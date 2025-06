Chủ động tiên phong tiến hành ‘kiểm tra kép vì sức khỏe người dân và khách hàng’

Hai đơn vị phối hợp trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất trên toàn hệ thống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Không chỉ kinh doanh, Long Châu tận tâm với sứ mệnh phụng sự sức khỏe cộng đồng

Xuất phát từ ý thức chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tích cực hưởng ứng chủ trương lớn của Chính phủ trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hệ thống nhà thuốc Long Châu đã chủ động ký kết hợp tác chiến lược với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia - Bộ Y tế kiểm nghiệm nghiêm ngặt toàn bộ sản phẩm kinh doanh trong hệ thống.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Long Châu và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia - Bộ Y tế

Với hơn 2.200 nhà thuốc hoạt động tại tất cả các tỉnh, thành trên cả nước đến tháng 6/2025, Long Châu không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tuân thủ nguyên tắc "đúng thuốc, đúng lúc, đúng nơi, đúng người". Việc hợp tác cũng là động lực để doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng đầu vào, bảo vệ uy tín thương hiệu, đảm bảo mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Theo đó, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia sẽ định kỳ hoặc đột xuất lấy mẫu, kiểm nghiệm các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng mà hệ thống nhà thuốc Long Châu đang hoặc sẽ kinh doanh, qua đó chứng nhận và giám định chất lượng sản phẩm được đưa ra thị trường.

Hợp tác với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia là bước đi tiếp theo trong chiến dịch "Xuất xứ minh bạch vì một Việt Nam khỏe mạnh" mà Long Châu đang triển khai, đồng thời hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế về công khai, minh bạch thông tin thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Hợp lực "kiểm tra kép" cùng đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm tuyến cao nhất của ngành y tế để kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ khâu đầu vào

Được biết, ở Việt Nam hiện có hơn 200 cơ quan kiểm nghiệm an toàn thực phẩm khác nhau, bao gồm cả cơ quan nhà nước và đơn vị tư nhân được chỉ định. Trong hệ thống này, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế là cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm tuyến cao nhất của ngành Y tế. Đáng chú ý, Viện cũng đóng vai trò trọng tài cấp quốc gia trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là đơn vị sở hữu cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại và đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm, trình độ cao để thực hiện các dịch vụ kiểm nghiệm, chứng nhận, giám định, đánh giá hệ thống, nghiên cứu và đào tạo liên quan đến thực phẩm.

Theo thỏa thuận giữa hai bên,Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia sẽ cử bộ phận chuyên trách đến lấy mẫu tại nhà thuốc hoặc từ nhà cung cấp. Sau đó, Viện sẽ áp dụng nghiệp vụ chuyên môn để kiểm nghiệm sản phẩm, hoặc giám định lô sản phẩm theo quy định hoặc đánh giá chứng nhận sản phẩm.

Tại sự kiện, PGS.TS Trần Cao Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia chia sẻ, đây là một dấu mốc quan trọng trong sự hợp tác giữa hai bên: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu.

PGS.TS Trần Cao Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia phát biểu tại sự kiện

Phó Viện trưởng nhấn mạnh: "Qua việc ký kết Thỏa thuận hợp tác, hai đơn vị khẳng định cam kết chung trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn đối với sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia là đơn vị kiểm nghiệm tuyến cao nhất của ngành Y tế và là đơn vị kiểm nghiệm trọng tài trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trong cả nước. Hệ thống nhà thuốc Long Châu với sự hiện diện rộng khắp cả nước, bên cạnh việc phân phối các sản phẩm dược phẩm, cũng là đơn vị trực tiếp phân phối các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng đến tay người tiêu dùng. Do đó, việc đảm bảo những sản phẩm được phân phối tại hệ thống nhà thuốc Long Châu đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Trong thời gian vừa qua, cả hai bên đã cùng trao đổi về những nội dung hợp tác. Sự hợp tác không chỉ giới hạn ở việc lấy mẫu, kiểm nghiệm định kỳ hay các hoạt động chứng nhận, giám định lô hàng và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn như ISO 22000, HACCP... mà còn bao gồm các hoạt động nghiên cứu, đào tạo cũng như chuyển đổi số. Các hoạt động này giúp cả hai bên hướng tới việc tạo ra hệ thống cơ sở dữ liệu đáng tin cậy, giúp truy xuất thông tin, đảm bảo sự minh bạch trong kiểm tra chất lượng sản phẩm".

