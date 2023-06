Phiên đấu giá biển số xe đầu tiên dự kiến tổ chức từ 15 - 20.8

Người TP.HCM có thể đấu giá biển số xe ở Hà Nội

Thông tin trên được thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục CSGT (C08) - Bộ Công an, đưa ra tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023, diễn ra ngày 30.6.

Theo thiếu tướng Đức, từ ngày 1.7, Nghị quyết 73 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô bắt đầu có hiệu lực. Công tác đăng ký và quản lý xe sẽ "bước sang một trang mới", đó là thực hiện đăng ký xe đối với trường hợp đấu giá và đăng ký xe theo mã định danh công dân.

Buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023, ngày 30.6 TRẦN CƯỜNG

Về việc đấu giá biển số xe ô tô, người dân có thể tham gia đấu giá ở tất cả các địa phương trên cả nước. Người ở TP.HCM có thể đấu giá biển số xe ở Hà Nội hoặc bất kỳ địa phương nào, và ngược lại. Khi trúng đấu giá, người dân mang xe ra điểm đăng ký xe ở nơi thường trú là có thể hoàn tất đăng ký, gắn biển số.

Ngoài đấu giá, người dân cũng có thể đăng ký, bấm biển tại nơi thường trú, cư trú. Người dân dù quê ở đâu nhưng chỉ cần có căn cước công dân là có thể đăng ký phương tiện tại địa phương đang cư trú. Toàn bộ quy trình đăng ký được thực hiện trên môi trường điện tử.

Theo ông Đức, C08 cũng tổ chức tập huấn cho các cán bộ làm công tác đấu giá biển số xe; lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị đấu giá có đủ năng lực và hạ tầng, chuẩn bị biển số của tất cả 63 địa phương để người dân lựa chọn.

C08 dự kiến trong 1 quý sẽ cấp ra khoảng 100.000 biển số và trong 1 phiên đấu giá sẽ có nhiều cuộc đấu giá. Căn cứ mức độ, nhu cầu của người dân, nhu cầu của thị trường… C08 sẽ cùng đơn vị đấu giá tính toán để đưa ra số biển phù hợp để đấu giá.

"Việc đấu giá sẽ được tổ chức công khai và được đăng trên cổng thông tin điện tử quốc gia, cổng thông tin điện tử Bộ Công an và cổng thông tin điện tử C08", ông Đức nói và cho biết phiên đấu giá đầu tiên dự kiến tổ chức từ ngày 15 - 20.8 sắp tới.

Nhóm "Năng lượng gốc" tuyên truyền mê tín

Thông tin thêm về Hội thánh đức chúa trời mẹ (HTĐCTM) báo chí phản ánh, đại tá Đinh Việt Dũng, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa (A02) Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đã nhiều lần cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như hệ lụy của hội này. Đây là giáo phái chưa được công nhận tại VN, đồng thời hoạt động mang tính tà đạo, có biểu hiện mê tín dị đoan; lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân.

"Do bị đấu tranh mạnh nên hoạt động của HTĐCTM cũng đã được khống chế, nhiều người đã tự nguyện bỏ sinh hoạt. Tuy nhiên, thời gian gần đây tại một số địa phương, hoạt động của hội này có dấu hiệu lén lút phục hồi trở lại", đại tá Dũng nói và cho hay Bộ Công an đã đề nghị Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản thông báo HTĐCTM không được phép hoạt động tại VN; đồng thời chỉ đạo công an các địa phương tham mưu cho cấp ủy địa phương đấu tranh ngăn chặn hoạt động tuyên truyền và sinh hoạt của hội này.

"Bộ Công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo khi tiếp xúc thông tin từ thành viên hội thánh này, tránh việc bị lợi dụng gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội", đại tá Dũng nhấn mạnh.

Liên quan đến phản ánh về nhóm "Năng lượng gốc Trống Đồng VN", theo đại tá Dũng, nhóm này do một người tên Lê Văn Phúc lập ra tại Mỹ năm 2016. Phúc tự nhận là người được lựa chọn để kết nối với nguồn "năng lượng gốc" ngoài không gian vũ trụ và đưa nguồn năng lượng này vào cơ thể để nâng cấp tần suất hoạt động của não bộ, kích hoạt các tế bào gốc, giúp thể chất và tinh thần được hoàn thiện. Phúc còn tuyên truyền bệnh tật và các vấn đề khác trong cuộc sống hiện tại là do họa và nghiệp từ kiếp trước.

Tại VN, Phúc mở rộng hoạt động của nhóm để tuyên truyền việc tiếp nhận "năng lượng gốc" có thể chữa bách bệnh. Ngoài ra, Phúc lợi dụng một số giáo lý của các tôn giáo để tuyên truyền những luận điệu mang màu sắc mê tín dị đoan và đã lôi kéo được số lượng lớn người VN tham gia. Bộ Công an đã chỉ đạo xác minh và xử lý các hành vi vi phạm liên quan và xác minh thông tin nhóm "Năng lượng gốc Trống Đồng VN" có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nếu có căn cứ và xác định có hành vi vi phạm sẽ xử lý theo quy định.