Chủ đầu tư và công ty quản lý xô xát giành quyền quản lý chung cư

Phản ánh tới Báo Thanh Niên mới đây, ông Văn Hùng Phương, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý tòa nhà V-Home (V-Home), cho biết ngày 2.11 công ty ông ở địa chỉ chung cư xã hội SSH-08, Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, P.Phước Hải, TP.Nha Trang đã bị hàng chục người của Công ty CP Bất động sản Hà Quang (CT Hà Quang) kéo đến cưỡng chế, hành hung nhân viên để giành quyền quản lý.

Đơn vị quản lý tố chủ đầu tư hành hung

Theo ông Phương, nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ đầu năm 2021, thời điểm đó chung cư xã hội SSH-08 do CT Hà Quang làm chủ đầu tư mới đi vào hoạt động nhưng chưa thành lập được Ban quản trị.

Chung cư xã hội SSH-08 THẾ QUANG

Sau đó, CT Hà Quang mới ký hợp đồng thuê CT V-Home để thực hiện việc quản lý vận hành, thời hạn đến tháng 2.2023. Sau khi hết thời hạn, CT Hà Quang vẫn để V-Home tiếp tục thực hiện dịch vụ vận hành quản lý tòa nhà SSH-08.

Đến ngày 28.5.2023, tại hội nghị chung cư lần đầu, tập thể cư dân đã thống nhất biểu quyết 100% đồng ý để Công ty V-Home sẽ là đơn vị tiếp tục cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư SSH-08 đến khi Ban quản trị được UBND TP.Nha Trang chuẩn y và sẽ lấy ý kiến cư dân về việc chọn thầu đơn vị quản lý vận hành. Việc này đã được ghi nhận trong biên bản hội nghị và có sự thống nhất giữa UBND P.Phước Hải, đại diện cư dân và CT Hà Quang.

V-Home cho rằng, khi chưa thành lập được Ban quản trị thì đây là một quyết định có hiệu lực được thông qua bởi tổ chức có quyền cao nhất tại nhà chung cư là hội nghị cư dân (theo quy định tại luật Nhà ở). Đồng thời cho biết, thời gian qua công ty vẫn đang cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành với dịch vụ tốt nhất, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho cư dân.



Tuy nhiên, theo Giám đốc V-Home, thời gian qua CT Hà Quang lại liên tục có những văn bản đơn phương yêu cầu V-Home phải giao lại quyền quản lý cho chủ đầu tư từ ngày 2.11.2023.

Trong quá trình chờ UBND TP.Nha Trang xử lý, giải quyết thì đến sáng 2.11 hàng chục cán bộ, nhân viên, bảo vệ của CT Hà Quang kéo đến văn phòng của V-Home tại chung cư SSH-08 để cưỡng chế, yêu cầu bàn giao quyền quản lý tòa nhà, thậm chí nhân viên của V-Home còn bị người của CT Hà Quang hành hung. "Họ kéo đến rất đông 30 - 40 người rồi lấy hết hồ sơ, tài liệu của công ty mang đi mặc dù đây là tài sản riêng của V-Home. Chúng tôi chỉ đành bất lực nhìn họ mang đồ của mình đi", Giám đốc CT V-Home cho hay.

Chủ đầu tư nói công ty quản lý cắt điện, cố thủ trong tòa nhà

Đại diện CT Hà Quang cho biết ngày 16.10.2023, công ty đã có văn bản thông báo với V-Home về việc chấm dứt hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành chung cư SSH-08. Đồng thời cũng có nhiều văn bản yêu cầu V-Home bàn giao các hạng mục theo quy định hợp đồng nhưng công ty này vẫn chây ì không thực hiện việc bàn giao.

Chung cư SSh-08 do CT Hà Quang làm chủ đầu tư mới được đưa vào hoạt động năm 2021 THẾ QUANG

CT Hà Quang khẳng định, lý do để chấm dứt hợp đồng với Công ty V-Home là do chất lượng dịch vụ quản lý vận hành của công ty này không đáp ứng yêu cầu theo quy định hợp đồng, phát sinh nhiều tiêu cực trong công tác xử lý máy móc kỹ thuật, vệ sinh môi trường, công tác bảo vệ an ninh, phòng cháy chữa cháy. Cho đến nay các sai phạm này vẫn chưa được khắc phục kịp thời và triệt để...

Bà Võ Khánh Yên, Phó tổng giám đốc CT Hà Quang, cho biết hiện nay công ty đã tiếp nhận quyền quản lý vận hành chung cư SSH-08 từ V-Home, đồng thời đã cho sửa chữa một số hạng mục tại tòa nhà để đảm bảo chất lượng cuộc sống của cư dân.

Còn vụ việc giữa Hà Quang và V-Home, theo bà Yên đây là vấn đề dân sự nên công ty đã giao cho bộ phận pháp chế củng cố hồ sơ để tiến hành các thủ tục liên quan.

Trước việc Giám đốc V-Home tố nhân viên, bảo vệ của CT Hà Quang kéo tới hành hung người của công ty mình, Phó tổng giám đốc CT Hà Quang cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc V-Home đã chỉ đạo nhân viên của mình cố thủ trong phòng kỹ thuật, đồng thời bật báo hiệu cháy khiến tòa nhà mất điện trong khoảng 15 phút, từ đó mới xảy ra xô xát. "Còn việc đánh thì không có, công ty sẽ có thông cáo báo chí chính thức về việc này", bà Yên nói.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phan Tấn Dũng, Chủ tịch UBND P.Phước Hải, cho biết sau khi tiếp nhận vụ việc, phường đã chỉ đạo Công an phường trực tiếp xuống hiện trường và mời đại diện V-Home và Hà Quang lên làm việc. "Trách nhiệm của phường là không để xảy ra mất an ninh trật tự làm ảnh hưởng cuộc sống của cư dân tại tòa nhà", ông Dũng nói.

Về lý do đến nay vẫn chưa tổ chức hội nghị để bầu Ban quản trị tại chung cư SSH-08, Chủ tịch UBND P.Phước Hải cho biết qua rà soát nhân sự tham gia Ban quản trị thì phần lớn người được đề cử, ứng cử là cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác trong bộ máy hành chính nhà nước. Nếu trúng cử thì theo quy định sẽ có con dấu, tư cách pháp nhân và tài khoản riêng, tuy nhiên theo quy định pháp luật thì việc này sẽ không đúng.

"Phường cũng đang xin ý kiến chỉ đạo của thành phố để có thể tổ chức hội nghị chung cư SSH-08 thành lập ra Ban quản trị nhằm sớm ổn định tình hình", ông Dũng cho biết.