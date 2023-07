Long An: Khởi tố nguyên Phó chủ tịch xã Vĩnh Đại liên quan 'phù phép' xe lậu

Ngày 14.7, tin từ Viện KSND tỉnh Long An cho biết đơn vị này đã ký quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Thắng (41 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại, H.Tân Hưng, Long An), nguyên Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại.

Ông Thắng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, bị can Nguyễn Văn Thắng có liên quan đến 24 hồ sơ đăng ký với Phòng CSGT Công an tỉnh Long An để được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe (thường gọi là cà vẹt xe) cho 24 xe mô tô phân khối lớn, vận chuyển trái phép từ Campuchia vào địa bàn tỉnh Long An. Trong đó, ông Thắng trực tiếp đứng tên 2 hồ sơ để được cấp cà vẹt xe.

Theo tìm hiểu của của PV Báo Thanh Niên, những xe mô tô phân khối lớn tại 24 hồ sơ bị phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nêu trên khi tuồn vào Việt Nam, có giá khoảng 100 triệu đồng/xe. Nếu được "phù phép" để cơ quan chức năng cấp cà vẹt xe, mỗi xe đó sẽ được bán ra thị trường với giá trên 400 triệu đồng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hưng (Long An) đang làm quy trình để bố trí cán bộ mới thay thế chức vụ của ông Nguyễn Văn Thắng ở Đảng ủy và UBND xã Vĩnh Đại.