thuế do người mẹ nợ 14 năm trước

Vừa qua, PV Thanh Niên nhận được phản ánh của bà Cao Thị Phương Loan (59 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, H.Bến Lức, Long An). Vụ việc như sau: Đầu năm 2023, Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Trụ (thuộc Cục Thuế tỉnh Long An) thông báo truy thu số tiền 445,6 triệu đồng đối với thửa đất ở nông thôn rộng 134m2 hiện do bà đứng tên chủ sở hữu.

Thửa đất này có nguồn gốc là di sản thừa kế của cụ Nguyễn Thị Bông (ngụ ấp 2, xã Hòa Phú, H.Châu Thành, Long An - mẹ ruột bà Loan) để lại vào năm 2017 cho 5 người con (không có di chúc). Đồng thời, với thông báo truy thu thuế của Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Trụ thì Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) H.Châu Thành cũng thông báo ngăn chặn giao dịch thửa đất này do nợ thuế.

Ngôi nhà và đất cụ Bông để lại đã đóng cửa nhiều năm vì các con cụ đều có nơi ở khác ổn định BẮC BÌNH

Theo Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Trụ, năm 2008, cụ Bông chuyển lên thổ cư còn nợ thuế hơn 41 triệu đồng. Số tiền nợ tính tại thời điểm hiện tại là 445,6 triệu đồng (tính theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 2, Nghị định 79/2019/NĐ-CP năm 2019 của Chính phủ). Tức là thông báo truy thu thuế thổ cư thửa đất này đã nhiều hơn 10 lần so với khoản nợ của cụ Bông hồi năm 2008.

Bà Loan cho biết, bà rất bức xúc và đã gửi nhiều đơn thư phản ánh, cầu cứu đến nhiều cơ quan chức năng tỉnh Long An, nhưng đến nay chưa được giải quyết thỏa đáng. Theo trình bày của bà Loan, năm 2014, cụ Bông qua đời, để lại thửa đất này (số 2936, tờ bản đồ số 04, diện tích 134m2, tọa lạc ấp 2, xã Hòa Phú, H.Châu Thành, Long An). Trên đất có ngôi nhà cấp 4.

Cụ Bông có 6 người con. Ngôi nhà này được con trai út ở. Đến năm 2017, người con trai (không có vợ con) qua đời và giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất (QSDĐ) cũng bị thất lạc. Lúc này, 5 người con còn lại của cụ Bông mở di sản thừa kế và thống nhất giao cho bà Loan đứng tên.

Tất cả các con của cụ Bông không biết việc mẹ mình có nợ thuế khi chuyển mục đích sử dụng thửa đất này vào năm 2008. Đến tháng 7.2017, bà Loan nộp đơn cớ mất giấy chứng nhận QSDĐ cho UBND xã Hòa Phú. Sau đó, chính quyền địa phương rà soát hồ sơ, thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định và được UBND H.Châu Thành cấp giấy chứng nhận QSDĐ mới cho thửa đất này.

Từ năm 2017 - 2022, thửa đất được chuyển đổi quyền sở hữu qua nhiều người và vẫn được VPĐKĐĐ H.Châu Thành cùng Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Trụ thực hiện đầy đủ các thủ tục mà không nhắc gì đến khoản nợ thuế.

Hiện, thửa đất rộng 134m2 được nhập chung vào thửa đất số 607 rộng 487m2 (tờ bản đồ số 20, tọa lạc tại ấp 2, xã Hòa Phú, H.Châu Thành) do bà Loan đứng tên chủ sở hữu. Do đó, bà Loan có nghĩa vụ trả khoản thuế 445,6 triệu đồng do cụ Bông nợ năm 2008.

Ngành chức năng H.Châu Thành có bỏ quên khoản nợ thuế này?

"Từ năm 2017 - 2022, thửa đất đã chuyển đổi chủ sở hữu nhiều lần do nhu cầu vay vốn của chị, em trong gia đình, nhưng không ai bị thông báo nợ thuế gì cả. Và nếu trong khoảng thời gian đó (trước tháng 2.2022, tức là Nghị định 79/2019/NĐ-CP năm 2019 của Chính phủ có hiệu lực - PV) thì số tiền thuế phải đóng đâu có bao nhiêu. Đằng này, sau khi Nghị định 79/2019/NĐ-CP có hiệu lực mới thông báo nợ thuế, mà tính theo nghị định này thì tiền thuế đến 445,6 triệu đồng. Do ngành chức năng H.Châu Thành quên thông báo nợ thuế và giờ đổ hết lỗi cho chúng tôi thì sao chúng tôi chịu được", bà Loan bức xúc.

Căn nhà cụ Bông để lại từ lâu không có người ở BẮC BÌNH

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Ghi, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Châu Thành - Tân Trụ, cho biết việc xác định tiền nợ thuế của cụ Nguyễn Thị Bông là trách nhiệm của 2 cơ quan VPĐKĐĐ H.Châu Thành và Chi cục Thuế Châu Thành - Tân Trụ. Trong đó, VPĐKĐĐ H.Châu Thành là cơ quan trực tiếp ghi nợ thuế lên "bìa 4" của giấy chứng nhận QSDĐ, còn cơ quan thuế có nhiệm vụ thông báo tình hình thuế của thửa đất này qua VPĐKĐĐ. Do đó, thửa đất của cụ Bông để lại được chuyển nhượng qua lại nhiều người mà VPĐKĐĐ H.Châu Thành vẫn cho thông qua đó là chuyện ở phía VPĐKĐĐ H.Châu Thành.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch UBND H.Châu Thành, khẳng định khi làm thủ tục, kê khai nhận di sản thừa kế thì người nhận di sản thừa kế phải có nghĩa vụ kê khai cả việc nợ thuế chuyển mục đích sử dụng đất của cụ Bông. Do không chủ động kê khai nợ thuế nên hiện áp dụng quy định mới (tức Nghị định 79/2019/NĐ-CP năm 2019 của Chính phủ có hiệu lực), số tiền nợ của cụ Bông đã tăng lên hơn 10 lần thì người đang đứng tên sở hữu thửa đất thừa kế từ cụ cũng phải chịu trách nhiệm.

"Sau khi phát hiện ra khoản nợ thuế từ năm 2008 của cụ Nguyễn Thị Bông, H.Châu Thành có thông báo về Sở TN-MT Long An. Ngày 21.6.2023, VPĐKĐĐ tỉnh Long An có mời bà Cao Thị Phương Loan đến đề nghị bàn giao giấy chứng nhận QSDĐ thửa 607 diện tích 487m2 (trong đó có 134m2 nợ thuế) để cập nhật phần nợ trên giấy này, nhưng bà Loan chưa giao. Đồng thời, bà Loan liên tục khiếu nại", ông Khải cho biết.