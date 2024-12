Theo ông Nguyễn Hồng Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Tân An Huy, doanh nghiệp này đã có công văn gửi Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Thanh tra TP.HCM, ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đồng thời là Tổ trưởng Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xin gia hạn thời gian nộp thuế và cam kết triển khai dự án Tân An Huy (huyện Nhà Bè).

Theo đó, Công ty Tân An Huy đã báo cáo với Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về trường hợp nợ thuế của công ty và cam kết lộ trình nộp thuế. Cụ thể, tính đến 31.10.2024 Công ty Tân An Huy nợ hơn 216 tỉ đồng, bao gồm tiền thuế gốc và tiền chậm nộp.

Công ty cam kết trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày công ty được phê duyệt mẫu nhà và được phép tiếp tục thực hiện dự án, công ty sẽ nộp đủ khoảng 80 tỉ đồng tiền nợ thuế gốc. Tiền chậm nộp thuế sẽ do Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè thông báo. Công ty xin nộp 50% sau khi hoàn thành dự án (trong thời hạn 36 tháng). Số còn lại công ty sẽ có đơn xin miễn nộp theo quy định của pháp luật. Đối với các khoản thuế có phát sinh trong khi thực hiện dự án, công ty sẽ nộp ngay sau khi có thông báo của Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè.

Chủ đầu tư dự án Tân An Huy cam kết hoàn thành trong thời hạn 36 tháng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ông Nguyễn Hồng Anh Tuấn chia sẻ, hiện nay công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, không còn tài chính để duy trì hoạt động. Từ năm 2017 khi ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT cũ kiêm Tổng giám đốc chiếm 99% cổ phần của công ty mất, tất cả các chi phí cho mọi hoạt động của công ty từ năm 2017 đến nay đều do HĐQT mới tạm ứng. Vì vậy, số tiền nợ thuế hơn 216 tỉ đồng mà Thanh tra TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp phải nộp ngay mới báo cáo UBNDTP cho phép công ty tiếp tục thực hiện hiện dự án thì công ty không thể thực hiện được.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra số 02 và các thông báo số của lãnh đạo UBND TP.HCM đều không buộc công ty phải ngừng thực hiện dự án. Thông báo số 986 ngày 27.12.2019 của ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chỉ ngừng giải quyết các thủ tục hành chính.

Nay công ty đã có phương án tài chính tốt bằng nguồn vốn huy động từ các khách hàng (khách hàng đồng ý đóng góp thêm hỗ trợ công ty) và nguồn vốn góp thêm của HĐQT Công ty Tân An Huy, doanh nghiệp cam kết sẽ thực hiện tốt dự án hoàn thành trong thời hạn 36 tháng và thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ với nhà nước và đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng đúng quy định của pháp luật.

Do bị "trùm mền" quá lâu, đến nay hệ thống hạ tầng dự án Tân An Huy đã xuống cấp ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo thông tin Báo Thanh Niên có được, gần 20 năm qua dự án Tân An Huy dừng triển khai khiến hàng trăm khách hàng đã ký hợp đồng góp vốn với chủ đầu tư mua nền đất đã đóng đủ tiền, nhiều khách hàng đã bàn giao nền khốn khổ. Dự án càng lâm vào bế tắc hơn khi vào năm 2017, ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Tân An Huy qua đời.

Để triển khai trở lại, lãnh đạo mới của Công ty Tân An Huy thông báo với các khách hàng đóng thêm từ 1,2-4 tỉ đồng/nền đất, chưa gồm thuế VAT. Số tiền này chủ đầu tư cho biết dùng để nộp thuế gốc và tiền phạt chậm nộp, thực hiện nghĩa vụ tài chính, tiếp tục giải phóng mặt bằng, xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng, trả nợ cho đối tác, chi phí hợp lý phát sinh khác (nếu có). Do chờ đợi quá lâu, nên đa số khách hàng cũng đồng ý dù bức xúc khi phải đóng thêm tiền. Nguyện vọng của lớn nhất của hàng trăm khách hàng là mong dự án sớm được triển khai trở lại để họ được xây nhà, tiến tới an cư, lập nghiệp.