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc hệ thống nhà thuốc Long Châu trân trọng cảm ơn Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia - Bộ Y tế. Qua đó, bà cũng chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng, khi đến nhà thuốc, điều người dân mong muốn nhất là cảm giác yên tâm, và Long Châu có trách nhiệm mang lại điều đó. Với hơn 2.200 nhà thuốc trên toàn quốc, chúng tôi không chỉ là nơi cung cấp sản phẩm mà còn là nơi người dân tìm đến đầu tiên khi cần chăm sóc sức khỏe. Chính vì vậy, việc chủ động hợp tác với Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia - đơn vị kiểm định tuyến cao nhất của ngành y tế, để kiểm tra chất lượng sản phẩm thường xuyên là điều chúng tôi thấy cần thiết và phải làm. Trong thời gian tới, Long Châu sẽ tiếp tục nâng cao tính minh bạch, từ nguồn gốc sản phẩm, giấy tờ pháp lý, đến việc công khai thông tin trên hóa đơn cũng như các nền tảng trực tuyến của hệ thống. Người dân có thể dễ dàng tra cứu, kiểm tra và góp ý bất cứ lúc nào. Chính niềm tin của khách hàng là điều thôi thúc chúng tôi không ngừng hoàn thiện và làm tốt hơn mỗi ngày".

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hệ thống nhà thuốc Long Châu

Trong khuôn khổ hợp tác, Viện đảm nhận vai trò như "chuyên gia đảm bảo chất lượng" cho hệ thống nhà thuốc Long Châu. Qua đó, đội ngũ chuyên gia đầu ngành từ Bộ Y tế trực tiếp tham gia vào quá trình kiểm nghiệm sản phẩm ngay từ khâu đầu vào cho đơn vị bán lẻ dược phẩm. Đồng thời, cả hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai chuyển đổi số y tế, giúp tối ưu hóa việc quản lý, lưu trữ thông tin cũng như cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của người dùng.

Thông qua hợp tác này, Long Châu sẽ tiến hành "kiểm tra kép": kiểm tra hồ sơ giấy tờ theo quy định của pháp luật, cụ thể là nghị định 15 và kiểm định thực tế chất lượng sản phẩm một cách thường xuyên, liên tục tại nhà thuốc và từ nhà cung cấp trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Đây là bước đi nhất quán thể hiện cam kết của Long Châu trong việc minh bạch hóa chuỗi cung ứng, nâng tầm tiêu chuẩn chất lượng và đặt sức khỏe người tiêu dùng ở vị trí trung tâm.

Minh bạch xuất xứ vì một Việt Nam khỏe mạnh

Trước đó, Long Châu đã chủ động triển khai chiến dịch "Xuất xứ minh bạch vì một Việt Nam khỏe mạnh" hướng theo tinh thần chỉ đạo mới nhất của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế). Theo đó, hệ thống đã tiên phong trong việc minh bạch nguồn gốc sản phẩm thuốc và tích hợp tính năng tra cứu giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của thực phẩm chức năng trên toàn hệ thống. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân chỉ nên mua thuốc tại các nhà thuốc hợp pháp, có đầy đủ chứng nhận và thông tin minh bạch để đảm bảo chất lượng thuốc.

Không chỉ minh bạch thông tin qua hóa đơn, hệ thống website và ứng dụng của Nhà thuốc Long Châu cũng được cập nhật đồng bộ nhằm hỗ trợ người dân tra cứu thông tin sản phẩm một cách nhanh chóng và chính xác mọi lúc mọi nơi trước khi mua hàng. Cụ thể, trên các nền tảng trực tuyến của nhà thuốc, mọi thông tin liên quan đến thuốc và thực phẩm chức năng đều được công khai rõ ràng.

Đối với thực phẩm chức năng, hệ thống hiển thị đầy đủ số đăng ký sản phẩm cùng giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm - một yêu cầu bắt buộc theo quy định của nghị định 15, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (hay thường được người dùng gọi là thực phẩm chức năng) phải được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm mới được lưu thông trên thị trường. Bên cạnh đó, các thông tin quan trọng như thành phần, công dụng, khuyến cáo sử dụng, nơi sản xuất và số xác nhận nội dung quảng cáo (nếu có) cũng được cung cấp minh bạch, giúp người tiêu dùng an tâm lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Đối với các sản phẩm thuốc, người dùng có thể dễ dàng theo dõi nơi sản xuất, số đăng ký thuốc trên trang web và ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và được hướng dẫn cách tra cứu số đăng ký trực tiếp trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Cục Quản lý Dược.

Như vậy, chỉ cần truy cập website https://nhathuoclongchau.com.vn/ hoặc ứng dụng Nhà thuốc Long Châu, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận thông tin chính xác cũng như kiểm tra chất lượng sản phẩm trước, trong và sau khi mua hàng.

Mỗi sản phẩm đạt chuẩn, mỗi bước kiểm nghiệm chặt chẽ là một hành động thiết thực thể hiện tâm huyết của Long Châu với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hơn cả kinh doanh, đó là hành trình góp phần chung tay vì một Việt Nam ngày càng khỏe mạnh hơn.