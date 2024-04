Chủ đầu tư không bàn giao quỹ bảo trì cho chung cư: Cơ quan công an vào cuộc

Trước đó, UBND TP.Thủ Đức đã quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP bất động sản Hiệp Phú Land (Hiệp Phú Land, CĐT chung cư Saigon Gateway, số 702 Võ Nguyên Giáp, P.Hiệp Phú) với số tiền 180 triệu đồng vì không bàn giao quỹ bảo trì.



Đây là 2 CĐT mà Báo Thanh Niên phản ánh về việc không bàn giao quỹ bảo trì cho Ban Quản trị (BQT) chung cư Topaz Home 2 - block B và chung cư Saigon Gateway theo quy định. UBND TP.Thủ Đức yêu cầu Công ty Thuận Kiều, Hiệp Phú Land phải bàn giao quỹ bảo trì cho BQT chung cư Topaz Home 2 - block B và chung cư Saigon Gateway. Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định, Công ty Thuận Kiều và Hiệp Phú Land không khắc phục hậu quả, không thực hiện quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế.

Hệ thống chữa cháy tại chung cư Topaz Home (Q.12) hư hỏng, gỉ sét CÔNG NGUYÊN

Trước đó, ngày 7.8.2023, UBND Q.12 (TP.HCM) đã có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Thuận Kiều (là CĐT chung cư Topaz Home, số 102 Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất) về 2 hành vi vi phạm: không mở tài khoản hoặc mở tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư không đúng quy định (mức xử phạt 90 triệu đồng); không bàn giao, bàn giao chậm, bàn giao không đầy đủ hoặc bàn giao không đúng đối tượng nhận kinh phí bảo trì và lãi suất kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định (mức xử phạt 180 triệu đồng).

Với 2 hành vi vi phạm nói trên, Công ty Thuận Kiều bị UBND Q.12 xử phạt tổng cộng 270 triệu đồng. UBND Q.12 yêu cầu trong vòng 10 ngày (kể từ ngày nhận quyết định xử phạt), Công ty Thuận Kiều không nộp phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định. Thế nhưng, công ty này không chấp hành quyết định xử phạt.

Diễn biến khác, sau khi Báo Thanh Niên phản ánh về việc BQT chung cư Topaz Home cầu cứu UBND TP.HCM, UBND Q.12 vì Công ty Thuận Kiều không bàn giao quỹ bảo trì, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, an ninh trật tự và an toàn PCCC; sáng 11.4, Công an Q.12 đã đến làm việc với BQT chung cư Topaz Home, yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý cũng như kiểm tra thực tế tại đây.