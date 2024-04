Chủ đầu tư không bàn giao quỹ bảo trì cho chung cư: Cư dân cầu cứu UBND TP.HCM

C HỦ ĐẦU TƯ NHÀ Ở XÃ HỘI THẤT HỨA VỚI DÂN

Cuối tháng 3.2024, PV Thanh Niên theo chân Ban Quản trị chung cư (BQTCC) Topaz Home (102 Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM) ghi nhận tình trạng thiết bị PCCC, thang máy... xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Chung cư này do Công ty CP dịch vụ nông nghiệp và thương mại Thuận Kiều (Công ty Thuận Kiều) làm chủ đầu tư (CĐT).

Tại một căn hộ ở lầu 9, block A của chung cư Topaz Home, các nhân viên kỹ thuật thử tín hiệu đầu báo khói nhưng không hoạt động; hệ thống báo cháy cũng không có tín hiệu báo sự cố. Chị M., chủ căn hộ nói trên, lo lắng: "Các thiết bị PCCC hư hỏng, không có kinh phí sửa chữa. Không may chung cư xảy ra sự cố thì hàng ngàn người dân ở đây như thế nào? Ai chịu trách nhiệm việc này?".

Các bình chữa cháy tại chung cư Saigon Gateway hết hạn lâu ngày Công Nguyên

Theo Ban Quản lý chung cư này, hiện có 48 đầu báo khói tại các căn hộ hư hỏng cần phải thay thế nhưng BQTCC không có kinh phí. Bên cạnh đó, nhiều thiết bị PCCC tại chung cư lâu ngày bị gỉ sét, xuống cấp.

Theo ông Nguyễn Trương Thế, Trưởng BQTCC Topaz Home, cụm chung cư này là dự án nhà ở xã hội được cấp phép xây dựng năm 2016. Cụm chung cư gồm 8 block, cao 20 tầng với 1.172 căn hộ và trung tâm thương mại được bàn giao cho cư dân năm 2019. Theo quy định, sau 12 tháng bàn giao thì CĐT phải phối hợp chính quyền địa phương tổ chức hội nghị nhà chung cư bầu BQT. Thế nhưng, sau nhiều lần trì hoãn, đến ngày 16.10.2022, hội nghị nhà chung cư mới được tổ chức thành công, bầu ra BQT (chậm 2 năm so với quy định).

Theo ông Thế, từ tháng 11.2022 đến nay, BQTCC Topaz Home nhiều lần gửi công văn, liên hệ Công ty Thuận Kiều làm việc về việc bàn giao hồ sơ pháp lý vận hành và 2% quỹ bảo trì nhưng phía công ty bàn giao không đầy đủ. "Tổng quỹ bảo trì chung cư hơn 19 tỉ đồng, sau nhiều lần khiếu nại thì tháng 12.2023 Công ty Thuận Kiều đã chuyển gần 4 tỉ đồng, sau đó không chịu làm việc với BQT và chính quyền địa phương", ông Thế nói. Từ năm 2022 đến nay, BQTCC Topaz Home đã 7 lần gửi đơn cầu cứu đến UBND TP.HCM, Sở Xây dựng, UBND Q.12, Thanh tra Chính phủ… nhưng vẫn chưa có biện pháp nào để buộc Công ty Thuận Kiều bàn giao quỹ bảo trì cho người dân.

Nhà sinh hoạt cộng đồng tại chung cư Topaz Home bị CĐT biến thành nhà giữ xe Công Nguyên

Tương tự, người dân mua dự án nhà ở xã hội tại chung cư Topaz Home 2 - block B (P.Tân Phú, TP.Thủ Đức) do Công ty Thuận Kiều làm CĐT cũng liên tục cầu cứu vì hệ thống thang máy, PCCC… xuống cấp, hư hỏng, mất an toàn. Nguyên nhân do Công ty Thuận Kiều không bàn giao quỹ bảo trì (hơn 12 tỉ đồng) nên không có kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống, trang thiết bị. Từ tháng 8.2022 đến nay, BQTCC này đã 8 lần gửi đơn thư cầu cứu lên cơ quan chức năng các cấp nhưng tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại chung cư này, nhiều bình chữa cháy đã hết hạn sử dụng, cửa chống khói tại các tầng có dấu hiệu hư hỏng, nhiều nơi bị thấm, hệ thống thang máy nhiều lần gặp sự cố… Ông Nguyễn Thanh Khải, Trưởng BQTCC Topaz Home 2 - block B, cho hay sau hơn 2 năm đưa vào hoạt động, các hệ thống như PCCC, thang máy, máy phát điện bắt đầu hư hỏng, xuống cấp nhưng không được bảo trì, sửa chữa, gây nguy cơ cho 600 hộ dân đang sinh sống tại đây. "Cư dân mua nhà ở xã hội như chúng tôi khẩn cầu cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, có biện pháp xử lý, cưỡng chế Công ty Thuận Kiều để đảm bảo quyền lợi, an toàn cho người dân", ông Khải nói.

