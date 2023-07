Mất cà vẹt xe, biển số xe: Người dân làm lại như thế nào?

Giấy đăng ký xe (cà vẹt xe) là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của chủ xe đối với phương tiện. Biển số xe được gắn phía sau xe (xe máy) hay trước và sau (ô tô). Nếu chẳng may làm mất giấy đăng ký xe hay rơi biển số xe bạn cũng đừng quá lo lắng mà có thể tham khảo cách làm lại giấy đăng ký xe nhanh chóng dưới đây.



Một CSGT chuyên về đăng ký xe cho biết, theo quy định hiện hành, khi cần cấp lại giấy đăng ký xe, chủ xe cần khai báo cấp lại trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Sau đó, chủ xe đến cơ quan đăng ký xe (nơi đăng ký thường trú) cung cấp mã hồ sơ trực tuyến cho cán bộ đăng ký xe để in giấy khai đăng ký điện tử, ký tên lên giấy khai nộp lại cho cán bộ đăng ký.

Cơ quan đăng ký xe tiến hành thông báo niêm yết, sau 30 ngày sẽ cấp lại giấy đăng ký xe. Trường hợp người dân không biết khai báo trên Cổng dịch vụ công, có thể đến trực tiếp điểm đăng ký xe, cán bộ đăng ký xe sẽ hướng dẫn khai báo dịch vụ công. Trường hợp không thể khai báo được trên Cổng dịch vụ công mới khai báo trực tiếp.

Theo đó, chủ xe có thể khai báo cấp lại đăng ký xe, biển số xe trực tuyến bằng cách truy cập website: http://dichvucong.bocongan.gov.vn. Click chọn: Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Chọn tiếp vào mục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh (đối với ô tô), Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện tại cấp huyện (đối với xe máy đăng ký tại huyện) hoặc Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe (đối với xe máy đăng ký tại Công an cấp xã).

Tiếp theo, thực hiện theo hướng dẫn theo từng bước được diễn giải trên website.

Chủ xe cũng có thể truy cập website của Cục CSGT tại địa chỉ: http://csgt.vn, rê chuột đến tab Đăng ký, khai báo xe; click chọn: Cấp lại đăng ký xe, biển số xe.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xe theo quy định

a) Giấy tờ của chủ xe.

b) Giấy khai đăng ký xe. Mẫu tờ khai

c) Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc Biển số (đối với trường hợp xe đã đăng ký loại biển loại 3 số hoặc khác hệ biển, biển 4 số có nhu cầu sang biển 5 số).

Bước 2: Khai báo

Có 2 hình thức khai báo thực hiện cấp lại đăng ký xe, biển số xe:

- Chủ xe khai giấy khai đăng ký xe trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT.

- Chủ xe trực tiếp nộp tại cơ quan công an.

Bước 3: Nộp hồ sơ xe

Nộp hồ sơ xe tại cơ quan đăng ký xe nơi chủ xe cư trú hoặc có trụ sở (có phụ lục các điểm đăng ký xe trên toàn quốc). Không phải mang xe đến.

Bước 4: Nhận giấy hẹn

Nhận giấy hẹn, sau khi cán bộ CSGT kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo đúng quy định; đối với trường hợp xe đã đăng ký loại biển 3 số hoặc khác hệ hoặc biển 4 số có nhu cầu sang biển 5 số thì bấm nút cấp biển số mới theo quy định.

Bước 5: Nộp lệ phí

Nộp lệ phí đăng ký xe theo quy định của Bộ Tài chính (Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11.11.2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có phụ lục kèm theo), nhận biển số (nếu có).

Bước 6: Nộp lại Giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe

Đến ngày ghi trong giấy hẹn, chủ xe đến cơ quan đăng ký xe nộp lại giấy hẹn và nhận giấy chứng nhận đăng ký xe.