B AN QUẢN TRỊ MƯỢN HƠN 1 TỈ ĐỒNG ĐỂ VẬN HÀNH CHUNG CƯ

Chưa hết, Báo Thanh Niên còn nhận được phản ánh của hơn 3.000 người dân sinh sống tại chung cư Saigon Gateway, số 702 Võ Nguyên Giáp, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, về tình trạng hệ thống PCCC, thang máy, máy phát điện, kết cấu chung cư… xuống cấp, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân do CĐT là Công ty BĐS Hiệp Phú Land (Công ty Hiệp Phú) không bàn giao quỹ bảo trì hơn 30 tỉ đồng cho BQT để vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống và các trang thiết bị.

Nước thấm vào căn hộ tại chung cư Saigon Gateway Công Nguyên

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, các bình chữa cháy tại chung cư đã hết hạn lâu ngày, đèn báo sáng khi có sự cố tại các hành lang cũng bị hư hỏng gần hết còn thang máy thường xuyên trục trặc. Đặc biệt, kết cấu tòa nhà đang xuống cấp nghiêm trọng dẫn đến nền nhà bị bong tróc, nước thấm từ sân thượng vào các căn hộ...

Bà N.T.M (70 tuổi, cư dân chung cư Saigon Gateway) cho hay bà đã 2 lần lâm cảnh thang máy rơi tự do tại chung cư. Theo bà M., cư dân ở đây nhiều năm qua rất bức xúc vì Công ty Hiệp Phú trốn tránh trách nhiệm, không bàn giao quỹ bảo trì. Điều này dẫn đến không có kinh phí để người dân bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống, trang thiết bị tại chung cư. "Chung cư hơn 3.000 người ở, vậy mà các hệ thống PCCC, thang máy... đều không đảm bảo. Nếu xảy ra sự cố gây thiệt hại về người, tài sản thì ai chịu trách nhiệm?", bà M. bức xúc.

Ông Nguyễn Duy Khải, Trưởng BQTCC Saigon Gateway, cho biết chung cư này được Công ty Hiệp Phú bàn giao và đưa vào hoạt động từ năm 2019 với 933 căn hộ, khoảng 3.200 người dân đang sinh sống. Tháng 3.2022, BQTCC có quyết định thành lập và tiến hành làm việc với Công ty Hiệp Phú để nhận bàn giao quỹ bảo trì và hồ sơ pháp lý. Năm 2023, Công ty Hiệp Phú đã bàn giao hồ sơ pháp lý, nhưng còn quỹ bảo trì hơn 30 tỉ đồng thì CĐT "im lặng".

Hệ thống chữa cháy tại chung cư Topaz Home (Q.12) gỉ sét, xuống cấp Công Nguyên

Hệ thống điện tại chung cư Topaz Home 2 - block B thường xuyên bị chạm, chập nguy hiểm Công Nguyên

"BQT chúng tôi đã rất nhiều lần yêu cầu CĐT thực hiện đúng quy định nhưng họ không hợp tác, không hồi âm", ông Khải nói. Theo ông, trong các năm 2022, 2023, BQT đã có rất nhiều công văn, kiến nghị gửi UBND TP.HCM, Sở Xây dựng, UBND TP.Thủ Đức… cầu cứu. UBND TP.HCM và Sở Xây dựng đều có phiếu chuyển về UBND TP.Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền. UBND TP.Thủ Đức cũng đã tổ chức họp các bên tìm giải pháp xử lý nhưng mọi việc vẫn không được giải quyết. Cũng theo ông Khải, trong 2 năm qua BQT đã phải mượn tiền từ công ty quản lý tòa nhà, đơn vị giữ xe tại chung cư, và người dân hơn 1 tỉ đồng để vận hành chung cư, đảm bảo an toàn cho người dân. "Hiện việc mượn tiền các đơn vị vận hành, người dân đóng góp là không thể được. Chính vì vậy, BQTCC mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý Công ty Hiệp Phú, đảm bảo tính mạng cho cư dân", ông Khải nói... (còn tiếp)